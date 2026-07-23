Introduction
Terminologie utilisée pour décrire les déploiements de ClickHouse.
Shards et répliques de table
Découvrez ce que sont les shards et les répliques de table, ainsi que leur utilité.
Rééquilibrage des données
Différentes approches pour rééquilibrer les données lors de la mise à l’échelle d’un cluster.
Séparation du stockage et du calcul
Utilisez ClickHouse avec un stockage d’objets pour séparer le stockage du calcul.
Découverte du cluster
Permettez aux nœuds de se découvrir et de s’enregistrer automatiquement via ClickHouse Keeper.
Keeper
Configuration de ClickHouse Keeper, le système de coordination pour la réplication et le DDL distribué.
Monitoring
Supervision de ClickHouse et traçage avec OpenTelemetry.
Exemples
Exemples de déploiements : réplication pour la tolérance aux pannes, montée en charge horizontale et déploiement de cluster combiné.