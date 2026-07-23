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Il existe plusieurs façons de supprimer des données dans ClickHouse, chacune avec ses avantages et ses caractéristiques en termes de performances. Vous devez choisir la méthode appropriée en fonction de votre modèle de données et du volume de données à supprimer. Voici un résumé des différentes façons de supprimer des données dans ClickHouse :

Suppressions légères

Les suppressions légères marquent immédiatement les lignes comme supprimées, ce qui permet de les filtrer automatiquement de toutes les requêtes SELECT ultérieures. La suppression effective de ces lignes a lieu ensuite lors des cycles naturels de fusion et entraîne donc moins d’E/S. Par conséquent, il est possible que, pendant une période indéterminée, les données ne soient pas réellement supprimées du stockage et soient seulement marquées comme supprimées. Si vous devez garantir la suppression des données, envisagez la commande de mutation ci-dessus.
La suppression de grands volumes de données avec l’instruction DELETE légère peut également nuire aux performances des requêtes SELECT. Cette commande n’est pas non plus compatible avec les tables comportant des projections. Notez qu’une mutation est utilisée lors de l’opération pour marquer les lignes supprimées (en ajoutant une colonne _row_exists), ce qui entraîne des E/S supplémentaires. En général, les suppressions légères sont à privilégier par rapport aux mutations si la présence des données supprimées sur le disque peut être tolérée (par exemple, dans des contextes sans contrainte de conformité). Cette approche doit toutefois être évitée si toutes les données doivent être supprimées. Pour en savoir plus sur les suppressions légères.

Mutations de suppression

Les mutations de suppression peuvent être déclenchées à l’aide de la commande ALTER TABLE ... DELETE, par exemple.
Ces opérations peuvent être exécutées soit de manière synchrone (par défaut si elles sont non répliquées), soit de manière asynchrone (selon le paramètre mutations_sync). Elles sont extrêmement gourmandes en E/S, car elles réécrivent toutes les parts correspondant à l’expression WHERE. Ce processus n’a aucune atomicité : les parts sont remplacées par des parts mutées dès qu’elles sont prêtes, et une requête SELECT qui commence à s’exécuter pendant une mutation verra à la fois des données issues de parts déjà mutées et des données issues de parts qui ne l’ont pas encore été. Les utilisateurs peuvent suivre l’état d’avancement via la table system.mutations. Ce sont des opérations gourmandes en E/S qui doivent être utilisées avec parcimonie, car elles peuvent affecter les performances des requêtes SELECT sur le cluster. Pour en savoir plus sur les mutations de suppression.

Tronquer une table

Si vous devez supprimer toutes les données d’une table, utilisez la commande TRUNCATE TABLE ci-dessous. Il s’agit d’une opération légère.
Pour en savoir plus sur TRUNCATE TABLE.

Suppression d’une partition

Si vous avez défini une clé de partitionnement personnalisée pour vos données, les partitions peuvent être supprimées efficacement. Évitez le partitionnement à forte cardinalité.
En savoir plus sur DROP PARTITION.

Autres ressources

Dernière modification le 23 juillet 2026