Voici un résumé des différentes façons de supprimer des données dans ClickHouse :
|Méthode
|Syntaxe
|Quand l’utiliser
|Suppression légère
DELETE FROM [table]
|À utiliser pour supprimer de petites quantités de données. Les lignes sont immédiatement exclues de toutes les requêtes SELECT suivantes, mais elles sont d’abord uniquement marquées en interne comme supprimées, sans être retirées du disque.
|Mutation de suppression
ALTER TABLE [table] DELETE
|À utiliser lorsque les données doivent être supprimées du disque immédiatement (par exemple pour des raisons de conformité). Cela affecte négativement les performances de SELECT.
|Tronquer une table
TRUNCATE TABLE [db.table]
|Supprime efficacement toutes les données d’une table.
|Suppression d’une partition
DROP PARTITION
|Supprime efficacement toutes les données d’une partition.
Les suppressions légères marquent immédiatement les lignes comme supprimées, ce qui permet de les filtrer automatiquement de toutes les requêtes
Suppressions légères
SELECT ultérieures. La suppression effective de ces lignes a lieu ensuite lors des cycles naturels de fusion et entraîne donc moins d’E/S. Par conséquent, il est possible que, pendant une période indéterminée, les données ne soient pas réellement supprimées du stockage et soient seulement marquées comme supprimées. Si vous devez garantir la suppression des données, envisagez la commande de mutation ci-dessus.
La suppression de grands volumes de données avec l’instruction
-- delete all data from 2018 with a lightweight delete. Not recommended.
DELETE FROM posts WHERE toYear(CreationDate) = 2018
DELETE légère peut également nuire aux performances des requêtes
SELECT. Cette commande n’est pas non plus compatible avec les tables comportant des projections.
Notez qu’une mutation est utilisée lors de l’opération pour marquer les lignes supprimées (en ajoutant une colonne
_row_exists), ce qui entraîne des E/S supplémentaires.
En général, les suppressions légères sont à privilégier par rapport aux mutations si la présence des données supprimées sur le disque peut être tolérée (par exemple, dans des contextes sans contrainte de conformité). Cette approche doit toutefois être évitée si toutes les données doivent être supprimées.
Pour en savoir plus sur les suppressions légères.
Les mutations de suppression peuvent être déclenchées à l’aide de la commande
Mutations de suppression
ALTER TABLE ... DELETE, par exemple.
Ces opérations peuvent être exécutées soit de manière synchrone (par défaut si elles sont non répliquées), soit de manière asynchrone (selon le paramètre mutations_sync). Elles sont extrêmement gourmandes en E/S, car elles réécrivent toutes les parts correspondant à l’expression
-- delete all data from 2018 with a mutation. Not recommended.
ALTER TABLE posts DELETE WHERE toYear(CreationDate) = 2018
WHERE. Ce processus n’a aucune atomicité : les parts sont remplacées par des parts mutées dès qu’elles sont prêtes, et une requête
SELECT qui commence à s’exécuter pendant une mutation verra à la fois des données issues de parts déjà mutées et des données issues de parts qui ne l’ont pas encore été. Les utilisateurs peuvent suivre l’état d’avancement via la table system.mutations. Ce sont des opérations gourmandes en E/S qui doivent être utilisées avec parcimonie, car elles peuvent affecter les performances des requêtes
SELECT sur le cluster.
Pour en savoir plus sur les mutations de suppression.
Si vous devez supprimer toutes les données d’une table, utilisez la commande
Tronquer une table
TRUNCATE TABLE ci-dessous. Il s’agit d’une opération légère.
Pour en savoir plus sur TRUNCATE TABLE.
TRUNCATE TABLE posts
Si vous avez défini une clé de partitionnement personnalisée pour vos données, les partitions peuvent être supprimées efficacement. Évitez le partitionnement à forte cardinalité.
Suppression d’une partition
En savoir plus sur DROP PARTITION.
ALTER TABLE posts (DROP PARTITION '2008')