Les sources de ces jeux de données météorologiques incluent les stations météorologiques mises en place par la Central Weather Administration (le code de station commence par C0, C1 ou 4), ainsi que les stations météorologiques agricoles relevant du Council of Agriculture (codes de station autres que ceux mentionnés ci-dessus) :
- StationId
- MeasuredDate, l’heure de l’observation
- StnPres, la pression atmosphérique à la station
- SeaPres, la pression au niveau de la mer
- Td, la température du point de rosée
- RH, l’humidité relative
- Autres éléments, lorsqu’ils sont disponibles
Téléchargement des données
- Une version prétraitée des données pour ClickHouse, nettoyée, restructurée et enrichie. Cet ensemble de données couvre les années 1896 à 2023.
- Téléchargez les données brutes d’origine et convertissez-les au format requis par ClickHouse. Les utilisateurs qui souhaitent ajouter leurs propres colonnes peuvent aussi explorer ou compléter leurs propres approches.
Le jeu de données a également été restructuré : on est passé d’une mesure par ligne à une ligne par identifiant de station météorologique et par date de mesure, c’est-à-dire :
Données prétraitées
Il est facile d’exécuter une requête et de vérifier que la table obtenue est moins clairsemée et que certaines valeurs sont NULL, car elles ne peuvent pas être mesurées dans cette station météorologique. Ce jeu de données est disponible à l’emplacement Google CloudStorage suivant. Téléchargez soit le jeu de données sur votre système de fichiers local (puis insérez-le avec le client ClickHouse), soit insérez-le directement dans ClickHouse (voir Insertion depuis une URL). Pour télécharger :
StationId,MeasuredDate,StnPres,Tx,RH,WS,WD,WSGust,WDGust,Precp,GloblRad,TxSoil0cm,TxSoil5cm,TxSoil20cm,TxSoil50cm,TxSoil100cm,SeaPres,Td,PrecpHour,SunShine,TxSoil10cm,EvapA,Visb,UVI,Cloud Amount,TxSoil30cm,TxSoil200cm,TxSoil300cm,TxSoil500cm,VaporPressure
C0X100,2016-01-01 01:00:00,1022.1,16.1,72,1.1,8.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
C0X100,2016-01-01 02:00:00,1021.6,16.0,73,1.2,358.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
C0X100,2016-01-01 03:00:00,1021.3,15.8,74,1.5,353.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
C0X100,2016-01-01 04:00:00,1021.2,15.8,74,1.7,8.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
wget https://storage.googleapis.com/taiwan-weather-observaiton-datasets/preprocessed_weather_daily_1896_2023.tar.gz
# Option: Validate the checksum
md5sum preprocessed_weather_daily_1896_2023.tar.gz
# Checksum should be equal to: 11b484f5bd9ddafec5cfb131eb2dd008
tar -xzvf preprocessed_weather_daily_1896_2023.tar.gz
daily_weather_preprocessed_1896_2023.csv
# Option: Validate the checksum
md5sum daily_weather_preprocessed_1896_2023.csv
# Checksum should be equal to: 1132248c78195c43d93f843753881754
Les sections suivantes décrivent les étapes à suivre pour télécharger les données brutes d’origine afin de les transformer et de les convertir selon vos besoins.
Données brutes d’origine
Pour télécharger les données brutes d’origine :
Téléchargement
mkdir tw_raw_weather_data && cd tw_raw_weather_data
wget https://storage.googleapis.com/taiwan-weather-observaiton-datasets/raw_data_weather_daily_1896_2023.tar.gz
# Option: Validate the checksum
md5sum raw_data_weather_daily_1896_2023.tar.gz
# Checksum should be equal to: b66b9f137217454d655e3004d7d1b51a
tar -xzvf raw_data_weather_daily_1896_2023.tar.gz
466920_1928.csv
466920_1929.csv
466920_1930.csv
466920_1931.csv
...
