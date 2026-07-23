Le jeu de données Hacker News contient 28,74 millions de publications et leurs embeddings vectoriels. Les embeddings ont été générés à l’aide du modèle SentenceTransformers all-MiniLM-L6-v2. La dimension de chaque vecteur d’embedding est de
Introduction
384.
Ce jeu de données peut être utilisé pour explorer les aspects de conception, de dimensionnement et de performances d’une application de recherche vectorielle à grande échelle,
en conditions réelles, construite à partir de données textuelles générées par les utilisateurs.
Le jeu de données complet avec des embeddings vectoriels est mis à disposition par ClickHouse sous la forme d’un seul fichier
Détails du jeu de données
Parquet dans un bucket S3
Nous recommandons de commencer par un exercice de dimensionnement afin d’estimer les besoins en stockage et en mémoire de ce jeu de données en consultant la documentation.
Étapes
1
Créer la table
Créez la table
hackernews pour stocker les publications & leurs embeddings, ainsi que les attributs associés :
L’
CREATE TABLE hackernews
(
`id` Int32,
`doc_id` Int32,
`text` String,
`vector` Array(Float32),
`node_info` Tuple(
start Nullable(UInt64),
end Nullable(UInt64)),
`metadata` String,
`type` Enum8('story' = 1, 'comment' = 2, 'poll' = 3, 'pollopt' = 4, 'job' = 5),
`by` LowCardinality(String),
`time` DateTime,
`title` String,
`post_score` Int32,
`dead` UInt8,
`deleted` UInt8,
`length` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
id est simplement un entier auto-incrémenté. Les attributs supplémentaires peuvent être utilisés dans des prédicats pour mieux comprendre
la recherche de similarité vectorielle combinée au post-filtrage/pré-filtrage, comme expliqué dans la documentation
2
Charger les données
Pour charger le jeu de données à partir du fichier
Parquet, exécutez l’instruction SQL suivante :
L’insertion de 28,74 millions de lignes dans la table va prendre quelques minutes.
INSERT INTO hackernews SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/hackernews-miniLM/hackernews_part_1_of_1.parquet');
3
Créer un index de similarité vectorielle
Exécutez la requête SQL suivante pour définir et créer un index de similarité vectorielle sur la colonne
vector de la table
hackernews :
Les paramètres et les considérations de performance liés à la création d’index et à la recherche sont décrits dans la documentation. L’instruction ci-dessus utilise respectivement les valeurs 64 et 512 pour les hyperparamètres HNSW
ALTER TABLE hackernews ADD INDEX vector_index vector TYPE vector_similarity('hnsw', 'cosineDistance', 384, 'bf16', 64, 512);
ALTER TABLE hackernews MATERIALIZE INDEX vector_index SETTINGS mutations_sync = 2;
M et
ef_construction.
Vous devez sélectionner avec soin les valeurs optimales de ces paramètres en évaluant le temps de construction de l’index et la qualité des résultats de recherche
associés aux valeurs retenues.La construction et l’enregistrement de l’index peuvent même prendre quelques minutes, voire une heure, pour l’ensemble du jeu de données de 28,74 millions, selon le nombre de cœurs CPU disponibles et la bande passante du stockage.
4
Effectuer une recherche ANN
Une fois l’index de similarité vectorielle construit, les requêtes de recherche vectorielle utiliseront automatiquement cet index :
Le chargement initial de l’index vectoriel en mémoire peut prendre de quelques secondes à quelques minutes.
Query
SELECT id, title, text
FROM hackernews
ORDER BY cosineDistance( vector, <search vector>)
LIMIT 10
5
Générer des embeddings pour la requête de recherche
Sentence Transformers proposent des modèles d’embedding locaux et faciles à utiliser pour capturer le sens sémantique des phrases et des paragraphes.Le jeu de données HackerNews contient des embeddings vectoriels générés à partir du modèle all-MiniLM-L6-v2.Un exemple de script Python est fourni ci-dessous pour illustrer la génération programmatique de vecteurs d’embedding à l’aide du package Python
sentence_transformers. Le vecteur d’embedding de recherche
est ensuite passé en argument à la fonction
cosineDistance() dans la requête `SELECT`.
