131 millions de lignes de données d’observation météorologique sur les 128 dernières années

Ce jeu de données contient des relevés météorologiques historiques couvrant les 128 dernières années. Chaque ligne correspond à une mesure effectuée à une date et une heure données, dans une station météorologique.

La source de ce jeu de données est disponible ici , et la liste des numéros des stations météorologiques se trouve ici

Les sources de ces jeux de données météorologiques incluent les stations météorologiques mises en place par la Central Weather Administration (le code de station commence par C0, C1 ou 4), ainsi que les stations météorologiques agricoles relevant du Council of Agriculture (codes de station autres que ceux mentionnés ci-dessus) :

StationId MeasuredDate, l’heure de l’observation StnPres, la pression atmosphérique à la station SeaPres, la pression au niveau de la mer Td, la température du point de rosée RH, l’humidité relative Autres éléments, lorsqu’ils sont disponibles



​ Téléchargement des données

Une version prétraitée des données pour ClickHouse, nettoyée, restructurée et enrichie. Cet ensemble de données couvre les années 1896 à 2023.

Téléchargez les données brutes d’origine et convertissez-les au format requis par ClickHouse. Les utilisateurs qui souhaitent ajouter leurs propres colonnes peuvent aussi explorer ou compléter leurs propres approches.

​ Données prétraitées

Le jeu de données a également été restructuré : on est passé d’une mesure par ligne à une ligne par identifiant de station météorologique et par date de mesure, c’est-à-dire :

StationId, MeasuredDate, StnPres, Tx, RH, WS, WD, WSGust, WDGust, Precp, GloblRad, TxSoil0cm, TxSoil5cm, TxSoil20cm, TxSoil50cm, TxSoil100cm, SeaPres, Td, PrecpHour, SunShine, TxSoil10cm, EvapA, Visb, UVI, Cloud Amount, TxSoil30cm, TxSoil200cm, TxSoil300cm, TxSoil500cm, VaporPressure C0X100, 2016-01-01 01:00:00, 1022.1, 16.1, 72, 1.1, 8.0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , C0X100, 2016-01-01 02:00:00, 1021.6, 16.0, 73, 1.2, 358.0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , C0X100, 2016-01-01 03:00:00, 1021.3, 15.8, 74, 1.5, 353.0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , C0X100, 2016-01-01 04:00:00, 1021.2, 15.8, 74, 1.7, 8.0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Il est facile d’exécuter une requête et de vérifier que la table obtenue est moins clairsemée et que certaines valeurs sont NULL, car elles ne peuvent pas être mesurées dans cette station météorologique.

Ce jeu de données est disponible à l’emplacement Google CloudStorage suivant. Téléchargez soit le jeu de données sur votre système de fichiers local (puis insérez-le avec le client ClickHouse), soit insérez-le directement dans ClickHouse (voir Insertion depuis une URL ).

Pour télécharger :

wget https://storage.googleapis.com/taiwan-weather-observaiton-datasets/preprocessed_weather_daily_1896_2023.tar.gz # Option: Validate the checksum md5sum preprocessed_weather_daily_1896_2023.tar.gz # Checksum should be equal to: 11b484f5bd9ddafec5cfb131eb2dd008 tar -xzvf preprocessed_weather_daily_1896_2023.tar.gz daily_weather_preprocessed_1896_2023.csv # Option: Validate the checksum md5sum daily_weather_preprocessed_1896_2023.csv # Checksum should be equal to: 1132248c78195c43d93f843753881754

​ Données brutes d’origine

Les sections suivantes décrivent les étapes à suivre pour télécharger les données brutes d’origine afin de les transformer et de les convertir selon vos besoins.

