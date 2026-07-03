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Truncate permet de supprimer les données d’une table ou d’une base de données sans supprimer la table ou la base elle-même. Il s’agit d’une opération légère qui ne peut pas être annulée. L’instruction TRUNCATE dans ClickHouse permet de supprimer rapidement toutes les données d’une table ou d’une base de données, tout en en préservant la structure.

TRUNCATE TABLE


Vous pouvez utiliser le paramètre alter_sync pour configurer l’attente de l’exécution des actions sur les répliques. Vous pouvez spécifier combien de temps attendre (en secondes) que des répliques inactives exécutent des requêtes TRUNCATE avec le paramètre replication_wait_for_inactive_replica_timeout.
Si alter_sync est défini sur 2 et que certaines répliques restent inactives au-delà de la durée spécifiée par le paramètre replication_wait_for_inactive_replica_timeout, une exception UNFINISHED est levée.
La requête TRUNCATE TABLE n’est pas prise en charge pour les moteurs de table suivants :

TRUNCATE de toutes les tables


Supprime toutes les données de toutes les tables d’une base de données.

TRUNCATE DATABASE


Supprime toutes les tables d’une base de données, tout en conservant la base de données elle-même. Lorsque la clause IF EXISTS est omise, la requête renvoie une erreur si la base de données n’existe pas.
TRUNCATE DATABASE n’est pas pris en charge pour les bases de données Replicated. À la place, il suffit de DROP, puis de CREATE la base de données.
Dernière modification le 3 juillet 2026