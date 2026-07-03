ClickHouse Private es un paquete de implementación propia que consta de la misma versión propietaria de ClickHouse que se ejecuta en ClickHouse Cloud y de nuestro ClickHouse Operator, configurado para la separación entre cómputo y almacenamiento.
Descripción general
NotaClickHouse Private está diseñado para grandes empresas que implementan > 2 TB de memoria y requieren un control total sobre su infraestructura dedicada. Los clientes son responsables de gestionar toda la infraestructura y deben contar con experiencia operando ClickHouse a escala. Esta opción solo está disponible poniéndose en contacto con nosotros.
Las siguientes características diferencian a ClickHouse Private de las implementaciones open source autogestionadas:
Ventajas frente a la versión open source
- Separación nativa de cómputo y almacenamiento
- Funcionalidades propietarias de Cloud, como shared merge tree y warehouse
- Versiones de la base de datos y del operador de ClickHouse totalmente probadas y validadas en ClickHouse Cloud
- API para operaciones mediante programación, incluidas copias de seguridad y operaciones de escalado
ClickHouse Private se ejecuta por completo dentro de su entorno de despliegue y ofrece nuestra arquitectura nativa de Cloud con separación de cómputo y almacenamiento.
Arquitectura
ClickHouse Private admite actualmente las siguientes configuraciones:
Configuraciones compatibles
|Entorno
|Orquestación
|Almacenamiento
|Estado
|AWS
|Elastic Kubernetes Service (EKS)
|Simple Storage Service (S3)
|Disponible
|GCP
|Google Kubernetes Service (GKS)
|Google Cloud Storage (GCS)
|Vista previa
Los clientes interesados en ClickHouse Private pueden contactarnos para programar una llamada de revisión de su caso de uso. Se considerarán las solicitudes que cumplan los requisitos mínimos de tamaño y se ajusten a las configuraciones admitidas; tenga en cuenta que la capacidad para este proceso es limitada. La puesta en marcha requiere seguir una guía de instalación específica del entorno, con imágenes y gráficos de Helm obtenidos de AWS ECR.