Voici un exemple d’exécution du script Python ci-dessus et des résultats de la recherche par similarité (seuls 100 caractères de chacun des 20 premiers posts sont affichés) :
from sentence_transformers import SentenceTransformer
import sys
import clickhouse_connect
print("Initializing...")
model = SentenceTransformer('sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2')
chclient = clickhouse_connect.get_client() # ClickHouse credentials here
while True:
# Take the search query from user
print("Enter a search query :")
input_query = sys.stdin.readline();
texts = [input_query]
# Run the model and obtain search vector
print("Generating the embedding for ", input_query);
embeddings = model.encode(texts)
print("Querying ClickHouse...")
params = {'v1':list(embeddings[0]), 'v2':20}
result = chclient.query("SELECT id, title, text FROM hackernews ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s) LIMIT %(v2)s", parameters=params)
print("Results :")
for row in result.result_rows:
print(row[0], row[2][:100])
print("---------")
Initializing...
Enter a search query :
Are OLAP cubes useful
Generating the embedding for "Are OLAP cubes useful"
Querying ClickHouse...
Results :
27742647 smartmic:
slt2021: OLAP Cube is not dead, as long as you use some form of:<p>1. GROUP BY multiple fi
---------
27744260 georgewfraser:A data mart is a logical organization of data to help humans understand the schema. Wh
---------
27761434 mwexler:"We model data according to rigorous frameworks like Kimball or Inmon because we must r
---------
28401230 chotmat:
erosenbe0: OLAP database is just a copy, replica, or archive of data with a schema designe
---------
22198879 Merick:+1 for Apache Kylin, it's a great project and awesome open source community. If anyone i
---------
27741776 crazydoggers:I always felt the value of an OLAP cube was uncovering questions you may not know to as
---------
22189480 shadowsun7:
_Codemonkeyism: After maintaining an OLAP cube system for some years, I'm not that
---------
27742029 smartmic:
gengstrand: My first exposure to OLAP was on a team developing a front end to Essbase that
---------
22364133 irfansharif:
simo7: I'm wondering how this technology could work for OLAP cubes.<p>An OLAP cube
---------
23292746 scoresmoke:When I was developing my pet project for Web analytics (<a href="https://github
---------
22198891 js8:It seems that the article makes a categorical error, arguing that OLAP cubes were replaced by co
---------
28421602 chotmat:
7thaccount: Is there any advantage to OLAP cube over plain SQL (large historical database r
---------
22195444 shadowsun7:
lkcubing: Thanks for sharing. Interesting write up.<p>While this article accurately capt
---------
22198040 lkcubing:Thanks for sharing. Interesting write up.<p>While this article accurately captures the issu
---------
3973185 stefanu:
sgt: Interesting idea. Ofcourse, OLAP isn't just about the underlying cubes and dimensions,
---------
22190903 shadowsun7:
js8: It seems that the article makes a categorical error, arguing that OLAP cubes were r
---------
28422241 sradman:OLAP Cubes have been disrupted by Column Stores. Unless you are interested in the history of
---------
28421480 chotmat:
sradman: OLAP Cubes have been disrupted by Column Stores. Unless you are interested in the
---------
27742515 BadInformatics:
quantified: OP posts with inverted condition: “OLAP != OLAP Cube” is the actual titl
---------
28422935 chotmat:
rstuart4133: I remember hearing about OLAP cubes donkey's years ago (probably not far
---------
Application de démonstration de résuméL’exemple ci-dessus a illustré la recherche sémantique et la récupération de documents avec ClickHouse.Un exemple d’application d’IA générative très simple mais à fort potentiel est présenté ci-dessous.L’application effectue les étapes suivantes :
- Accepte un sujet saisi par l’utilisateur
- Génère un vecteur d’embedding pour le sujet à l’aide de
SentenceTransformersavec le modèle
all-MiniLM-L6-v2
- Récupère des publications/commentaires très pertinents via une recherche par similarité vectorielle dans la table
hackernews
- Utilise
LangChainet l’API Chat OpenAI
gpt-3.5-turbopour résumer le contenu récupéré à l’étape #3. Les publications/commentaires récupérés à l’étape #3 sont transmis comme contexte à l’API Chat et constituent le maillon essentiel de Generative AI.
