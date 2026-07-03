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Types de données

Numériques

Les utilisateurs qui déplacent des données entre ClickHouse et Snowflake remarqueront immédiatement que ClickHouse offre une granularité plus fine pour la déclaration des types numériques. Par exemple, Snowflake propose le type Number pour les valeurs numériques. Cela oblige l’utilisateur à spécifier une précision (nombre total de chiffres) et une échelle (nombre de chiffres à droite de la virgule), jusqu’à un total de 38. Les déclarations d’entiers sont synonymes de Number et définissent simplement une précision et une échelle fixes, tout en conservant la même plage de valeurs. Cette commodité est possible, car la modification de la précision (l’échelle est de 0 pour les entiers) n’a pas d’incidence sur la taille des données sur disque dans Snowflake : le nombre minimal d’octets requis pour une plage numérique donnée est utilisé au moment de l’écriture, au niveau de la micro-partition. L’échelle a toutefois un impact sur l’espace de stockage, partiellement compensé par la compression. Un type Float64 offre une plage de valeurs plus étendue, au prix d’une perte de précision. À l’inverse, ClickHouse propose plusieurs niveaux de précision, signés et non signés, pour les flottants et les entiers. Avec ces types, vous pouvez spécifier explicitement la précision requise pour les entiers afin d’optimiser le stockage et la surcharge mémoire. Un type Decimal, équivalent au type Number de Snowflake, offre également une précision et une échelle deux fois plus élevées, jusqu’à 76 chiffres. En plus d’une valeur Float64 similaire, ClickHouse propose aussi un Float32 lorsque la précision est moins critique et que la compression est primordiale.

Chaînes

ClickHouse et Snowflake adoptent des approches opposées pour le stockage des données textuelles. Le VARCHAR de Snowflake contient des caractères Unicode en UTF-8, ce qui permet à l’utilisateur de spécifier une longueur maximale. Cette longueur n’a aucun impact sur le stockage ni sur les performances : le nombre minimal d’octets est toujours utilisé pour stocker une chaîne, et elle sert uniquement à imposer des contraintes utiles aux outils en aval. D’autres types, tels que Text et NChar, sont simplement des alias de ce type. À l’inverse, ClickHouse stocke toutes les données de chaîne sous forme d’octets bruts avec le type String (aucune indication de longueur n’est requise), en laissant à l’utilisateur la gestion de l’encodage, avec des fonctions à l’exécution de la requête disponibles pour différents encodages. Pour en comprendre la logique, nous renvoyons le lecteur à “Opaque data argument”. Le type String de ClickHouse est donc, dans son implémentation, davantage comparable au type Binary de Snowflake. Snowflake et ClickHouse prennent tous deux en charge la « collation », ce qui permet aux utilisateurs de redéfinir la manière dont les chaînes sont triées et comparées.

Types semi-structurés

Snowflake prend en charge les types VARIANT, OBJECT et ARRAY pour les données semi-structurées. ClickHouse propose les types équivalents Variant, Object (désormais obsolète au profit du type JSON natif) et Array. En outre, ClickHouse propose le type JSON qui remplace le type Object('json'), désormais obsolète, et qui offre d’excellentes performances ainsi qu’une grande efficacité de stockage par rapport à d’autres types JSON natifs. ClickHouse prend également en charge les Tuples nommés et les tableaux de Tuple via le type Nested, ce qui permet aux utilisateurs de mapper explicitement des structures imbriquées. Cela permet d’appliquer des codecs et des optimisations de type à toute la hiérarchie, contrairement à Snowflake, qui oblige l’utilisateur à utiliser les types OBJECT, VARIANT et ARRAY pour l’objet externe et ne permet pas le typage interne explicite. Ce typage interne simplifie également les requêtes sur les valeurs numériques imbriquées dans ClickHouse, qui n’ont pas besoin d’être converties et peuvent être utilisées dans des définitions d’index. Dans ClickHouse, des codecs et des types optimisés peuvent aussi être appliqués aux sous-structures. Cela offre aussi l’avantage supplémentaire de maintenir une excellente compression avec les structures imbriquées, comparable à celle des données aplaties. En revanche, du fait de l’impossibilité d’appliquer des types spécifiques aux sous-structures, Snowflake recommande d’aplatir les données pour obtenir une compression optimale. Snowflake impose également des restrictions de taille pour ces types de données.

Référence des types

Enfin, ClickHouse offre la capacité unique de stocker l’ état des fonctions d’agrégation. Cet état est spécifique à l’implémentation, mais il permet de stocker le résultat d’une agrégation pour l’interroger ultérieurement (avec les fonctions de fusion correspondantes). En général, cette fonctionnalité est utilisée via une vue matérialisée et, comme illustré ci-dessous, permet d’améliorer les performances de requêtes spécifiques avec un coût de stockage minimal en stockant le résultat incrémental de requêtes sur des données insérées (plus de détails ici).
Dernière modification le 3 juillet 2026