|Cas d’usage
|TLDR
|Analytique en temps réel
|Des requêtes en moins d’une seconde sur des milliards de lignes à mesure que les données arrivent. Idéal pour les tableaux de bord orientés client, les classements en direct et toute fonctionnalité produit qui lit à partir d’un flux d’événements continuellement mis à jour.
|Observability
|Ingérez et interrogez logs, métriques et traces dans une seule base de données ClickHouse via ClickStack. Élimine le problème des silos entre les trois piliers et offre une analyse corrélée, à pleine fidélité, sans pré-agrégation.
|Entreposage de données
|Associez ClickHouse à des open table formats (Iceberg, Delta Lake, Hudi) sur un object storage pour bénéficier de transactions ACID, de l’application stricte du schéma et de performances de requête dignes d’un entrepôt de données, sans enfermer vos données.
|Analytique agentique
|Les AI agents exigent simultanément un haut niveau de concurrence et des données à pleine fidélité. ClickHouse réunit l’analytique en temps réel, l’entreposage de données et l’observability au sein d’une plateforme unique que les agents peuvent interroger directement via MCP ou des interfaces en langage naturel.
Cas d’usage
Découvrez les cas d’usage de ClickHouse, notamment l’analytique en temps réel, l’observability, l’entreposage de données et l’analytique agentique
ClickHouse convient aussi bien comme stockage principal des données que comme couche analytique. Son architecture colonnaire, son traitement vectorisé et sa conception cloud-native le rendent particulièrement adapté aux charges de travail analytiques qui exigent à la fois vitesse et passage à l’échelle.
Dernière modification le 3 juillet 2026
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