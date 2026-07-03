Types de données
Les utilisateurs qui déplacent des données entre ClickHouse et Snowflake remarqueront immédiatement que ClickHouse offre une granularité plus fine pour la déclaration des types numériques. Par exemple, Snowflake propose le type Number pour les valeurs numériques. Cela oblige l’utilisateur à spécifier une précision (nombre total de chiffres) et une échelle (nombre de chiffres à droite de la virgule), jusqu’à un total de 38. Les déclarations d’entiers sont synonymes de Number et définissent simplement une précision et une échelle fixes, tout en conservant la même plage de valeurs. Cette commodité est possible, car la modification de la précision (l’échelle est de 0 pour les entiers) n’a pas d’incidence sur la taille des données sur disque dans Snowflake : le nombre minimal d’octets requis pour une plage numérique donnée est utilisé au moment de l’écriture, au niveau de la micro-partition. L’échelle a toutefois un impact sur l’espace de stockage, partiellement compensé par la compression. Un type
Numériques
Float64 offre une plage de valeurs plus étendue, au prix d’une perte de précision.
À l’inverse, ClickHouse propose plusieurs niveaux de précision, signés et non signés, pour les flottants et les entiers. Avec ces types, vous pouvez spécifier explicitement la précision requise pour les entiers afin d’optimiser le stockage et la surcharge mémoire. Un type Decimal, équivalent au type Number de Snowflake, offre également une précision et une échelle deux fois plus élevées, jusqu’à 76 chiffres. En plus d’une valeur
Float64 similaire, ClickHouse propose aussi un
Float32 lorsque la précision est moins critique et que la compression est primordiale.
ClickHouse et Snowflake adoptent des approches opposées pour le stockage des données textuelles. Le
Chaînes
VARCHAR de Snowflake contient des caractères Unicode en UTF-8, ce qui permet à l’utilisateur de
spécifier une longueur maximale. Cette longueur n’a aucun impact sur le stockage ni sur
les performances : le nombre minimal d’octets est toujours utilisé pour stocker une chaîne, et
elle sert uniquement à imposer des contraintes utiles aux outils en aval. D’autres types, tels
que
Text et
NChar, sont simplement des alias de ce type. À l’inverse, ClickHouse
stocke toutes les données de chaîne sous forme d’octets bruts avec le type
String
(aucune indication de longueur n’est requise), en laissant
à l’utilisateur la gestion de l’encodage, avec des
fonctions à l’exécution de la requête
disponibles pour différents encodages. Pour en comprendre la logique, nous renvoyons le lecteur à “Opaque data argument”.
Le type
String de ClickHouse est donc, dans son implémentation, davantage comparable
au type Binary de Snowflake. Snowflake et ClickHouse
prennent tous deux en charge la « collation », ce qui permet aux utilisateurs de redéfinir la manière dont les chaînes sont triées et comparées.
Snowflake prend en charge les types
Types semi-structurés
VARIANT,
OBJECT et
ARRAY pour les
données semi-structurées.
ClickHouse propose les types équivalents
Variant,
Object (désormais obsolète au profit du type
JSON natif) et
Array.
En outre, ClickHouse propose le type
JSON
qui remplace le type
Object('json'), désormais obsolète, et qui offre d’excellentes
performances ainsi qu’une grande efficacité de stockage par rapport à d’autres types JSON natifs.
ClickHouse prend également en charge les
Tuples nommés et les tableaux de Tuple
via le type
Nested,
ce qui permet aux utilisateurs de mapper explicitement des structures imbriquées. Cela permet d’appliquer des codecs et des
optimisations de type à toute la hiérarchie, contrairement à Snowflake, qui
oblige l’utilisateur à utiliser les types
OBJECT,
VARIANT et
ARRAY pour l’objet
externe et ne permet pas le typage interne explicite.
Ce typage interne simplifie également les requêtes sur les valeurs numériques imbriquées dans ClickHouse,
qui n’ont pas besoin d’être converties et peuvent être utilisées dans des définitions d’index.
Dans ClickHouse, des codecs et des types optimisés peuvent aussi être appliqués aux sous-structures.
