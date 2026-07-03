Skip to main content
Este conjunto de datos contiene observaciones meteorológicas históricas de los últimos 128 años. Cada fila corresponde a una medición en una fecha y hora concretas y en una estación meteorológica. El origen de este conjunto de datos puede consultarse aquí, y la lista de números de estaciones meteorológicas puede encontrarse aquí.
Las fuentes de estos conjuntos de datos meteorológicos incluyen las estaciones meteorológicas establecidas por la Central Weather Administration (el código de estación empieza por C0, C1 y 4) y las estaciones meteorológicas agrícolas pertenecientes al Council of Agriculture (códigos de estación distintos de los mencionados anteriormente):
  • StationId
    • MeasuredDate, la hora de observación
    • StnPres, la presión atmosférica de la estación
    • SeaPres, la presión al nivel del mar
    • Td, la temperatura del punto de rocío
    • RH, la humedad relativa
    • Otros elementos cuando estén disponibles

Descarga de los datos

  • Una versión preprocesada de los datos para ClickHouse, que ha sido limpiada, reestructurada y enriquecida. Este conjunto de datos abarca los años de 1896 a 2023.
  • Descargue los datos sin procesar originales y conviértalos al formato requerido por ClickHouse. Los usuarios que quieran añadir sus propias columnas quizá prefieran desarrollar o completar su propio enfoque.

Datos preprocesados

El conjunto de datos también se ha reestructurado, pasando de una medición por línea a una fila por ID de estación meteorológica y fecha de medición, es decir.
Es fácil consultar y asegurarse de que la tabla resultante sea menos dispersa y de que algunos elementos sean nulos, ya que no pueden medirse en esta estación meteorológica. Este conjunto de datos está disponible en la siguiente ubicación de Google CloudStorage. Descargue el conjunto de datos en su sistema de archivos local (e insértelo con el cliente de ClickHouse) o insértelo directamente en ClickHouse (consulte Inserción desde URL). Para descargar:

Datos originales sin procesar

A continuación se detallan los pasos para descargar los datos originales sin procesar y transformarlos o convertirlos como desee.

Descargar

Para descargar los datos sin procesar originales:

Obtener las estaciones meteorológicas de Taiwán

Crear el esquema de la tabla

Cree la tabla MergeTree en ClickHouse (desde el cliente de ClickHouse).

Insertar en ClickHouse

Inserción desde un archivo local

Se pueden insertar datos desde un archivo local de la siguiente manera (desde el cliente de ClickHouse):
donde /path/to representa la ruta específica que utiliza el usuario para acceder al archivo local en el disco. Y la salida de respuesta de ejemplo, después de insertar datos en ClickHouse, es la siguiente:

Insertar desde una URL

Para saber cómo acelerar este proceso, consulta nuestra entrada del blog sobre cómo optimizar grandes cargas de datos.

Comprobar el número y el tamaño de las filas de datos

  1. Veamos cuántas filas se han insertado:
  1. Veamos cuánto espacio en disco se está utilizando para esta tabla:

Consultas de ejemplo

Q1: Obtener la temperatura del punto de rocío más alta de cada estación meteorológica en el año especificado

Q2: Obtención de datos sin procesar con un intervalo de tiempo específico, campos y estación meteorológica

Créditos

Nos gustaría reconocer la labor de la Administración Meteorológica Central y de la Red de Observación Meteorológica Agrícola (Station) del Consejo de Agricultura en la preparación, depuración y distribución de este conjunto de datos. Les agradecemos su esfuerzo. Ou, J.-H., Kuo, C.-H., Wu, Y.-F., Lin, G.-C., Lee, M.-H., Chen, R.-K., Chou, H.-P., Wu, H.-Y., Chu, S.-C., Lai, Q.-J., Tsai, Y.-C., Lin, C.-C., Kuo, C.-C., Liao, C.-T., Chen, Y.-N., Chu, Y.-W., Chen, C.-Y., 2023. Modelo de aprendizaje profundo orientado a aplicaciones para la alerta temprana del añublo del arroz en Taiwán. Ecological Informatics 73, 101950. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101950 [13/12/2022]
Última modificación el 3 de julio de 2026