# Option: Validate the checksum
cat *.csv | md5sum
# Checksum should be equal to: b26db404bf84d4063fac42e576464ce1
Récupérer les stations météorologiques de Taïwan
wget -O weather_sta_list.csv https://github.com/Raingel/weather_station_list/raw/main/data/weather_sta_list.csv
# Option: Convert the UTF-8-BOM to UTF-8 encoding
sed -i '1s/^\xEF\xBB\xBF//' weather_sta_list.csv
Créez la table MergeTree dans ClickHouse (depuis le client ClickHouse).
Créer le schéma de la table
CREATE TABLE tw_weather_data (
StationId String null,
MeasuredDate DateTime64,
StnPres Float64 null,
SeaPres Float64 null,
Tx Float64 null,
Td Float64 null,
RH Float64 null,
WS Float64 null,
WD Float64 null,
WSGust Float64 null,
WDGust Float64 null,
Precp Float64 null,
PrecpHour Float64 null,
SunShine Float64 null,
GloblRad Float64 null,
TxSoil0cm Float64 null,
TxSoil5cm Float64 null,
TxSoil10cm Float64 null,
TxSoil20cm Float64 null,
TxSoil50cm Float64 null,
TxSoil100cm Float64 null,
TxSoil30cm Float64 null,
TxSoil200cm Float64 null,
TxSoil300cm Float64 null,
TxSoil500cm Float64 null,
VaporPressure Float64 null,
UVI Float64 null,
"Cloud Amount" Float64 null,
EvapA Float64 null,
Visb Float64 null
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (MeasuredDate);
Insérer des données dans ClickHouse
Les données peuvent être insérées depuis un fichier local comme suit (à partir du client ClickHouse) :
Insertion depuis un fichier local
où
INSERT INTO tw_weather_data FROM INFILE '/path/to/daily_weather_preprocessed_1896_2023.csv'
/path/to représente le chemin spécifique de l’utilisateur vers le fichier local sur le disque.
Et voici un exemple de sortie de réponse après l’insertion des données dans ClickHouse :
Query id: 90e4b524-6e14-4855-817c-7e6f98fbeabb
Ok.
131985329 rows in set. Elapsed: 71.770 sec. Processed 131.99 million rows, 10.06 GB (1.84 million rows/s., 140.14 MB/s.)
Peak memory usage: 583.23 MiB.
insertion depuis une URL
Pour savoir comment accélérer le processus, consultez notre article de blog sur l’optimisation des chargements de grands volumes de données.
INSERT INTO tw_weather_data SELECT *
FROM url('https://storage.googleapis.com/taiwan-weather-observaiton-datasets/daily_weather_preprocessed_1896_2023.csv', 'CSVWithNames')
Vérifier le nombre de lignes et la taille des données
- Voyons combien de lignes ont été insérées :
SELECT formatReadableQuantity(count())
FROM tw_weather_data;
┌─formatReadableQuantity(count())─┐
│ 131.99 million │
└─────────────────────────────────┘
- Voyons l’espace disque utilisé par cette table :
SELECT
formatReadableSize(sum(bytes)) AS disk_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size
FROM system.parts
WHERE (`table` = 'tw_weather_data') AND active
┌─disk_size─┬─uncompressed_size─┐
│ 2.13 GiB │ 32.94 GiB │
└───────────┴───────────────────┘
Exemples de requêtes
Q1 : Récupérer la température du point de rosée la plus élevée pour chaque station météorologique pour l’année spécifiée
SELECT
StationId,
max(Td) AS max_td
FROM tw_weather_data
WHERE (year(MeasuredDate) = 2023) AND (Td IS NOT NULL)
GROUP BY StationId
┌─StationId─┬─max_td─┐
│ 466940 │ 1 │
│ 467300 │ 1 │
│ 467540 │ 1 │
│ 467490 │ 1 │
│ 467080 │ 1 │
│ 466910 │ 1 │
│ 467660 │ 1 │
│ 467270 │ 1 │
│ 467350 │ 1 │
│ 467571 │ 1 │
│ 466920 │ 1 │
│ 467650 │ 1 │
│ 467550 │ 1 │
│ 467480 │ 1 │
│ 467610 │ 1 │
│ 467050 │ 1 │
│ 467590 │ 1 │
│ 466990 │ 1 │
│ 467060 │ 1 │
│ 466950 │ 1 │
│ 467620 │ 1 │
│ 467990 │ 1 │
│ 466930 │ 1 │
│ 467110 │ 1 │
│ 466881 │ 1 │
│ 467410 │ 1 │
│ 467441 │ 1 │
│ 467420 │ 1 │
│ 467530 │ 1 │
│ 466900 │ 1 │
└───────────┴────────┘
30 rows in set. Elapsed: 0.045 sec. Processed 6.41 million rows, 187.33 MB (143.92 million rows/s., 4.21 GB/s.)
