​ Types de données

Les utilisateurs qui déplacent des données entre ClickHouse et Snowflake remarqueront immédiatement que ClickHouse offre une granularité plus fine pour la déclaration des types numériques. Par exemple, Snowflake propose le type Number pour les valeurs numériques. Cela oblige l’utilisateur à spécifier une précision (nombre total de chiffres) et une échelle (nombre de chiffres à droite de la virgule), jusqu’à un total de 38. Les déclarations d’entiers sont synonymes de Number et définissent simplement une précision et une échelle fixes, tout en conservant la même plage de valeurs. Cette commodité est possible, car la modification de la précision (l’échelle est de 0 pour les entiers) n’a pas d’incidence sur la taille des données sur disque dans Snowflake : le nombre minimal d’octets requis pour une plage numérique donnée est utilisé au moment de l’écriture, au niveau de la micro-partition. L’échelle a toutefois un impact sur l’espace de stockage, partiellement compensé par la compression. Un type Float64 offre une plage de valeurs plus étendue, au prix d’une perte de précision.

À l’inverse, ClickHouse propose plusieurs niveaux de précision, signés et non signés, pour les flottants et les entiers. Avec ces types, vous pouvez spécifier explicitement la précision requise pour les entiers afin d’optimiser le stockage et la surcharge mémoire. Un type Decimal, équivalent au type Number de Snowflake, offre également une précision et une échelle deux fois plus élevées, jusqu’à 76 chiffres. En plus d’une valeur Float64 similaire, ClickHouse propose aussi un Float32 lorsque la précision est moins critique et que la compression est primordiale.

VARCHAR de Snowflake contient des caractères Unicode en UTF-8, ce qui permet à l’utilisateur de spécifier une longueur maximale. Cette longueur n’a aucun impact sur le stockage ni sur les performances : le nombre minimal d’octets est toujours utilisé pour stocker une chaîne, et elle sert uniquement à imposer des contraintes utiles aux outils en aval. D’autres types, tels que Text et NChar , sont simplement des alias de ce type. À l’inverse, ClickHouse stocke toutes les String (aucune indication de longueur n’est requise), en laissant à l’utilisateur la gestion de l’encodage, avec des String de ClickHouse est donc, dans son implémentation, davantage comparable au type Binary de Snowflake. ClickHouse et Snowflake adoptent des approches opposées pour le stockage des données textuelles. Lede Snowflake contient des caractères Unicode en UTF-8, ce qui permet à l’utilisateur de spécifier une longueur maximale. Cette longueur n’a aucun impact sur le stockage ni sur les performances : le nombre minimal d’octets est toujours utilisé pour stocker une chaîne, et elle sert uniquement à imposer des contraintes utiles aux outils en aval. D’autres types, tels queet, sont simplement des alias de ce type. À l’inverse, ClickHouse stocke toutes les données de chaîne sous forme d’octets bruts avec le type(aucune indication de longueur n’est requise), en laissant à l’utilisateur la gestion de l’encodage, avec des fonctions à l’exécution de la requête disponibles pour différents encodages. Pour en comprendre la logique, nous renvoyons le lecteur à “Opaque data argument” . Le typede ClickHouse est donc, dans son implémentation, davantage comparable au type Binary de Snowflake. Snowflake et ClickHouse prennent tous deux en charge la « collation », ce qui permet aux utilisateurs de redéfinir la manière dont les chaînes sont triées et comparées.

Snowflake prend en charge les types VARIANT , OBJECT et ARRAY pour les données semi-structurées.

OBJECT , VARIANT et ARRAY pour l’objet externe et ne permet pas le ClickHouse prend également en charge les Tuple s nommés et les tableaux de Tuple via le type Nested , ce qui permet aux utilisateurs de mapper explicitement des structures imbriquées. Cela permet d’appliquer des codecs et des optimisations de type à toute la hiérarchie, contrairement à Snowflake, qui oblige l’utilisateur à utiliser les typesetpour l’objet externe et ne permet pas le typage interne explicite . Ce typage interne simplifie également les requêtes sur les valeurs numériques imbriquées dans ClickHouse, qui n’ont pas besoin d’être converties et peuvent être utilisées dans des définitions d’index.

Dans ClickHouse, des codecs et des types optimisés peuvent aussi être appliqués aux sous-structures. Cela offre aussi l’avantage supplémentaire de maintenir une excellente compression avec les structures imbriquées, comparable à celle des données aplaties. En revanche, du fait de l’impossibilité d’appliquer des types spécifiques aux sous-structures, Snowflake recommande d’ aplatir les données pour obtenir une compression optimale . Snowflake impose également des restrictions de taille pour ces types de données.

​ Référence des types

Type ClickHouse Description IPv4 et IPv6 Types spécifiques aux IP, permettant potentiellement un stockage plus efficace que dans Snowflake. FixedString Permet d’utiliser une longueur fixe d’octets, ce qui est utile pour les hachages. LowCardinality Permet d’encoder n’importe quel type sous forme de dictionnaire. Utile lorsque la cardinalité attendue est < 100k. Enum Permet un encodage efficace de valeurs nommées sur 8 ou 16 bits. UUID Pour un stockage efficace des UUID. Array(Float32) Les vecteurs peuvent être représentés sous forme d’Array de Float32 avec des fonctions de distance prises en charge.