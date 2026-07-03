Présentation de la facturation des ClickPipes pour le streaming et le stockage objet

ClickPipes pour le streaming et le stockage objet

Cette section présente le modèle tarifaire de ClickPipes for streaming and stockage objet.

​ À quoi ressemble la structure tarifaire de ClickPipes ?

Elle se compose de deux dimensions :

Compute : prix par unité et par heure . Compute représente le coût de fonctionnement des pods de réplique ClickPipes, qu’ils ingèrent activement des données ou non. Il s’applique à tous les types de ClickPipes.

: prix . Compute représente le coût de fonctionnement des pods de réplique ClickPipes, qu’ils ingèrent activement des données ou non. Il s’applique à tous les types de ClickPipes. Données ingérées : prix par Go. Le tarif des données ingérées s’applique à tous les ClickPipes de streaming (Kafka, Confluent, Amazon MSK, Amazon Kinesis, Redpanda, WarpStream, Azure Event Hubs) pour les données transférées via les pods de réplique. Le volume de données ingérées (Go) est facturé en fonction du nombre d’octets reçus depuis la source (compressés ou non).

​ Que sont les répliques ClickPipes ?

ClickPipes ingère des données depuis des sources de données distantes via une infrastructure dédiée qui fonctionne et évolue indépendamment du service ClickHouse Cloud. C’est pourquoi il utilise des répliques de calcul dédiées.

​ Quel est le nombre de répliques par défaut et leur taille ?

Chaque ClickPipe comporte par défaut 1 réplique dotée de 512 MiB de RAM et de 0,125 vCPU (XS). Cela correspond à 0,0625 unité de calcul ClickHouse (1 unité = 8 GiB de RAM, 2 vCPU).

​ Quels sont les tarifs publics de ClickPipes ?

Compute : 0.20 p a r u n i t e ˊ e t p a r h e u r e ( 0.20 par unité et par heure ( 0.20 p a r u ni t e ˊ e tp a r h e u re ( 0.0125 par réplique et par heure pour la taille de réplique par défaut)

0.0125 par réplique et par heure pour la taille de réplique par défaut) Données ingérées : $0.04 par Go

Le prix de la dimension Compute dépend du nombre et de la taille des répliques d’un ClickPipe. La taille de réplique par défaut peut être ajustée via la mise à l’échelle verticale, et chaque taille de réplique est tarifée comme suit :

Taille de réplique Unités de calcul RAM vCPU Prix par heure Extra Small (XS) (par défaut) 0.0625 512 MiB 0.125. $0.0125 Small (S) 0.125 1 GiB 0.25 $0.025 Medium (M) 0.25 2 GiB 0.5 $0.05 Large (L) 0.5 4 GiB 1.0 $0.10 Extra Large (XL) 1.0 8 GiB 2.0 $0.20

​ À quoi cela ressemble-t-il dans un exemple concret ?

Les exemples suivants supposent une seule réplique de taille M, sauf mention contraire explicite.

100 GB sur 24 h 1 TB sur 24 h 10 TB sur 24 h ClickPipe de streaming (0.25 x 0.20 x 24) + (0.04 x 100) = 5.20 < / t d > < t d > ( 0.25 x 0.20 x 24 ) + ( 0.04 x 1000 ) = 5.20</td> <td>(0.25 x 0.20 x 24) + (0.04 x 1000) = 5.20 < / t d >< t d > ( 0.25 x 0.20 x 24 ) + ( 0.04 x 1000 ) = 41.20 Avec 4 répliques :

(0.25 x 0.20 x 24 x 4) + (0.04 x 10000) = $404.80 ClickPipe de stockage objet ^* (0.25 x 0.20 x 24) = 1.20 < / t d > < t d > ( 0.25 x 0.20 x 24 ) = 1.20</td> <td>(0.25 x 0.20 x 24) = 1.20 < / t d >< t d > ( 0.25 x 0.20 x 24 ) = 1.20 (0.25 x 0.20 x 24) = $1.20

1 ^1 1 Calcul ClickPipes uniquement pour l’orchestration, le transfert effectif des données étant assuré par le service ClickHouse sous-jacent

​ FAQ sur les ClickPipes de streaming et de stockage objet

Que sont les répliques ClickPipes ? ClickPipes ingère des données depuis des sources de données distantes via une infrastructure dédiée qui fonctionne et se met à l’échelle indépendamment du service ClickHouse Cloud. C’est pourquoi il utilise des répliques de calcul dédiées. Les schémas ci-dessous montrent une architecture simplifiée. Pour les ClickPipes de streaming, les répliques ClickPipes accèdent aux sources de données distantes (par ex. un broker Kafka), récupèrent les données, les traitent et les ingèrent dans le service ClickHouse de destination. Dans le cas des ClickPipes de stockage objet, la réplique ClickPipes orchestre la tâche de chargement des données (identification des fichiers à copier, maintien de l’état et déplacement des partitions), tandis que les données sont récupérées directement par le service ClickHouse.

Quel est le nombre de répliques par défaut et quelle est leur taille ? Chaque ClickPipe utilise par défaut 1 réplique disposant de 2 GiB de RAM et de 0,5 vCPU. Cela correspond à 0.25 unité de calcul ClickHouse (1 unité = 8 GiB de RAM, 2 vCPU).

Les répliques ClickPipes peuvent-elles être mises à l'échelle ? Oui, ClickPipes for streaming peut être mis à l’échelle à la fois horizontalement et verticalement. La mise à l’échelle horizontale ajoute des répliques pour augmenter le débit, tandis que la mise à l’échelle verticale augmente les ressources (CPU et RAM) allouées à chaque réplique pour prendre en charge des workloads plus intensifs. Cela peut être configuré lors de la création du ClickPipe, ou à tout autre moment dans Settings -> Advanced Settings -> Scaling.

De combien de répliques ClickPipes ai-je besoin ? Cela dépend du débit du workload et des exigences de latence. Nous recommandons de commencer avec la valeur par défaut d’1 réplique, de mesurer votre latence, puis d’ajouter des répliques si nécessaire. Gardez à l’esprit que pour les Kafka ClickPipes, vous devez également mettre à l’échelle les partitions du broker Kafka en conséquence. Les options de mise à l’échelle sont disponibles dans « Settings » pour chaque ClickPipe de streaming.

À quoi ressemble la structure tarifaire de ClickPipes ? Elle se compose de deux dimensions : Compute : prix par unité et par heure Compute représente le coût d’exécution des pods de réplique ClickPipes, qu’ils ingèrent activement des données ou non. Cela s’applique à tous les types de ClickPipes.

: prix par unité et par heure Compute représente le coût d’exécution des pods de réplique ClickPipes, qu’ils ingèrent activement des données ou non. Cela s’applique à tous les types de ClickPipes. Ingested data : tarification par Go Le tarif des données ingérées s’applique à tous les ClickPipes de streaming (Kafka, Confluent, Amazon MSK, Amazon Kinesis, Redpanda, WarpStream, Azure Event Hubs) pour les données transférées via les pods de réplique. Le volume de données ingérées (Go) est facturé sur la base des octets reçus depuis la source (compressés ou non compressés).

Quels sont les tarifs publics de ClickPipes ? Compute: 0.20 p a r u n i t e ˊ e t p a r h e u r e ( 0.20 par unité et par heure ( 0.20 p a r u ni t e ˊ e tp a r h e u re ( 0.05 par réplique et par heure)

0.05 par réplique et par heure) Ingested data: $0.04 par Go