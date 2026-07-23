Cuando los clientes evalúan una plataforma de análisis en tiempo real, a menudo se centran solo en la latencia de las consultas. “¿Puede devolver una respuesta en 50 ms?” es una pregunta razonable, y una que la mayoría de los motores analíticos pueden responder de forma convincente si se les asignan suficientes recursos de cómputo sobre un conjunto de datos estático. La pregunta que determina lo que los usuarios realmente experimentan es más difícil. Es si el sistema puede devolver una respuesta en 50 ms con datos que llegaron hace un segundo, mientras la ingestión sigue en curso y mientras otros usuarios también están realizando consultas. La disponibilidad de los datos exige pensar en el tiempo total hasta obtener información útil de extremo a extremo, que tiene tres componentes.
Propiedades de un sistema de análisis en tiempo real
- Tiempo de ingestión: ¿Cuánto tarda la plataforma en recibir los datos recién generados y almacenarlos de forma duradera?
- Tiempo de transformación y preparación: ¿Cuánto se tarda en limpiar, enriquecer, unir, preagregar o actualizar las estructuras de consulta (vistas materializadas, rollups, índices) sobre las que realmente se ejecutan las consultas?
- Tiempo de consulta: ¿Cuánto se tarda en planificar y ejecutar la lectura una vez que los datos están disponibles?