Explora casos de uso de ClickHouse, incluidos la analítica en tiempo real, la observabilidad, el data warehousing y la analítica agéntica

ClickHouse es adecuado tanto como almacén de datos principal como capa de analítica.

Su arquitectura columnar, su procesamiento vectorizado y su diseño nativo para la nube lo hacen especialmente adecuado para cargas de trabajo analíticas que requieren tanto velocidad como escala.