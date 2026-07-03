Parte 2 de una guía sobre la migración de PostgreSQL a ClickHouse

Reescritura de consultas de PostgreSQL

Esta es la Parte 2 de una guía sobre la migración de PostgreSQL a ClickHouse. A través de un ejemplo práctico, muestra cómo llevar a cabo la migración de forma eficiente mediante un enfoque de replicación en tiempo real (CDC). Muchos de los conceptos tratados también se aplican a las transferencias masivas manuales de datos de PostgreSQL a ClickHouse.

La mayoría de las consultas SQL de su entorno de PostgreSQL deberían ejecutarse en ClickHouse sin modificaciones y, probablemente, más rápido.

​ Deduplicación usando CDC

Al usar replicación en tiempo real con CDC, ten en cuenta que las actualizaciones y eliminaciones pueden generar filas duplicadas. Para gestionar esto, puedes usar técnicas basadas en vistas y vistas materializadas actualizables.

Consulta esta guía para aprender a migrar tu aplicación de PostgreSQL a ClickHouse con la mínima fricción al usar replicación en tiempo real con CDC.

​ Optimizar consultas en ClickHouse

Aunque es posible migrar esto con una reescritura mínima de las consultas, se recomienda aprovechar las funciones de ClickHouse para simplificarlas considerablemente y mejorar aún más su rendimiento.

Los ejemplos de esta sección cubren patrones de consulta comunes y muestran cómo optimizarlos con ClickHouse. Utilizan el Stack Overflow dataset completo (hasta abril de 2024) con recursos equivalentes en PostgreSQL y ClickHouse (8 núcleos, 32 GiB de RAM).

Para simplificar, las consultas siguientes omiten el uso de técnicas para deduplicar los datos.

Los recuentos aquí diferirán ligeramente, ya que los datos de Postgres solo contienen filas que cumplen la integridad referencial de las claves foráneas. ClickHouse no impone esas restricciones y, por lo tanto, contiene el dataset completo; por ejemplo, incluye usuarios anónimos.

Users (con más de 10 preguntas) que reciben la mayor cantidad de vistas:

-- ClickHouse SELECT OwnerDisplayName, sum (ViewCount) AS total_views FROM stackoverflow . posts WHERE (PostTypeId = 'Question' ) AND (OwnerDisplayName != '' ) GROUP BY OwnerDisplayName HAVING count () > 10 ORDER BY total_views DESC LIMIT 5

┌─OwnerDisplayName─┬─total_views─┐ │ Joan Venge │ 25520387 │ │ Ray Vega │ 21576470 │ │ anon │ 19814224 │ │ Tim │ 19028260 │ │ John │ 17638812 │ └──────────────────┴─────────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.360 sec. Processed 24.37 million rows, 140.45 MB (67.73 million rows/s., 390.38 MB/s.) Peak memory usage: 510.71 MiB.

--Postgres SELECT OwnerDisplayName, SUM (ViewCount) AS total_views FROM public . posts WHERE (PostTypeId = 1 ) AND (OwnerDisplayName != '' ) GROUP BY OwnerDisplayName HAVING COUNT ( * ) > 10 ORDER BY total_views DESC LIMIT 5 ; ownerdisplayname | total_views -------------------------+------------- Joan Venge | 25520387 Ray Vega | 21576470 Tim | 18283579 J. Pablo Fern&# 225 ;ndez | 12446818 Matt | 12298764 Time : 107620 . 508 ms ( 01 : 47 . 621 )

Qué tags tienen más views :

--ClickHouse SELECT arrayJoin(arrayFilter(t -> (t != '' ), splitByChar( '|' , Tags))) AS tags, sum (ViewCount) AS views FROM posts GROUP BY tags ORDER BY views DESC LIMIT 5

┌─tags───────┬──────views─┐ │ javascript │ 8190916894 │ │ python │ 8175132834 │ │ java │ 7258379211 │ │ c# │ 5476932513 │ │ android │ 4258320338 │ └────────────┴────────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.908 sec. Processed 59.82 million rows, 1.45 GB (65.87 million rows/s., 1.59 GB/s.)

