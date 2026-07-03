​ Descripción general

ClickHouse Private es un paquete de implementación propia que consta de la misma versión propietaria de ClickHouse que se ejecuta en ClickHouse Cloud y de nuestro ClickHouse Operator, configurado para la separación entre cómputo y almacenamiento.

Nota ClickHouse Private está diseñado para grandes empresas que implementan > 2 TB de memoria y requieren un control total sobre su infraestructura dedicada. Los clientes son responsables de gestionar toda la infraestructura y deben contar con experiencia operando ClickHouse a escala. Esta opción solo está disponible poniéndose en contacto con nosotros

​ Ventajas frente a la versión open source

Las siguientes características diferencian a ClickHouse Private de las implementaciones open source autogestionadas:

Separación nativa de cómputo y almacenamiento

Funcionalidades propietarias de Cloud, como shared merge tree y warehouse

Versiones de la base de datos y del operador de ClickHouse totalmente probadas y validadas en ClickHouse Cloud

API para operaciones mediante programación, incluidas copias de seguridad y operaciones de escalado

ClickHouse Private se ejecuta por completo dentro de su entorno de despliegue y ofrece nuestra arquitectura nativa de Cloud con separación de cómputo y almacenamiento.

​ Configuraciones compatibles

ClickHouse Private admite actualmente las siguientes configuraciones:

Entorno Orquestación Almacenamiento Estado AWS Elastic Kubernetes Service (EKS) Simple Storage Service (S3) Disponible GCP Google Kubernetes Service (GKS) Google Cloud Storage (GCS) Vista previa

​ Proceso de incorporación