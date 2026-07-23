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Cette section couvre les sujets suivants :

Introduction

Terminologie utilisée pour décrire les déploiements de ClickHouse.

Shards et répliques de table

Découvrez ce que sont les shards et les répliques de table, ainsi que leur utilité.

Rééquilibrage des données

Différentes approches pour rééquilibrer les données lors de la mise à l’échelle d’un cluster.

Séparation du stockage et du calcul

Utilisez ClickHouse avec un stockage d’objets pour séparer le stockage du calcul.

Découverte du cluster

Permettez aux nœuds de se découvrir et de s’enregistrer automatiquement via ClickHouse Keeper.

Keeper

Configuration de ClickHouse Keeper, le système de coordination pour la réplication et le DDL distribué.

Monitoring

Supervision de ClickHouse et traçage avec OpenTelemetry.

Exemples

Exemples de déploiements : réplication pour la tolérance aux pannes, montée en charge horizontale et déploiement de cluster combiné.
Dernière modification le 23 juillet 2026