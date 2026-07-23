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DataStore usa el módulo estándar logging de Python. En esta guía se muestra cómo configurar el logging para depuración.

Inicio rápido

Niveles de log

Configurar el nivel de registro

Formato del log

Formato simple (predeterminado)

Query
Response

Formato detallado

Query
Response

Qué se registra

Nivel DEBUG

  • Consultas SQL generadas
  • Selección del motor de ejecución
  • Operaciones de caché (aciertos/fallos)
  • Duración de las operaciones
  • Información de la fuente de datos

Nivel INFO

  • Finalización de operaciones importantes
  • Cambios de configuración
  • Conexiones a fuentes de datos

Nivel WARNING

  • Uso de funcionalidades obsoletas
  • Advertencias de rendimiento
  • Problemas no críticos

Nivel ERROR

  • Fallos en la ejecución de consultas
  • Errores de conexión
  • Errores de conversión de datos

Configuración personalizada de logging

Uso de logging en Python

Registrar en un archivo

Deshabilitar el logging

Escenarios de depuración

Depurar la generación de SQL

Salida del log:

Depurar la selección del motor

Salida del log:

Depuración de operaciones de caché

Solucionar problemas de rendimiento

Salida del log:

Configuración de producción

Rotación de logs

Variables de entorno

También puedes configurar el logging mediante variables de entorno:

Resumen

Última modificación el 23 de julio de 2026