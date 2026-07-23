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Ce guide explique comment migrer des données de Snowflake vers ClickHouse.
La migration de données entre Snowflake et ClickHouse nécessite l’utilisation d’un stockage objet, tel que S3, comme espace de stockage intermédiaire pour le transfert. Le processus de migration repose également sur l’utilisation de la commande COPY INTO de Snowflake et de la commande INSERT INTO SELECT de ClickHouse.
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Exporter des données depuis Snowflake

L’exportation de données depuis Snowflake nécessite l’utilisation d’un stage externe, comme illustré dans le schéma ci-dessus.Supposons que nous voulions exporter une table Snowflake avec le schéma suivant :
Pour transférer les données de cette table vers une base de données ClickHouse, nous devons d’abord les copier vers un stage externe. Lors de cette copie, nous recommandons Parquet comme format intermédiaire, car il permet de conserver les informations de type, préserve la précision, se compresse bien et prend nativement en charge les structures imbriquées courantes en analytique.Dans l’exemple ci-dessous, nous créons dans Snowflake un format de fichier nommé pour représenter Parquet et les options de fichier souhaitées. Nous indiquons ensuite quel bucket contiendra notre dataset copié. Enfin, nous copions le dataset vers ce bucket.
Pour un dataset d’environ 5 To avec une taille de fichier maximale de 150 Mo, et en utilisant un warehouse Snowflake 2X-Large situé dans la même région AWS us-east-1, la copie des données vers le bucket S3 prendra environ 30 minutes.
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Importer dans ClickHouse

Une fois les données placées dans un stockage d’objets intermédiaire, des fonctions ClickHouse telles que la fonction de table s3 peuvent être utilisées pour insérer les données dans une table, comme indiqué ci-dessous.Cet exemple utilise la fonction de table s3 pour AWS S3, mais la fonction de table gcs peut être utilisée pour Google Cloud Storage, et la fonction de table azureBlobStorage pour Azure Blob Storage.En supposant le schéma de table cible suivant :
Nous pouvons ensuite utiliser la commande INSERT INTO SELECT pour insérer les données depuis S3 dans une table ClickHouse :
Remarque sur les structures de colonnes imbriquéesLes colonnes VARIANT et OBJECT du schéma de table Snowflake d’origine sont produites sous forme de chaînes JSON par défaut, ce qui nous oblige à les convertir lors de leur insertion dans ClickHouse.Les structures imbriquées telles que some_file sont converties en chaînes JSON par Snowflake lors de la copie. L’importation de ces données nous oblige à transformer ces structures en Tuples au moment de l’insertion dans ClickHouse, à l’aide de la fonction JSONExtract, comme illustré ci-dessus.
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Tester la réussite de l'exportation des données

Pour vérifier que vos données ont bien été insérées, exécutez simplement une requête SELECT sur votre nouvelle table :
Dernière modification le 23 juillet 2026