ClickHouse Government es un paquete autogestionado que consta de la misma versión propietaria de ClickHouse que se ejecuta en ClickHouse Cloud y de nuestro ClickHouse Operator, configurado para la separación entre cómputo y almacenamiento y endurecido para satisfacer las rigurosas exigencias de los organismos gubernamentales y las organizaciones del sector público.
Descripción general
NotaClickHouse Government está diseñado para organismos gubernamentales, organizaciones del sector público o empresas de software en la nube que prestan servicio a estos organismos y organizaciones, y proporciona control y gestión completos sobre su infraestructura dedicada. El tamaño mínimo de despliegue es de 2 TB. Esta opción solo está disponible poniéndose en contacto con nosotros.
Las siguientes funcionalidades diferencian a ClickHouse Government de las implementaciones autogestionadas de código abierto:
Ventajas frente a la versión de código abierto
- Separación nativa entre cómputo y almacenamiento
- Funcionalidades propietarias de la nube, como shared merge tree y la funcionalidad de warehouse
- Versiones de la base de datos y del operador de ClickHouse totalmente probadas y validadas en ClickHouse Cloud
- Documentación del NIST Risk Management Framework (RMF) para acelerar la obtención de su Authorization to Operate (ATO)
- API para operaciones programáticas, incluidas las copias de seguridad y las operaciones de escalado
ClickHouse Government es completamente autónomo dentro de su entorno de despliegue y ofrece nuestra arquitectura cloud-native con separación entre cómputo y almacenamiento.
Arquitectura
Actualmente, ClickHouse Government admite las siguientes configuraciones:
Configuraciones compatibles
|Entorno
|Orquestación
|Almacenamiento
|Estado
|AWS
|Elastic Kubernetes Service (EKS)
|Simple Storage Service (S3)
|Disponible
|GCP
|Google Kubernetes Service (GKS)
|Google Cloud Storage (GCS)
|Vista previa
Los clientes pueden contactarnos para solicitar una llamada y evaluar ClickHouse Government para su caso de uso. Se revisarán los casos de uso que cumplan los requisitos mínimos de tamaño y se implementen en configuraciones compatibles. La disponibilidad del proceso de incorporación es limitada. El proceso de instalación implica seguir una guía de instalación para el entorno específico en el que se desplegará ClickHouse, utilizando imágenes y gráficos de Helm descargados de AWS ECR.