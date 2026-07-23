|Page
|Description
|Vue d’ensemble
|Présente un aperçu des différentes façons de supprimer des données dans ClickHouse.
|Suppressions légères
|Découvrez comment utiliser la suppression légère pour supprimer des données.
|Mutations de suppression
|Découvrez les mutations de suppression.
|Tronquer une table
|Découvrez comment utiliser TRUNCATE, qui permet de supprimer les données d’une table ou d’une base de données tout en conservant sa structure.
|Suppression de partitions
|Découvrez la suppression de partitions dans ClickHouse.
|Gérer les données avec TTL
|Découvrez comment utiliser TTL (time-to-live) pour faire expirer et supprimer automatiquement les données.
Suppression des données
Comment supprimer des données dans ClickHouse - Table des matières
Dans cette section de la documentation, nous verrons comment supprimer des données dans ClickHouse.
Dernière modification le 23 juillet 2026
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