Cela offre aussi l’avantage supplémentaire de maintenir une excellente compression
avec les structures imbriquées, comparable à celle des données aplaties. En revanche, du fait de
l’impossibilité d’appliquer des types spécifiques aux sous-structures, Snowflake recommande d’aplatir
les données pour obtenir une compression optimale.
Snowflake impose également des restrictions de taille
pour ces types de données.
Référence des types
|Snowflake
|ClickHouse
|Remarque
NUMBER
Decimal
|ClickHouse prend en charge une précision et une échelle deux fois plus élevées que Snowflake : 76 chiffres contre 38.
FLOAT,
FLOAT4,
FLOAT8
Float32,
Float64
|Dans Snowflake, tous les nombres à virgule flottante sont codés sur 64 bits.
VARCHAR
String
BINARY
String
BOOLEAN
Bool
DATE
Date,
Date32
DATE dans Snowflake offre une plage de dates plus étendue que ClickHouse ; par exemple, la valeur minimale de
Date32 est
1900-01-01, et celle de
Date,
1970-01-01. Dans ClickHouse,
Date offre un stockage plus économique (deux octets).
TIME(N)
|Pas d’équivalent direct, mais peut être représenté par
DateTime et
DateTime64(N).
DateTime64 utilise les mêmes notions de précision.
TIMESTAMP -
TIMESTAMP_LTZ,
TIMESTAMP_NTZ,
TIMESTAMP_TZ
DateTime et
DateTime64
DateTime et
DateTime64 peuvent éventuellement avoir un paramètre TZ défini pour la colonne. S’il n’est pas présent, le fuseau horaire du serveur est utilisé. De plus, un paramètre
--use_client_time_zone est disponible pour le client.
VARIANT
JSON,
Tuple,
Nested
|Le type
JSON est expérimental dans ClickHouse. Ce type déduit les types des colonnes au moment de l’insertion.
Tuple,
Nested et
Array peuvent aussi être utilisés pour définir explicitement des structures typées, comme alternative.
OBJECT
Tuple,
Map,
JSON
OBJECT et
Map sont tous deux comparables au type
JSON dans ClickHouse, où les clés sont des
String. ClickHouse exige que la valeur reste cohérente et fortement typée, tandis que Snowflake utilise
VARIANT. Cela signifie que les valeurs associées à différentes clés peuvent être de types différents. Si c’est nécessaire dans ClickHouse, définissez explicitement la hiérarchie à l’aide de
Tuple ou utilisez le type
JSON.
ARRAY
Array,
Nested
ARRAY dans Snowflake utilise
VARIANT pour ses éléments, un supertype. À l’inverse, dans ClickHouse, ils sont fortement typés.
GEOGRAPHY
Point,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon
|Snowflake impose un système de coordonnées (WGS 84), tandis que ClickHouse l’applique au moment de la requête.
GEOMETRY
Point,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon
Enfin, ClickHouse offre la capacité unique de stocker l’ état des fonctions d’agrégation. Cet état est spécifique à l’implémentation, mais il permet de stocker le résultat d’une agrégation pour l’interroger ultérieurement (avec les fonctions de fusion correspondantes). En général, cette fonctionnalité est utilisée via une vue matérialisée et, comme illustré ci-dessous, permet d’améliorer les performances de requêtes spécifiques avec un coût de stockage minimal en stockant le résultat incrémental de requêtes sur des données insérées (plus de détails ici).
|Type ClickHouse
|Description
IPv4 et
IPv6
|Types spécifiques aux IP, permettant potentiellement un stockage plus efficace que dans Snowflake.
FixedString
|Permet d’utiliser une longueur fixe d’octets, ce qui est utile pour les hachages.
LowCardinality
|Permet d’encoder n’importe quel type sous forme de dictionnaire. Utile lorsque la cardinalité attendue est < 100k.
Enum
|Permet un encodage efficace de valeurs nommées sur 8 ou 16 bits.
UUID
|Pour un stockage efficace des UUID.
Array(Float32)
|Les vecteurs peuvent être représentés sous forme d’Array de Float32 avec des fonctions de distance prises en charge.