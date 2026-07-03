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Nota: Consulta el blog Working with Time series data in ClickHouse para ver más ejemplos del uso de ClickHouse para el análisis de series temporales. ClickHouse es una solución genérica de almacenamiento de datos para cargas de trabajo OLAP, mientras que existen muchos sistemas de gestión de bases de datos de series temporales especializados. No obstante, el enfoque de ClickHouse en la velocidad de ejecución de consultas le permite superar a los sistemas especializados en muchos casos. Hay muchas comparativas independientes sobre este tema, así que no vamos a hacer una aquí. En su lugar, centrémonos en las funcionalidades de ClickHouse que conviene usar en este caso. En primer lugar, existen codecs especializados muy adecuados para series temporales, ya sean algoritmos comunes como DoubleDelta y Gorilla o algoritmos específicos de ClickHouse como T64. En segundo lugar, las consultas de series temporales suelen acceder solo a datos recientes, por ejemplo, de hace un día o una semana. Tiene sentido usar servidores que cuenten tanto con unidades NVMe/SSD rápidas como con unidades HDD de gran capacidad. La funcionalidad TTL de ClickHouse permite configurar la conservación de los datos recientes en unidades rápidas y moverlos gradualmente a unidades más lentas a medida que envejecen. También es posible consolidar o eliminar datos aún más antiguos si así lo requieren sus necesidades. Aunque va en contra de la filosofía de ClickHouse de almacenar y procesar datos sin procesar, puede usar vistas materializadas para cumplir requisitos aún más estrictos de latencia o costes.
Última modificación el 3 de julio de 2026