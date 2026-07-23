Conéctese a sus servicios BYOC de ClickHouse a través de endpoints públicos, privados o de PrivateLink

Esta página describe las distintas formas de conectarse a sus servicios de ClickHouse en BYOC. Puede elegir entre balanceadores de carga públicos, balanceadores de carga privados o endpoints de PrivateLink/Private Service Connect según sus requisitos de seguridad y red.

​ Seleccionar una ruta de conexión en la consola

Los detalles de conexión de cada servicio BYOC están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud: abra el servicio y haga clic en Conectar.

En los servicios BYOC, el cuadro de diálogo Conectar incluye un menú desplegable Conexión mediante. Úselo para elegir cómo acceder al servicio:

Balanceador de carga público — el endpoint expuesto a Internet.

— el endpoint expuesto a Internet. Balanceador de carga privado — el endpoint interno, accesible mediante peering de VPC o redes conectadas. Solo aparece cuando hay un balanceador de carga privado habilitado para su infraestructura.

— el endpoint interno, accesible mediante peering de VPC o redes conectadas. Solo aparece cuando hay un balanceador de carga privado habilitado para su infraestructura. PrivateLink (AWS) / Private Service Connect (GCP) — el hostname del endpoint privado del proveedor de Cloud. Solo aparece cuando PrivateLink or Private Service Connect está habilitado.

Al seleccionar una ruta, se actualiza el hostname en cada ejemplo de conexión del cuadro de diálogo — el comando HTTPS ( curl ), el client nativo, JDBC, MySQL y los fragmentos de client para cada lenguaje (Python, Node.js, Java, Go y C#) — para que pueda copiar un comando listo para usar para la ruta exacta que necesita, sin editar el hostname manualmente.

El menú desplegable solo muestra las rutas habilitadas para su infraestructura, y la lista se actualiza cada vez que se abre el cuadro de diálogo: un balanceador de carga privado o un endpoint de PrivateLink recién habilitado aparecerá la próxima vez que abra Conectar, sin retraso de propagación. Cuando solo hay una ruta disponible, el menú desplegable aparece deshabilitado con ese endpoint seleccionado.

​ Balanceador de carga público

Un balanceador de carga público proporciona acceso a tus servicios de ClickHouse desde Internet. Esta es la configuración predeterminada al usar una VPC dedicada gestionada por ClickHouse.

​ Descripción general

Acceso : Accesible desde internet

: Accesible desde internet Caso de uso : Adecuado para aplicaciones y usuarios que necesitan conectarse desde distintas ubicaciones o redes

: Adecuado para aplicaciones y usuarios que necesitan conectarse desde distintas ubicaciones o redes Seguridad: Protegido con cifrado TLS y filtrado de IP (recomendado)

​ Conexión a través de un balanceador de carga público

Para conectarte a tu servicio de ClickHouse mediante el endpoint público:

Obtén el endpoint de tu servicio en la consola de ClickHouse Cloud. El endpoint se muestra en la sección “Connect” de tu servicio.

Por ejemplo:

sb9jmrq2ne.asf3kcggao.ap-southeast-1.aws.clickhouse-byoc.com

​ Filtrado por IP

El filtrado por IP (IP Access List) es muy recomendable cuando se utiliza un balanceador de carga público para restringir el acceso a direcciones IP o rangos CIDR autorizados.

Para obtener información detallada sobre el filtrado por IP, consulte la documentación sobre IP Access List

​ Balanceador de carga privado

Un balanceador de carga privado proporciona acceso interno a sus servicios de ClickHouse y solo es accesible desde sus redes conectadas (p. ej., VPC con peering). Esta es la configuración predeterminada cuando se usa una VPC gestionada por el cliente.

​ Descripción general

Acceso : Accesible solo desde la infraestructura de su red privada

: Accesible solo desde la infraestructura de su red privada Caso de uso : Ideal para aplicaciones que se ejecutan en el mismo entorno en la nube o están conectadas mediante peering de VPC

: Ideal para aplicaciones que se ejecutan en el mismo entorno en la nube o están conectadas mediante peering de VPC Seguridad: El tráfico permanece dentro de su red privada, sin exposición a la internet pública

​ Conexión a través de un balanceador de carga privado

Para conectarse mediante el endpoint privado:

Habilite el balanceador de carga privado (si aún no lo está). Póngase en contacto con el soporte de ClickHouse si necesita (si aún no lo está). Póngase en contacto con el soporte de ClickHouse si necesita habilitar un balanceador de carga privado para su implementación. Asegúrese de que haya conectividad de red: Para peering de VPC: complete la configuración de peering de VPC (consulte Configuración de red privada)

Para otras redes privadas: asegúrese de que el enrutamiento esté configurado para llegar a la VPC de BYOC Obtenga su endpoint privado: El endpoint privado está disponible en la consola de ClickHouse Cloud, en la sección “Conectar” de su servicio. El endpoint privado sigue el mismo formato que el endpoint público, pero con el sufijo -private añadido a la parte del ID del servicio. Por ejemplo: Endpoint público : sb9jmrq2ne.asf3kcggao.ap-southeast-1.aws.clickhouse-byoc.com

: Endpoint privado: sb9jmrq2ne-private.asf3kcggao.ap-southeast-1.aws.clickhouse-byoc.com En lugar de construir manualmente el hostname con el sufijo -private , seleccione Private load balancer en el menú desplegable Connection via del cuadro de diálogo Conectar para copiar directamente el endpoint y los comandos de conexión ya preparados.

