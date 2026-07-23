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DataStore permite un control preciso de la ejecución a nivel de función, incluida la selección del motor y la corrección de Dtype.

Configuración de Function Motor

Sobrescribe el motor de ejecución de funciones específicas.

Configurar Function Motors

Cuándo usar

Forzar chdb para:
  • Funciones con mejor rendimiento en ClickHouse
  • Funciones que se benefician de la optimización SQL
  • Operaciones de cadenas de texto/fecha y hora a gran escala
Forzar pandas para:
  • Funciones con comportamiento específico de pandas
  • Cuando se requiere compatibilidad exacta con pandas
  • Operaciones de cadenas de texto personalizadas

Ejemplo

Funciones coincidentes

Hay más de 159 funciones disponibles en los motores chdb y pandas: Para las funciones coincidentes, el motor se selecciona en función de:
  1. La configuración explícita de la función (si se ha definido)
  2. La configuración global de execution_engine
  3. La selección automática según el contexto

Funciones solo de chdb

Algunas funciones solo están disponibles a través de ClickHouse: Estas funciones usan automáticamente el motor chdb, independientemente de la configuración.

Funciones exclusivas de pandas

Algunas funciones solo están disponibles a través de pandas: Estas funciones usan automáticamente el motor de pandas, independientemente de la configuración.

Corrección de dtype

Configura cómo DataStore corrige los tipos de datos entre motores.

Niveles de corrección

Detalles del nivel de corrección

Cuando es necesario corregir los tipos

Las diferencias entre tipos pueden producirse cuando:
  1. ClickHouse → pandas: Distintos tamaños de enteros (Int64 vs int64)
  2. pandas → ClickHouse: Objetos de Python convertidos a tipos SQL
  3. Manejo de NULL: pandas NA vs ClickHouse NULL
  4. Boolean: Distintas representaciones booleanas
  5. DateTime: Diferencias de zona horaria

Ejemplo

API de configuración de funciones

Objeto function_config

Sobrescritura en cada llamada

Algunos métodos permiten sobrescribir el motor en cada llamada:

Buenas prácticas

1. Empiece por los valores predeterminados

2. Configurar para cargas de trabajo específicas

3. Usar el nivel de corrección adecuado

4. Pruebe ambos motores

Última modificación el 23 de julio de 2026