OPENAI_API_KEY. La clé API OpenAI peut être obtenue après inscription sur https://platform.openai.com.Cette application illustre un cas d’usage d’IA générative applicable à de multiples domaines métier, tels que :
l’analyse du sentiment client, l’automatisation du support technique, l’exploitation des conversations utilisateurs, les documents juridiques, les dossiers médicaux,
les comptes rendus de réunions, les états financiers, etc.
Code de l’application ci-dessus :
$ python3 summarize.py
Enter a search topic :
ClickHouse performance experiences
Generating the embedding for ----> ClickHouse performance experiences
Querying ClickHouse to retrieve relevant articles...
Initializing chatgpt-3.5-turbo model...
Summarizing search results retrieved from ClickHouse...
Summary from chatgpt-3.5:
The discussion focuses on comparing ClickHouse with various databases like TimescaleDB, Apache Spark,
AWS Redshift, and QuestDB, highlighting ClickHouse's cost-efficient high performance and suitability
for analytical applications. Users praise ClickHouse for its simplicity, speed, and resource efficiency
in handling large-scale analytics workloads, although some challenges like DMLs and difficulty in backups
are mentioned. ClickHouse is recognized for its real-time aggregate computation capabilities and solid
engineering, with comparisons made to other databases like Druid and MemSQL. Overall, ClickHouse is seen
as a powerful tool for real-time data processing, analytics, and handling large volumes of data
efficiently, gaining popularity for its impressive performance and cost-effectiveness.
print("Initializing...")
import sys
import json
import time
from sentence_transformers import SentenceTransformer
import clickhouse_connect
from langchain.docstore.document import Document
from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter
from langchain.chat_models import ChatOpenAI
from langchain.prompts import PromptTemplate
from langchain.chains.summarize import load_summarize_chain
import textwrap
import tiktoken
def num_tokens_from_string(string: str, encoding_name: str) -> int:
encoding = tiktoken.encoding_for_model(encoding_name)
num_tokens = len(encoding.encode(string))
return num_tokens
model = SentenceTransformer('sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2')
chclient = clickhouse_connect.get_client(compress=False) # ClickHouse credentials here
while True:
# Take the search query from user
print("Enter a search topic :")
input_query = sys.stdin.readline();
texts = [input_query]
# Run the model and obtain search or reference vector
print("Generating the embedding for ----> ", input_query);
embeddings = model.encode(texts)
print("Querying ClickHouse...")
params = {'v1':list(embeddings[0]), 'v2':100}
result = chclient.query("SELECT id,title,text FROM hackernews ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s) LIMIT %(v2)s", parameters=params)
# Just join all the search results
doc_results = ""
for row in result.result_rows:
doc_results = doc_results + "\n" + row[2]
print("Initializing chatgpt-3.5-turbo model")
model_name = "gpt-3.5-turbo"
text_splitter = CharacterTextSplitter.from_tiktoken_encoder(
model_name=model_name
)
texts = text_splitter.split_text(doc_results)
docs = [Document(page_content=t) for t in texts]
llm = ChatOpenAI(temperature=0, model_name=model_name)
prompt_template = """
Write a concise summary of the following in not more than 10 sentences:
{text}
CONSCISE SUMMARY :
"""
prompt = PromptTemplate(template=prompt_template, input_variables=["text"])
num_tokens = num_tokens_from_string(doc_results, model_name)
gpt_35_turbo_max_tokens = 4096
verbose = False
print("Summarizing search results retrieved from ClickHouse...")
if num_tokens <= gpt_35_turbo_max_tokens:
chain = load_summarize_chain(llm, chain_type="stuff", prompt=prompt, verbose=verbose)
else:
chain = load_summarize_chain(llm, chain_type="map_reduce", map_prompt=prompt, combine_prompt=prompt, verbose=verbose)
summary = chain.run(docs)
print(f"Summary from chatgpt-3.5: {summary}")