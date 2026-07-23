Vue d’ensemble Présente un aperçu des différentes façons de supprimer des données dans ClickHouse.

Suppressions légères Découvrez comment utiliser la suppression légère pour supprimer des données.

Mutations de suppression Découvrez les mutations de suppression.

Tronquer une table Découvrez comment utiliser TRUNCATE, qui permet de supprimer les données d’une table ou d’une base de données tout en conservant sa structure.

Suppression de partitions Découvrez la suppression de partitions dans ClickHouse.