--Postgres WITH tags_exploded AS ( SELECT unnest(string_to_array(Tags, '|' )) AS tag, ViewCount FROM public . posts ), filtered_tags AS ( SELECT tag, ViewCount FROM tags_exploded WHERE tag <> '' ) SELECT tag AS tags, SUM (ViewCount) AS views FROM filtered_tags GROUP BY tag ORDER BY views DESC LIMIT 5 ; tags | views ------------+------------ javascript | 7974880378 python | 7972340763 java | 7064073461 c# | 5308656277 android | 4186216900 ( 5 rows ) Time : 112508 . 083 ms ( 01 : 52 . 508 )

Funciones de agregación

Siempre que sea posible, conviene aprovechar las funciones de agregación de ClickHouse. A continuación, mostramos cómo usar la función argMax para calcular la pregunta más vista de cada año.

--ClickHouse SELECT toYear(CreationDate) AS Year , argMax(Title, ViewCount) AS MostViewedQuestionTitle, max (ViewCount) AS MaxViewCount FROM stackoverflow . posts WHERE PostTypeId = 'Question' GROUP BY Year ORDER BY Year ASC FORMAT Vertical

Row 1: ────── Year: 2008 MostViewedQuestionTitle: How to find the index for a given item in a list? MaxViewCount: 6316987 Row 2: ────── Year: 2009 MostViewedQuestionTitle: How do I undo the most recent local commits in Git? MaxViewCount: 13962748 ... Row 16: ─────── Year: 2023 MostViewedQuestionTitle: How do I solve "error: externally-managed-environment" every time I use pip 3? MaxViewCount: 506822 Row 17: ─────── Year: 2024 MostViewedQuestionTitle: Warning "Third-party cookie will be blocked. Learn more in the Issues tab" MaxViewCount: 66975 17 rows in set. Elapsed: 0.677 sec. Processed 24.37 million rows, 1.86 GB (36.01 million rows/s., 2.75 GB/s.) Peak memory usage: 554.31 MiB.

Esto es mucho más sencillo (y más rápido) que la consulta equivalente en Postgres:

--Postgres WITH yearly_views AS ( SELECT EXTRACT( YEAR FROM CreationDate) AS Year , Title, ViewCount, ROW_NUMBER () OVER ( PARTITION BY EXTRACT( YEAR FROM CreationDate) ORDER BY ViewCount DESC ) AS rn FROM public . posts WHERE PostTypeId = 1 ) SELECT Year , Title AS MostViewedQuestionTitle, ViewCount AS MaxViewCount FROM yearly_views WHERE rn = 1 ORDER BY Year ; year | mostviewedquestiontitle | maxviewcount ------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------- 2008 | How to find the index for a given item in a list? | 6316987 2009 | How do I undo the most recent local commits in Git? | 13962748 ... 2023 | How do I solve "error: externally-managed-environment" every time I use pip 3 ? | 506822 2024 | Warning "Third-party cookie will be blocked. Learn more in the Issues tab" | 66975 ( 17 rows ) Time : 125822 . 015 ms ( 02 : 05 . 822 )

Condicionales y arrays

Las funciones condicionales y de array simplifican considerablemente las consultas. La siguiente consulta calcula las etiquetas (con más de 10 000 apariciones) con el mayor aumento porcentual entre 2022 y 2023. Observe cómo la siguiente consulta de ClickHouse es concisa gracias a los condicionales, las funciones de array y la posibilidad de reutilizar alias en las cláusulas HAVING y SELECT.

--ClickHouse SELECT arrayJoin(arrayFilter(t -> (t != '' ), splitByChar( '|' , Tags))) AS tag, countIf(toYear(CreationDate) = 2023 ) AS count_2023, countIf(toYear(CreationDate) = 2022 ) AS count_2022, ((count_2023 - count_2022) / count_2022) * 100 AS percent_change FROM stackoverflow . posts WHERE toYear(CreationDate) IN ( 2022 , 2023 ) GROUP BY tag HAVING (count_2022 > 10000 ) AND (count_2023 > 10000 ) ORDER BY percent_change DESC LIMIT 5

┌─tag─────────┬─count_2023─┬─count_2022─┬──────percent_change─┐ │ next.js │ 13788 │ 10520 │ 31.06463878326996 │ │ spring-boot │ 16573 │ 17721 │ -6.478189718413183 │ │ .net │ 11458 │ 12968 │ -11.644046884639112 │ │ azure │ 11996 │ 14049 │ -14.613139725247349 │ │ docker │ 13885 │ 16877 │ -17.72826924216389 │ └─────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.247 sec. Processed 5.08 million rows, 155.73 MB (20.58 million rows/s., 630.61 MB/s.) Peak memory usage: 403.04 MiB.