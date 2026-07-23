print ( "Initializing..." ) import sys import json import time from sentence_transformers import SentenceTransformer import clickhouse_connect from langchain.docstore.document import Document from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter from langchain.chat_models import ChatOpenAI from langchain.prompts import PromptTemplate from langchain.chains.summarize import load_summarize_chain import textwrap import tiktoken def num_tokens_from_string ( string : str , encoding_name : str ) -> int : encoding = tiktoken.encoding_for_model(encoding_name) num_tokens = len (encoding.encode(string)) return num_tokens model = SentenceTransformer( 'sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2' ) chclient = clickhouse_connect.get_client( compress = False ) # ClickHouse credentials here while True : # Take the search query from user print ( "Enter a search topic :" ) input_query = sys.stdin.readline() ; texts = [input_query] # Run the model and obtain search or reference vector print ( "Generating the embedding for ----> " , input_query) ; embeddings = model.encode(texts) print ( "Querying ClickHouse..." ) params = { 'v1' : list (embeddings[ 0 ]), 'v2' : 100 } result = chclient.query( "SELECT id,title,text FROM hackernews ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s ) LIMIT %(v2)s " , parameters = params) # Just join all the search results doc_results = "" for row in result.result_rows: doc_results = doc_results + "

" + row[ 2 ] print ( "Initializing chatgpt-3.5-turbo model" ) model_name = "gpt-3.5-turbo" text_splitter = CharacterTextSplitter.from_tiktoken_encoder( model_name = model_name ) texts = text_splitter.split_text(doc_results) docs = [Document( page_content = t) for t in texts] llm = ChatOpenAI( temperature = 0 , model_name = model_name) prompt_template = """ Write a concise summary of the following in not more than 10 sentences: {text} CONSCISE SUMMARY : """ prompt = PromptTemplate( template = prompt_template, input_variables = [ "text" ]) num_tokens = num_tokens_from_string(doc_results, model_name) gpt_35_turbo_max_tokens = 4096 verbose = False print ( "Summarizing search results retrieved from ClickHouse..." ) if num_tokens <= gpt_35_turbo_max_tokens: chain = load_summarize_chain(llm, chain_type = "stuff" , prompt = prompt, verbose = verbose) else : chain = load_summarize_chain(llm, chain_type = "map_reduce" , map_prompt = prompt, combine_prompt = prompt, verbose = verbose) summary = chain.run(docs) print ( f "Summary from chatgpt-3.5: { summary } " )