|Caso de uso
|TLDR
|Analítica en tiempo real
|Consultas en menos de un segundo sobre miles de millones de filas a medida que llegan los datos. Ideal para paneles orientados al cliente, clasificaciones en vivo y cualquier funcionalidad del producto que lea de un flujo de eventos en actualización continua.
|Observabilidad
|Ingesta y consulta logs, métricas y trazas en una sola base de datos ClickHouse a través de ClickStack. Elimina el problema de los silos de los tres pilares y permite un análisis correlacionado y de fidelidad completa sin preagregación.
|Data warehousing
|Combina ClickHouse con formatos de tabla abiertos (Iceberg, Delta Lake, Hudi) sobre almacenamiento de objetos para obtener transacciones ACID, aplicación del esquema y rendimiento de consulta de nivel warehouse sin encerrar tus datos.
|Analítica agéntica
|Los agentes de IA exigen simultáneamente alta concurrencia y datos de fidelidad completa. ClickHouse reúne la analítica en tiempo real, el data warehousing y la observabilidad en una sola plataforma que los agentes pueden consultar directamente mediante MCP o interfaces de lenguaje natural.
Casos de uso
Explora casos de uso de ClickHouse, incluidos la analítica en tiempo real, la observabilidad, el data warehousing y la analítica agéntica
ClickHouse es adecuado tanto como almacén de datos principal como capa de analítica. Su arquitectura columnar, su procesamiento vectorizado y su diseño nativo para la nube lo hacen especialmente adecuado para cargas de trabajo analíticas que requieren tanto velocidad como escala.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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