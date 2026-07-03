Analytique en temps réel Des requêtes en moins d’une seconde sur des milliards de lignes à mesure que les données arrivent. Idéal pour les tableaux de bord orientés client, les classements en direct et toute fonctionnalité produit qui lit à partir d’un flux d’événements continuellement mis à jour.

Observability Ingérez et interrogez logs, métriques et traces dans une seule base de données ClickHouse via ClickStack. Élimine le problème des silos entre les trois piliers et offre une analyse corrélée, à pleine fidélité, sans pré-agrégation.

Entreposage de données Associez ClickHouse à des open table formats (Iceberg, Delta Lake, Hudi) sur un object storage pour bénéficier de transactions ACID, de l’application stricte du schéma et de performances de requête dignes d’un entrepôt de données, sans enfermer vos données.