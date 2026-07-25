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PATCH
Update organization details
Updates organization fields. Requires ADMIN auth key role.

Autorizaciones

Authorization
string
header
requerido

Use key ID and key secret obtained in ClickHouse Cloud console: https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/openapi

Parámetros de ruta

organizationId
string<uuid>
requerido

ID of the organization to update.

Cuerpo

application/json
name
string

Name of the organization.

privateEndpoints
object
enableCoreDumps
boolean

Whether crash reports (core dumps) collection is enabled for services in the organization. When disabled at the organization level, individual services cannot enable crash reports.

Respuesta

Successful response

status
number

HTTP status code.

Ejemplo:

200

requestId
string<uuid>

Unique id assigned to every request. UUIDv4

result
object
Última modificación el 25 de julio de 2026