Pour télécharger les données brutes d’origine :

mkdir tw_raw_weather_data && cd tw_raw_weather_data wget https://storage.googleapis.com/taiwan-weather-observaiton-datasets/raw_data_weather_daily_1896_2023.tar.gz # Option: Validate the checksum md5sum raw_data_weather_daily_1896_2023.tar.gz # Checksum should be equal to: b66b9f137217454d655e3004d7d1b51a tar -xzvf raw_data_weather_daily_1896_2023.tar.gz 466920_1928.csv 466920_1929.csv 466920_1930.csv 466920_1931.csv ... # Option: Validate the checksum cat * .csv | md5sum # Checksum should be equal to: b26db404bf84d4063fac42e576464ce1

​ Récupérer les stations météorologiques de Taïwan

wget -O weather_sta_list.csv https://github.com/Raingel/weather_station_list/raw/main/data/weather_sta_list.csv # Option: Convert the UTF-8-BOM to UTF-8 encoding sed -i '1s/^\xEF\xBB\xBF//' weather_sta_list.csv

​ Créer le schéma de la table

Créez la table MergeTree dans ClickHouse (depuis le client ClickHouse).

CREATE TABLE tw_weather_data ( StationId String null, MeasuredDate DateTime64, StnPres Float64 null, SeaPres Float64 null, Tx Float64 null, Td Float64 null, RH Float64 null, WS Float64 null, WD Float64 null, WSGust Float64 null, WDGust Float64 null, Precp Float64 null, PrecpHour Float64 null, SunShine Float64 null, GloblRad Float64 null, TxSoil0cm Float64 null, TxSoil5cm Float64 null, TxSoil10cm Float64 null, TxSoil20cm Float64 null, TxSoil50cm Float64 null, TxSoil100cm Float64 null, TxSoil30cm Float64 null, TxSoil200cm Float64 null, TxSoil300cm Float64 null, TxSoil500cm Float64 null, VaporPressure Float64 null, UVI Float64 null, "Cloud Amount" Float64 null, EvapA Float64 null, Visb Float64 null ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (MeasuredDate);

​ Insérer des données dans ClickHouse

​ Insertion depuis un fichier local

Les données peuvent être insérées depuis un fichier local comme suit (à partir du client ClickHouse) :

INSERT INTO tw_weather_data FROM INFILE '/path/to/daily_weather_preprocessed_1896_2023.csv'

où /path/to représente le chemin spécifique de l’utilisateur vers le fichier local sur le disque.

Et voici un exemple de sortie de réponse après l’insertion des données dans ClickHouse :

Query id: 90e4b524-6e14-4855-817c-7e6f98fbeabb Ok. 131985329 rows in set. Elapsed: 71.770 sec. Processed 131.99 million rows, 10.06 GB (1.84 million rows/s., 140.14 MB/s.) Peak memory usage: 583.23 MiB.

​ insertion depuis une URL

INSERT INTO tw_weather_data SELECT * FROM url ( 'https://storage.googleapis.com/taiwan-weather-observaiton-datasets/daily_weather_preprocessed_1896_2023.csv' , 'CSVWithNames' )

Pour savoir comment accélérer le processus, consultez notre article de blog sur l’optimisation des chargements de grands volumes de données

​ Vérifier le nombre de lignes et la taille des données

Voyons combien de lignes ont été insérées :

SELECT formatReadableQuantity( count ()) FROM tw_weather_data;

┌─formatReadableQuantity(count())─┐ │ 131.99 million │ └─────────────────────────────────┘

Voyons l’espace disque utilisé par cette table :

SELECT formatReadableSize( sum (bytes)) AS disk_size, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size FROM system . parts WHERE ( `table` = 'tw_weather_data' ) AND active

┌─disk_size─┬─uncompressed_size─┐ │ 2.13 GiB │ 32.94 GiB │ └───────────┴───────────────────┘

​ Exemples de requêtes

​ Q1 : Récupérer la température du point de rosée la plus élevée pour chaque station météorologique pour l’année spécifiée

