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GET
List of organization activities
Returns a list of all organization activities.

Autorizaciones

Authorization
string
header
requerido

Use key ID and key secret obtained in ClickHouse Cloud console: https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/openapi

Parámetros de ruta

organizationId
string<uuid>
requerido

ID of the requested organization.

Parámetros de consulta

from_date
string<date-time>

A starting date for a search

to_date
string<date-time>

An ending date for a search

Respuesta

Successful response

status
number

HTTP status code.

Ejemplo:

200

requestId
string<uuid>

Unique id assigned to every request. UUIDv4

result
object[]
Última modificación el 25 de julio de 2026