​ Filtrado por IP

Aunque los balanceadores de carga privados restringen el acceso únicamente a redes internas, puede configurar el filtrado por IP para tener un control aún más preciso sobre qué orígenes de su red privada pueden conectarse. El filtrado por IP para balanceadores de carga privados utiliza el mismo mecanismo de configuración que los balanceadores de carga públicos: defina las direcciones IP o los rangos CIDR permitidos, y ClickHouse Cloud aplicará estas reglas según corresponda a cada tipo de endpoint. La plataforma distingue automáticamente entre rangos CIDR públicos y privados y los asigna a los endpoints del balanceador de carga correspondientes. Consulte la documentación de IP Access List

​ Configuración del grupo de seguridad

Para las implementaciones en AWS, el grupo de seguridad del balanceador de carga privado controla qué redes pueden acceder al endpoint. De forma predeterminada, solo se permite el tráfico procedente de la VPC de BYOC.

​ PrivateLink o Private Service Connect

AWS PrivateLink y GCP Private Service Connect ofrecen la opción de conectividad más segura, lo que le permite acceder de forma privada a los servicios de ClickHouse sin peering de VPC ni gateways de Internet.

​ Descripción general

Acceso : Conectividad privada a través del servicio gestionado del proveedor de nube

: Conectividad privada a través del servicio gestionado del proveedor de nube Aislamiento de red : El tráfico nunca atraviesa la Internet pública

: El tráfico nunca atraviesa la Internet pública Caso de uso : Implementaciones Enterprise que requieren la máxima seguridad y el máximo aislamiento de red

: Implementaciones Enterprise que requieren la máxima seguridad y el máximo aislamiento de red Beneficios : No se requiere peering de VPC Arquitectura de red simplificada Mayor seguridad y mejor cumplimiento normativo

:

​ Conexión mediante PrivateLink/Private Service Connect

vpce para indicar que el tráfico se enruta a través del VPC endpoint. La resolución DNS en su VPC dirige automáticamente el tráfico a través del endpoint de PrivateLink. Complete la configuración de PrivateLink o Private Service Connect (consulte Configuración de red privada ). Una vez completada la configuración, puede conectarse a su servicio de ClickHouse mediante un formato de endpoint específico de PrivateLink. El endpoint de PrivateLink incluye un subdominiopara indicar que el tráfico se enruta a través del VPC endpoint. La resolución DNS en su VPC dirige automáticamente el tráfico a través del endpoint de PrivateLink.

El formato del endpoint de PrivateLink es similar al del endpoint público, pero incluye un subdominio vpce entre el subdominio del servicio y el subdominio de infraestructura BYOC. Por ejemplo:

Endpoint público : h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.clickhouse-byoc.com

: Endpoint de PrivateLink: h5ju65kv87.vpce.mhp0y4dmph.us-west-2.aws.clickhouse-byoc.com

Una vez configurado el endpoint y añadido a la lista de permitidos, seleccione PrivateLink (o Private Service Connect en GCP) en el menú desplegable Conexión mediante del cuadro de diálogo Conectar para copiar directamente los detalles de conexión del endpoint privado.

​ Lista de permitidos de Endpoint ID

Para usar PrivateLink o Private Service Connect, el Endpoint ID de la conexión de su cliente debe incluirse explícitamente en la lista de permitidos de cada servicio de ClickHouse. Póngase en contacto con el soporte de ClickHouse y proporcione sus Endpoint IDs para que puedan añadirse a la lista de permitidos del servicio.

Para obtener instrucciones detalladas de configuración, consulte la guía de configuración de red privada

​ Elegir el método de conexión adecuado

Método de conexión Nivel de seguridad Requisitos de red Caso de uso Balanceador de carga público Medio (con filtrado de IP) Acceso a Internet Aplicaciones/usuarios desde distintas ubicaciones Balanceador de carga privado Alto peering de VPC o red privada Aplicaciones en el mismo entorno en la nube PrivateLink/Private Service Connect Máximo Servicio administrado por el proveedor de nube Implementaciones empresariales que requieren el máximo nivel de aislamiento

​ Solución de problemas de conexión

Si tiene problemas de conexión: