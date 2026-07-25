Skip to main content
PATCH
Update BYOC Infrastructure
Update configuration of the BYOC infrastructure. Returns the modified infrastructure

Autorizaciones

Authorization
string
header
requerido

Use key ID and key secret obtained in ClickHouse Cloud console: https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/openapi

Parámetros de ruta

organizationId
string<uuid>
requerido

ID of the requested organization.

byocInfrastructureId
string<uuid>
requerido

ID of the requested BYOC Infrastructure

Cuerpo

application/json
displayName
string

Human readable name for infrastructure object

Respuesta

Successful response

status
number

HTTP status code.

Ejemplo:

200

requestId
string<uuid>

Unique id assigned to every request. UUIDv4

result
object
Última modificación el 25 de julio de 2026