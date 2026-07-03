Esta es la Parte 2 de una guía sobre la migración de PostgreSQL a ClickHouse. A través de un ejemplo práctico, muestra cómo llevar a cabo la migración de forma eficiente mediante un enfoque de replicación en tiempo real (CDC). Muchos de los conceptos tratados también se aplican a las transferencias masivas manuales de datos de PostgreSQL a ClickHouse.La mayoría de las consultas SQL de su entorno de PostgreSQL deberían ejecutarse en ClickHouse sin modificaciones y, probablemente, más rápido.
Al usar replicación en tiempo real con CDC, ten en cuenta que las actualizaciones y eliminaciones pueden generar filas duplicadas. Para gestionar esto, puedes usar técnicas basadas en vistas y vistas materializadas actualizables. Consulta esta guía para aprender a migrar tu aplicación de PostgreSQL a ClickHouse con la mínima fricción al usar replicación en tiempo real con CDC.
Deduplicación usando CDC
Aunque es posible migrar esto con una reescritura mínima de las consultas, se recomienda aprovechar las funciones de ClickHouse para simplificarlas considerablemente y mejorar aún más su rendimiento. Los ejemplos de esta sección cubren patrones de consulta comunes y muestran cómo optimizarlos con ClickHouse. Utilizan el Stack Overflow dataset completo (hasta abril de 2024) con recursos equivalentes en PostgreSQL y ClickHouse (8 núcleos, 32 GiB de RAM).
Optimizar consultas en ClickHouse
Para simplificar, las consultas siguientes omiten el uso de técnicas para deduplicar los datos.
Los recuentos aquí diferirán ligeramente, ya que los datos de Postgres solo contienen filas que cumplen la integridad referencial de las claves foráneas. ClickHouse no impone esas restricciones y, por lo tanto, contiene el dataset completo; por ejemplo, incluye usuarios anónimos.Users (con más de 10 preguntas) que reciben la mayor cantidad de vistas:
-- ClickHouse
SELECT OwnerDisplayName, sum(ViewCount) AS total_views
FROM stackoverflow.posts
WHERE (PostTypeId = 'Question') AND (OwnerDisplayName != '')
GROUP BY OwnerDisplayName
HAVING count() > 10
ORDER BY total_views DESC
LIMIT 5
┌─OwnerDisplayName─┬─total_views─┐
│ Joan Venge │ 25520387 │
│ Ray Vega │ 21576470 │
│ anon │ 19814224 │
│ Tim │ 19028260 │
│ John │ 17638812 │
└──────────────────┴─────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.360 sec. Processed 24.37 million rows, 140.45 MB (67.73 million rows/s., 390.38 MB/s.)
Peak memory usage: 510.71 MiB.
Qué
--Postgres
SELECT OwnerDisplayName, SUM(ViewCount) AS total_views
FROM public.posts
WHERE (PostTypeId = 1) AND (OwnerDisplayName != '')
GROUP BY OwnerDisplayName
HAVING COUNT(*) > 10
ORDER BY total_views DESC
LIMIT 5;
ownerdisplayname | total_views
-------------------------+-------------
Joan Venge | 25520387
Ray Vega | 21576470
Tim | 18283579
J. Pablo Fernández | 12446818
Matt | 12298764
Time: 107620.508 ms (01:47.621)
tags tienen más
views:
--ClickHouse
SELECT arrayJoin(arrayFilter(t -> (t != ''), splitByChar('|', Tags))) AS tags,
sum(ViewCount) AS views
FROM posts
GROUP BY tags
ORDER BY views DESC
LIMIT 5
┌─tags───────┬──────views─┐
│ javascript │ 8190916894 │
│ python │ 8175132834 │
│ java │ 7258379211 │
│ c# │ 5476932513 │
│ android │ 4258320338 │
└────────────┴────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.908 sec. Processed 59.82 million rows, 1.45 GB (65.87 million rows/s., 1.59 GB/s.)
Funciones de agregación Siempre que sea posible, conviene aprovechar las funciones de agregación de ClickHouse. A continuación, mostramos cómo usar la función argMax para calcular la pregunta más vista de cada año.
--Postgres
WITH tags_exploded AS (
SELECT
unnest(string_to_array(Tags, '|')) AS tag,
ViewCount
FROM public.posts
),
filtered_tags AS (
SELECT
tag,
ViewCount
FROM tags_exploded
WHERE tag <> ''
)
SELECT tag AS tags,
SUM(ViewCount) AS views
FROM filtered_tags
GROUP BY tag
ORDER BY views DESC
LIMIT 5;
tags | views
------------+------------
javascript | 7974880378
python | 7972340763
java | 7064073461
c# | 5308656277
android | 4186216900
(5 rows)
Time: 112508.083 ms (01:52.508)
--ClickHouse
SELECT toYear(CreationDate) AS Year,
argMax(Title, ViewCount) AS MostViewedQuestionTitle,
max(ViewCount) AS MaxViewCount
FROM stackoverflow.posts
WHERE PostTypeId = 'Question'
GROUP BY Year
ORDER BY Year ASC
FORMAT Vertical
Esto es mucho más sencillo (y más rápido) que la consulta equivalente en Postgres:
Row 1:
──────
Year: 2008
MostViewedQuestionTitle: How to find the index for a given item in a list?
