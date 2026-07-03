​ Descripción general

ClickHouse Government es un paquete autogestionado que consta de la misma versión propietaria de ClickHouse que se ejecuta en ClickHouse Cloud y de nuestro ClickHouse Operator, configurado para la separación entre cómputo y almacenamiento y endurecido para satisfacer las rigurosas exigencias de los organismos gubernamentales y las organizaciones del sector público.

Nota ClickHouse Government está diseñado para organismos gubernamentales, organizaciones del sector público o empresas de software en la nube que prestan servicio a estos organismos y organizaciones, y proporciona control y gestión completos sobre su infraestructura dedicada. El tamaño mínimo de despliegue es de 2 TB. Esta opción solo está disponible poniéndose en contacto con nosotros

​ Ventajas frente a la versión de código abierto

Las siguientes funcionalidades diferencian a ClickHouse Government de las implementaciones autogestionadas de código abierto:

Separación nativa entre cómputo y almacenamiento

Funcionalidades propietarias de la nube, como shared merge tree y la funcionalidad de warehouse

Versiones de la base de datos y del operador de ClickHouse totalmente probadas y validadas en ClickHouse Cloud

Documentación del NIST Risk Management Framework (RMF) para acelerar la obtención de su Authorization to Operate (ATO)

API para operaciones programáticas, incluidas las copias de seguridad y las operaciones de escalado

ClickHouse Government es completamente autónomo dentro de su entorno de despliegue y ofrece nuestra arquitectura cloud-native con separación entre cómputo y almacenamiento.

​ Configuraciones compatibles

Actualmente, ClickHouse Government admite las siguientes configuraciones:

Entorno Orquestación Almacenamiento Estado AWS Elastic Kubernetes Service (EKS) Simple Storage Service (S3) Disponible GCP Google Kubernetes Service (GKS) Google Cloud Storage (GCS) Vista previa

​ Proceso de incorporación