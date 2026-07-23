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DataStore ofrece un conjunto completo de herramientas de depuración para comprender y optimizar sus canalizaciones de datos.

Resumen de herramientas de depuración

Matriz de decisión rápida

Configuración rápida

Activar toda la depuración

Método explain()

Consulta el plan de ejecución antes de ejecutar una consulta.
Query
Response
Consulte la documentación de explain() para obtener más detalles.

Perfilado

Mide el tiempo de ejecución de cada operación.
Query
Response
Consulta la Guía de perfilado para más detalles.

Logging

Consulta registros detallados de ejecución.
Ejemplo de salida de logs:
Consulte Configuración de logging para más detalles.

Escenarios comunes de solución de problemas

1. La consulta no devuelve los resultados esperados

2. Consulta lenta

3. Comprender la selección del motor

4. Depuración de problemas de caché

Buenas prácticas

1. Depura en desarrollo, no en producción

2. Usa explain() antes de ejecutar consultas grandes

3. Mide el rendimiento antes de optimizar

4. Revisa el SQL si los resultados son incorrectos

Resumen de herramientas de depuración

Próximos pasos

Última modificación el 23 de julio de 2026