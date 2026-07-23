Sobrescribe el motor de ejecución de funciones específicas.
Configuración de Function Motor
Configurar Function Motors
from chdb.datastore.config import function_config
# Forzar funciones específicas para usar chdb
function_config.use_chdb('length', 'substring', 'concat')
# Forzar funciones específicas para usar pandas
function_config.use_pandas('upper', 'lower', 'capitalize')
# Establecer preferencia predeterminada
function_config.prefer_chdb() # Usar chdb por defecto
function_config.prefer_pandas() # Usar pandas por defecto
# Restablecer a automático
function_config.reset()
Forzar chdb para:
Cuándo usar
- Funciones con mejor rendimiento en ClickHouse
- Funciones que se benefician de la optimización SQL
- Operaciones de cadenas de texto/fecha y hora a gran escala
- Funciones con comportamiento específico de pandas
- Cuando se requiere compatibilidad exacta con pandas
- Operaciones de cadenas de texto personalizadas
Ejemplo
from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import function_config
# Configurar motores de funciones
function_config.use_chdb('length', 'substring')
function_config.use_pandas('upper')
ds = pd.read_csv("data.csv")
# length() usará chdb
ds['name_len'] = ds['name'].str.len()
# substring() usará chdb
ds['prefix'] = ds['name'].str.slice(0, 3)
# upper() usará pandas
ds['name_upper'] = ds['name'].str.upper()
Hay más de 159 funciones disponibles en los motores chdb y pandas:
Funciones coincidentes
Para las funciones coincidentes, el motor se selecciona en función de:
|Categoría
|Funciones
|Cadenas
length,
upper,
lower,
trim,
ltrim,
rtrim,
concat,
substring,
replace,
reverse,
contains,
startswith,
endswith
|Matemáticas
abs,
round,
floor,
ceil,
exp,
log,
log10,
sqrt,
pow,
sin,
cos,
tan
|Fecha y hora
year,
month,
day,
hour,
minute,
second,
dayofweek,
dayofyear,
quarter
|Agregación
sum,
avg,
min,
max,
count,
std,
var,
median
- La configuración explícita de la función (si se ha definido)
- La configuración global de execution_engine
- La selección automática según el contexto
Algunas funciones solo están disponibles a través de ClickHouse:
Funciones solo de chdb
Estas funciones usan automáticamente el motor chdb, independientemente de la configuración.
|Categoría
|Funciones
|Array
arraySum,
arrayAvg,
arraySort,
arrayDistinct,
groupArray,
arrayElement
|JSON
JSONExtractString,
JSONExtractInt,
JSONExtractFloat,
JSONHas
|URL
domain,
path,
protocol,
extractURLParameter
|IP
IPv4StringToNum,
IPv4NumToString,
isIPv4String
|Geo
greatCircleDistance,
geoDistance,
geoToH3
|Hash
cityHash64,
xxHash64,
sipHash64,
MD5,
SHA256
|Condicional
sumIf,
countIf,
avgIf,
minIf,
maxIf
Algunas funciones solo están disponibles a través de pandas:
Funciones exclusivas de pandas
Estas funciones usan automáticamente el motor de pandas, independientemente de la configuración.
|Categoría
|Funciones
|Aplicar
|Funciones lambda personalizadas, funciones definidas por el usuario
|Pivot complejo
|Tablas dinámicas con agregaciones personalizadas
|Stack/Unstack
|Operaciones complejas de reorganización
|Interpolate
|Métodos de interpolación de series temporales
Configura cómo DataStore corrige los tipos de datos entre motores.
Corrección de dtype
Niveles de corrección
from chdb.datastore.dtype_correction.config import CorrectionLevel
from chdb.datastore.config import config
# Sin corrección
config.set_correction_level(CorrectionLevel.NONE)
# Solo tipos críticos (manejo de NULL, booleano)
config.set_correction_level(CorrectionLevel.CRITICAL)
# Alta prioridad (predeterminado) - discrepancias de tipos comunes
config.set_correction_level(CorrectionLevel.HIGH)
# Medio - corrección más agresiva
config.set_correction_level(CorrectionLevel.MEDIUM)
# Todos - corregir todos los tipos posibles
config.set_correction_level(CorrectionLevel.ALL)
Detalles del nivel de corrección
|Nivel
|Descripción
|Tipos corregidos
NONE
|Sin corrección automática
|Ninguno
CRITICAL
|Correcciones esenciales
|Manejo de NULL, conversión de valores booleanos
HIGH (predeterminado)
|Correcciones habituales
|Precisión de enteros/flotantes, fecha y hora, codificación de cadenas
MEDIUM
|Más correcciones
|Precisión decimal, manejo de zonas horarias
ALL
|Corrección máxima
|Todas las diferencias de tipos
Las diferencias entre tipos pueden producirse cuando:
Cuando es necesario corregir los tipos
- ClickHouse → pandas: Distintos tamaños de enteros (Int64 vs int64)
- pandas → ClickHouse: Objetos de Python convertidos a tipos SQL
- Manejo de NULL: pandas NA vs ClickHouse NULL
- Boolean: Distintas representaciones booleanas
- DateTime: Diferencias de zona horaria
Ejemplo
from chdb.datastore.dtype_correction.config import CorrectionLevel
from chdb.datastore.config import config
# Modo estricto - espera coincidencias exactas de tipos
config.set_correction_level(CorrectionLevel.NONE)
# Modo relajado - corrige automáticamente problemas de tipos
config.set_correction_level(CorrectionLevel.ALL)
API de configuración de funciones
Objeto function_config
from chdb.datastore.config import function_config
# Forzar motor para funciones
function_config.use_chdb(*function_names)
function_config.use_pandas(*function_names)
# Establecer preferencia predeterminada
function_config.prefer_chdb()
function_config.prefer_pandas()
# Restablecer al valor predeterminado (auto)
function_config.reset()
# Verificar configuración
function_config.get_engine('length') # Devuelve 'chdb', 'pandas' o 'auto'
Algunos métodos permiten sobrescribir el motor en cada llamada:
Sobrescritura en cada llamada
# Usando el parámetro engine (donde sea compatible)
ds['result'] = ds['col'].str.upper(engine='pandas')
Buenas prácticas
1. Empiece por los valores predeterminados
# Usar el modo automático, dejar que DataStore decida
config.use_auto()
2. Configurar para cargas de trabajo específicas
# Para procesamiento de cadenas optimizado para ClickHouse
function_config.use_chdb('length', 'substring', 'concat')
# Para comportamiento de cadenas compatible con pandas
function_config.use_pandas('upper', 'lower')
3. Usar el nivel de corrección adecuado
# Desarrollo: más permisivo
config.set_correction_level(CorrectionLevel.ALL)
# Producción: más estricto
config.set_correction_level(CorrectionLevel.HIGH)
4. Pruebe ambos motores
# Probar con chdb
config.use_chdb()
result_chdb = process_data()
# Probar con pandas
config.use_pandas()
result_pandas = process_data()
# Comparar resultados
assert result_chdb.equals(result_pandas)