SELECT StationId, max (Td) AS max_td FROM tw_weather_data WHERE ( year (MeasuredDate) = 2023 ) AND (Td IS NOT NULL ) GROUP BY StationId

┌─StationId─┬─max_td─┐ │ 466940 │ 1 │ │ 467300 │ 1 │ │ 467540 │ 1 │ │ 467490 │ 1 │ │ 467080 │ 1 │ │ 466910 │ 1 │ │ 467660 │ 1 │ │ 467270 │ 1 │ │ 467350 │ 1 │ │ 467571 │ 1 │ │ 466920 │ 1 │ │ 467650 │ 1 │ │ 467550 │ 1 │ │ 467480 │ 1 │ │ 467610 │ 1 │ │ 467050 │ 1 │ │ 467590 │ 1 │ │ 466990 │ 1 │ │ 467060 │ 1 │ │ 466950 │ 1 │ │ 467620 │ 1 │ │ 467990 │ 1 │ │ 466930 │ 1 │ │ 467110 │ 1 │ │ 466881 │ 1 │ │ 467410 │ 1 │ │ 467441 │ 1 │ │ 467420 │ 1 │ │ 467530 │ 1 │ │ 466900 │ 1 │ └───────────┴────────┘ 30 rows in set. Elapsed: 0.045 sec. Processed 6.41 million rows, 187.33 MB (143.92 million rows/s., 4.21 GB/s.)

​ Q2 : Récupération des données brutes sur une plage de temps spécifique, avec des champs et une station météorologique

SELECT StnPres, SeaPres, Tx, Td, RH, WS, WD, WSGust, WDGust, Precp, PrecpHour FROM tw_weather_data WHERE (StationId = 'C0UB10' ) AND (MeasuredDate >= '2023-12-23' ) AND (MeasuredDate < '2023-12-24' ) ORDER BY MeasuredDate ASC LIMIT 10

┌─StnPres─┬─SeaPres─┬───Tx─┬───Td─┬─RH─┬──WS─┬──WD─┬─WSGust─┬─WDGust─┬─Precp─┬─PrecpHour─┐ │ 1029.5 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 11.8 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 78 │ 2.7 │ 271 │ 5.5 │ 275 │ -99.8 │ -99.8 │ │ 1029.8 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 12.3 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 78 │ 2.7 │ 289 │ 5.5 │ 308 │ -99.8 │ -99.8 │ │ 1028.6 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 12.3 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 79 │ 2.3 │ 251 │ 6.1 │ 289 │ -99.8 │ -99.8 │ │ 1028.2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 13 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 75 │ 4.3 │ 312 │ 7.5 │ 316 │ -99.8 │ -99.8 │ │ 1027.8 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 11.1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 89 │ 7.1 │ 310 │ 11.6 │ 322 │ -99.8 │ -99.8 │ │ 1027.8 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 11.6 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 90 │ 3.1 │ 269 │ 10.7 │ 295 │ -99.8 │ -99.8 │ │ 1027.9 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 12.3 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 89 │ 4.7 │ 296 │ 8.1 │ 310 │ -99.8 │ -99.8 │ │ 1028.2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 12.2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 94 │ 2.5 │ 246 │ 7.1 │ 283 │ -99.8 │ -99.8 │ │ 1028.4 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 12.5 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 94 │ 3.1 │ 265 │ 4.8 │ 297 │ -99.8 │ -99.8 │ │ 1028.3 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 13.6 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 91 │ 1.2 │ 273 │ 4.4 │ 256 │ -99.8 │ -99.8 │ └─────────┴─────────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴────────┴────────┴───────┴───────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.009 sec. Processed 91.70 thousand rows, 2.33 MB (9.67 million rows/s., 245.31 MB/s.)

Nous tenons à saluer les efforts de la Central Weather Administration et de l’Agricultural Meteorological Observation Network (Station) du Council of Agriculture pour la préparation, le nettoyage et la diffusion de ce jeu de données. Nous les remercions pour leur travail.