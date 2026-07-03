DoubleDelta y
Gorilla o algoritmos específicos de ClickHouse como
T64.
En segundo lugar, las consultas de series temporales suelen acceder solo a datos recientes, por ejemplo, de hace un día o una semana. Tiene sentido usar servidores que cuenten tanto con unidades NVMe/SSD rápidas como con unidades HDD de gran capacidad. La funcionalidad TTL de ClickHouse permite configurar la conservación de los datos recientes en unidades rápidas y moverlos gradualmente a unidades más lentas a medida que envejecen. También es posible consolidar o eliminar datos aún más antiguos si así lo requieren sus necesidades.
Aunque va en contra de la filosofía de ClickHouse de almacenar y procesar datos sin procesar, puede usar vistas materializadas para cumplir requisitos aún más estrictos de latencia o costes.