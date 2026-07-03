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Ce jeu de données contient des relevés météorologiques historiques couvrant les 128 dernières années. Chaque ligne correspond à une mesure effectuée à une date et une heure données, dans une station météorologique. La source de ce jeu de données est disponible ici, et la liste des numéros des stations météorologiques se trouve ici.
Les sources de ces jeux de données météorologiques incluent les stations météorologiques mises en place par la Central Weather Administration (le code de station commence par C0, C1 ou 4), ainsi que les stations météorologiques agricoles relevant du Council of Agriculture (codes de station autres que ceux mentionnés ci-dessus) :
  • StationId
    • MeasuredDate, l’heure de l’observation
    • StnPres, la pression atmosphérique à la station
    • SeaPres, la pression au niveau de la mer
    • Td, la température du point de rosée
    • RH, l’humidité relative
    • Autres éléments, lorsqu’ils sont disponibles

Téléchargement des données

  • Une version prétraitée des données pour ClickHouse, nettoyée, restructurée et enrichie. Cet ensemble de données couvre les années 1896 à 2023.
  • Téléchargez les données brutes d’origine et convertissez-les au format requis par ClickHouse. Les utilisateurs qui souhaitent ajouter leurs propres colonnes peuvent aussi explorer ou compléter leurs propres approches.

Données prétraitées

Le jeu de données a également été restructuré : on est passé d’une mesure par ligne à une ligne par identifiant de station météorologique et par date de mesure, c’est-à-dire :
Il est facile d’exécuter une requête et de vérifier que la table obtenue est moins clairsemée et que certaines valeurs sont NULL, car elles ne peuvent pas être mesurées dans cette station météorologique. Ce jeu de données est disponible à l’emplacement Google CloudStorage suivant. Téléchargez soit le jeu de données sur votre système de fichiers local (puis insérez-le avec le client ClickHouse), soit insérez-le directement dans ClickHouse (voir Insertion depuis une URL). Pour télécharger :

Données brutes d’origine

Les sections suivantes décrivent les étapes à suivre pour télécharger les données brutes d’origine afin de les transformer et de les convertir selon vos besoins.

Téléchargement

Pour télécharger les données brutes d’origine :

Récupérer les stations météorologiques de Taïwan

Créer le schéma de la table

Créez la table MergeTree dans ClickHouse (depuis le client ClickHouse).

Insérer des données dans ClickHouse

Insertion depuis un fichier local

Les données peuvent être insérées depuis un fichier local comme suit (à partir du client ClickHouse) :
/path/to représente le chemin spécifique de l’utilisateur vers le fichier local sur le disque. Et voici un exemple de sortie de réponse après l’insertion des données dans ClickHouse :

insertion depuis une URL

Pour savoir comment accélérer le processus, consultez notre article de blog sur l’optimisation des chargements de grands volumes de données.

Vérifier le nombre de lignes et la taille des données

  1. Voyons combien de lignes ont été insérées :
  1. Voyons l’espace disque utilisé par cette table :

Exemples de requêtes

Q1 : Récupérer la température du point de rosée la plus élevée pour chaque station météorologique pour l’année spécifiée

Q2 : Récupération des données brutes sur une plage de temps spécifique, avec des champs et une station météorologique

Crédits

Nous tenons à saluer les efforts de la Central Weather Administration et de l’Agricultural Meteorological Observation Network (Station) du Council of Agriculture pour la préparation, le nettoyage et la diffusion de ce jeu de données. Nous les remercions pour leur travail. Ou, J.-H., Kuo, C.-H., Wu, Y.-F., Lin, G.-C., Lee, M.-H., Chen, R.-K., Chou, H.-P., Wu, H.-Y., Chu, S.-C., Lai, Q.-J., Tsai, Y.-C., Lin, C.-C., Kuo, C.-C., Liao, C.-T., Chen, Y.-N., Chu, Y.-W., Chen, C.-Y., 2023. Modèle d’apprentissage profond orienté application pour l’alerte précoce de la pyriculariose du riz à Taïwan. Ecological Informatics 73, 101950. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101950 [13/12/2022]
Dernière modification le 3 juillet 2026