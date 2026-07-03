“no”. La carga de trabajo de clave-valor está entre los primeros puestos de la lista de casos en los que NO se debe usar ClickHouse. Al fin y al cabo, es un sistema La respuesta corta es. La carga de trabajo de clave-valor está entre los primeros puestos de la lista de casos en los quese debe usar ClickHouse. Al fin y al cabo, es un sistema OLAP , y existen muchos sistemas de almacenamiento de clave-valor excelentes.

Sin embargo, puede haber situaciones en las que siga teniendo sentido usar ClickHouse para consultas de tipo clave-valor. Normalmente, se trata de productos con presupuestos ajustados en los que la carga de trabajo principal es de naturaleza analítica y encaja bien con ClickHouse, pero también hay algún proceso secundario que necesita un patrón de clave-valor con un volumen de solicitudes no muy alto y sin requisitos estrictos de latencia. Si tuvieras un presupuesto ilimitado, habrías instalado una base de datos secundaria de clave-valor para esta carga de trabajo secundaria, pero en la práctica mantener un sistema de almacenamiento adicional tiene un coste extra (monitorización, copias de seguridad, etc.) que puede ser preferible evitar.

Si decides ir en contra de las recomendaciones y ejecutar algunas consultas de tipo clave-valor en ClickHouse, aquí tienes algunos consejos: