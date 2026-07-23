Exporter des données depuis Snowflake

L’exportation de données depuis Snowflake nécessite l’utilisation d’un stage externe, comme illustré dans le schéma ci-dessus.

Supposons que nous voulions exporter une table Snowflake avec le schéma suivant :

CREATE TABLE MYDATASET ( timestamp TIMESTAMP , some_text varchar , some_file OBJECT , complex_data VARIANT, ) DATA_RETENTION_TIME_IN_DAYS = 0 ;

Pour transférer les données de cette table vers une base de données ClickHouse, nous devons d’abord les copier vers un stage externe. Lors de cette copie, nous recommandons Parquet comme format intermédiaire, car il permet de conserver les informations de type, préserve la précision, se compresse bien et prend nativement en charge les structures imbriquées courantes en analytique.

Dans l’exemple ci-dessous, nous créons dans Snowflake un format de fichier nommé pour représenter Parquet et les options de fichier souhaitées. Nous indiquons ensuite quel bucket contiendra notre dataset copié. Enfin, nous copions le dataset vers ce bucket.

CREATE FILE FORMAT my_parquet_format TYPE = parquet ; -- Créer le stage externe qui spécifie le bucket S3 de destination CREATE OR REPLACE STAGE external_stage URL = 's3://mybucket/mydataset' CREDENTIALS = (AWS_KEY_ID = '<key>' AWS_SECRET_KEY = '<secret>' ) FILE_FORMAT = my_parquet_format; -- Appliquer le préfixe "mydataset" à tous les fichiers et spécifier une taille de fichier maximale de 150mb -- Le paramètre `header=true` est requis pour obtenir les noms de colonnes COPY INTO @external_stage / mydataset from mydataset max_file_size = 157286400 header = true;