MaxViewCount: 6316987
Row 2:
──────
Year: 2009
MostViewedQuestionTitle: How do I undo the most recent local commits in Git?
MaxViewCount: 13962748
...
Row 16:
───────
Year: 2023
MostViewedQuestionTitle: How do I solve "error: externally-managed-environment" every time I use pip 3?
MaxViewCount: 506822
Row 17:
───────
Year: 2024
MostViewedQuestionTitle: Warning "Third-party cookie will be blocked. Learn more in the Issues tab"
MaxViewCount: 66975
17 rows in set. Elapsed: 0.677 sec. Processed 24.37 million rows, 1.86 GB (36.01 million rows/s., 2.75 GB/s.)
Peak memory usage: 554.31 MiB.
Condicionales y arrays Las funciones condicionales y de array simplifican considerablemente las consultas. La siguiente consulta calcula las etiquetas (con más de 10 000 apariciones) con el mayor aumento porcentual entre 2022 y 2023. Observe cómo la siguiente consulta de ClickHouse es concisa gracias a los condicionales, las funciones de array y la posibilidad de reutilizar alias en las cláusulas HAVING y SELECT.
--Postgres
WITH yearly_views AS (
SELECT
EXTRACT(YEAR FROM CreationDate) AS Year,
Title,
ViewCount,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM CreationDate) ORDER BY ViewCount DESC) AS rn
FROM public.posts
WHERE PostTypeId = 1
)
SELECT
Year,
Title AS MostViewedQuestionTitle,
ViewCount AS MaxViewCount
FROM yearly_views
WHERE rn = 1
ORDER BY Year;
year | mostviewedquestiontitle | maxviewcount
------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------
2008 | How to find the index for a given item in a list? | 6316987
2009 | How do I undo the most recent local commits in Git? | 13962748
...
2023 | How do I solve "error: externally-managed-environment" every time I use pip 3? | 506822
2024 | Warning "Third-party cookie will be blocked. Learn more in the Issues tab" | 66975
(17 rows)
Time: 125822.015 ms (02:05.822)
--ClickHouse
SELECT arrayJoin(arrayFilter(t -> (t != ''), splitByChar('|', Tags))) AS tag,
countIf(toYear(CreationDate) = 2023) AS count_2023,
countIf(toYear(CreationDate) = 2022) AS count_2022,
((count_2023 - count_2022) / count_2022) * 100 AS percent_change
FROM stackoverflow.posts
WHERE toYear(CreationDate) IN (2022, 2023)
GROUP BY tag
HAVING (count_2022 > 10000) AND (count_2023 > 10000)
ORDER BY percent_change DESC
LIMIT 5
┌─tag─────────┬─count_2023─┬─count_2022─┬──────percent_change─┐
│ next.js │ 13788 │ 10520 │ 31.06463878326996 │
│ spring-boot │ 16573 │ 17721 │ -6.478189718413183 │
│ .net │ 11458 │ 12968 │ -11.644046884639112 │
│ azure │ 11996 │ 14049 │ -14.613139725247349 │
│ docker │ 13885 │ 16877 │ -17.72826924216389 │
└─────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.247 sec. Processed 5.08 million rows, 155.73 MB (20.58 million rows/s., 630.61 MB/s.)
Peak memory usage: 403.04 MiB.
Haz clic aquí para ver la parte 3
--Postgres
SELECT
tag,
SUM(CASE WHEN year = 2023 THEN count ELSE 0 END) AS count_2023,
SUM(CASE WHEN year = 2022 THEN count ELSE 0 END) AS count_2022,
((SUM(CASE WHEN year = 2023 THEN count ELSE 0 END) - SUM(CASE WHEN year = 2022 THEN count ELSE 0 END))
/ SUM(CASE WHEN year = 2022 THEN count ELSE 0 END)::float) * 100 AS percent_change
FROM (
SELECT
unnest(string_to_array(Tags, '|')) AS tag,
EXTRACT(YEAR FROM CreationDate) AS year,
COUNT(*) AS count
FROM public.posts
WHERE EXTRACT(YEAR FROM CreationDate) IN (2022, 2023)
AND Tags <> ''
GROUP BY tag, year
) AS yearly_counts
GROUP BY tag
HAVING SUM(CASE WHEN year = 2022 THEN count ELSE 0 END) > 10000
AND SUM(CASE WHEN year = 2023 THEN count ELSE 0 END) > 10000
ORDER BY percent_change DESC
LIMIT 5;
tag | count_2023 | count_2022 | percent_change
-------------+------------+------------+---------------------
next.js | 13712 | 10370 | 32.22757955641273
spring-boot | 16482 | 17474 | -5.677005837243905
.net | 11376 | 12750 | -10.776470588235295
azure | 11938 | 13966 | -14.520979521695546
docker | 13832 | 16701 | -17.178612059158134
(5 rows)
Time: 116750.131 ms (01:56.750)