Q2 : Récupération des données brutes sur une plage de temps spécifique, avec des champs et une station météorologique
SELECT
StnPres,
SeaPres,
Tx,
Td,
RH,
WS,
WD,
WSGust,
WDGust,
Precp,
PrecpHour
FROM tw_weather_data
WHERE (StationId = 'C0UB10') AND (MeasuredDate >= '2023-12-23') AND (MeasuredDate < '2023-12-24')
ORDER BY MeasuredDate ASC
LIMIT 10
┌─StnPres─┬─SeaPres─┬───Tx─┬───Td─┬─RH─┬──WS─┬──WD─┬─WSGust─┬─WDGust─┬─Precp─┬─PrecpHour─┐
│ 1029.5 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 11.8 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 78 │ 2.7 │ 271 │ 5.5 │ 275 │ -99.8 │ -99.8 │
│ 1029.8 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 12.3 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 78 │ 2.7 │ 289 │ 5.5 │ 308 │ -99.8 │ -99.8 │
│ 1028.6 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 12.3 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 79 │ 2.3 │ 251 │ 6.1 │ 289 │ -99.8 │ -99.8 │
│ 1028.2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 13 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 75 │ 4.3 │ 312 │ 7.5 │ 316 │ -99.8 │ -99.8 │
│ 1027.8 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 11.1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 89 │ 7.1 │ 310 │ 11.6 │ 322 │ -99.8 │ -99.8 │
│ 1027.8 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 11.6 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 90 │ 3.1 │ 269 │ 10.7 │ 295 │ -99.8 │ -99.8 │
│ 1027.9 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 12.3 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 89 │ 4.7 │ 296 │ 8.1 │ 310 │ -99.8 │ -99.8 │
│ 1028.2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 12.2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 94 │ 2.5 │ 246 │ 7.1 │ 283 │ -99.8 │ -99.8 │
│ 1028.4 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 12.5 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 94 │ 3.1 │ 265 │ 4.8 │ 297 │ -99.8 │ -99.8 │
│ 1028.3 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 13.6 │ ᴺᵁᴸᴸ │ 91 │ 1.2 │ 273 │ 4.4 │ 256 │ -99.8 │ -99.8 │
└─────────┴─────────┴──────┴──────┴────┴─────┴─────┴────────┴────────┴───────┴───────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.009 sec. Processed 91.70 thousand rows, 2.33 MB (9.67 million rows/s., 245.31 MB/s.)
Nous tenons à saluer les efforts de la Central Weather Administration et de l’Agricultural Meteorological Observation Network (Station) du Council of Agriculture pour la préparation, le nettoyage et la diffusion de ce jeu de données. Nous les remercions pour leur travail. Ou, J.-H., Kuo, C.-H., Wu, Y.-F., Lin, G.-C., Lee, M.-H., Chen, R.-K., Chou, H.-P., Wu, H.-Y., Chu, S.-C., Lai, Q.-J., Tsai, Y.-C., Lin, C.-C., Kuo, C.-C., Liao, C.-T., Chen, Y.-N., Chu, Y.-W., Chen, C.-Y., 2023. Modèle d’apprentissage profond orienté application pour l’alerte précoce de la pyriculariose du riz à Taïwan. Ecological Informatics 73, 101950. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101950 [13/12/2022]