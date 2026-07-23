Inicio rápido
from pathlib import Path
Path("data.csv").write_text("""\
name,age,city,salary,department
Alice,25,NYC,55000,Engineering
Bob,30,LA,65000,Product
Charlie,35,NYC,80000,Engineering
Diana,28,SF,70000,Design
Eve,42,NYC,95000,Product
""")
from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import config
# Habilitar el logging de depuración
config.enable_debug()
# Ahora todas las operaciones registrarán detalles
ds = pd.read_csv("data.csv")
result = ds.filter(ds['age'] > 25).to_df()
Niveles de log
|Nivel
|Valor
|Descripción
DEBUG
|10
|Información detallada para la depuración
INFO
|20
|Información general de funcionamiento
WARNING
|30
|Mensajes de advertencia (predeterminado)
ERROR
|40
|Mensajes de error
CRITICAL
|50
|Fallos críticos
Configurar el nivel de registro
import logging
from chdb.datastore.config import config
# Usando niveles de registro estándar
config.set_log_level(logging.DEBUG)
config.set_log_level(logging.INFO)
config.set_log_level(logging.WARNING) # Predeterminado
config.set_log_level(logging.ERROR)
# Usando configuración rápida
config.enable_debug() # Establece el nivel DEBUG + formato detallado
Formato del log
Formato simple (predeterminado)
Query
config.set_log_format("simple")
Response
DEBUG - Executing SQL query
DEBUG - Cache miss for key abc123
Formato detallado
Query
config.set_log_format("verbose")
Response
2024-01-15 10:30:45.123 DEBUG datastore.core - Executing SQL query
2024-01-15 10:30:45.456 DEBUG datastore.cache - Cache miss for key abc123
Qué se registra
Nivel DEBUG
- Consultas SQL generadas
- Selección del motor de ejecución
- Operaciones de caché (aciertos/fallos)
- Duración de las operaciones
- Información de la fuente de datos
DEBUG - Creating DataStore from file 'data.csv'
DEBUG - SQL: SELECT * FROM file('data.csv', 'CSVWithNames') WHERE age > 25
DEBUG - Using engine: chdb
DEBUG - Execution time: 0.089s
DEBUG - Cache: Storing result (key: abc123)
Nivel INFO
- Finalización de operaciones importantes
- Cambios de configuración
- Conexiones a fuentes de datos
INFO - Loaded 1,000,000 rows from data.csv
INFO - Execution engine set to: chdb
INFO - Connected to MySQL: localhost:3306/mydb
Nivel WARNING
- Uso de funcionalidades obsoletas
- Advertencias de rendimiento
- Problemas no críticos
WARNING - Large result set (>1M rows) may cause memory issues
WARNING - Cache TTL exceeded, re-executing query
WARNING - Column 'date' has mixed types, using string
Nivel ERROR
- Fallos en la ejecución de consultas
- Errores de conexión
- Errores de conversión de datos
ERROR - Failed to execute SQL: syntax error near 'FORM'
ERROR - Connection to MySQL failed: timeout
ERROR - Cannot convert column 'price' to float
Configuración personalizada de logging
Uso de logging en Python
import logging
# Configurar el root logger
logging.basicConfig(
level=logging.DEBUG,
format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s',
handlers=[
logging.FileHandler('datastore.log'),
logging.StreamHandler()
]
)
# Obtener el logger de DataStore
ds_logger = logging.getLogger('chdb.datastore')
ds_logger.setLevel(logging.DEBUG)
Registrar en un archivo
import logging
# Crear manejador de archivo
file_handler = logging.FileHandler('datastore_debug.log')
file_handler.setLevel(logging.DEBUG)
file_handler.setFormatter(logging.Formatter(
'%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s'
))
# Agregar al logger de DataStore
ds_logger = logging.getLogger('chdb.datastore')
ds_logger.addHandler(file_handler)
Deshabilitar el logging
import logging
# Suprimir todos los logs de DataStore
logging.getLogger('chdb.datastore').setLevel(logging.CRITICAL)
# O usando config
config.set_log_level(logging.CRITICAL)
Escenarios de depuración
Depurar la generación de SQL
Salida del log:
config.enable_debug()
ds = pd.read_csv("data.csv")
result = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').sum()
DEBUG - Creating DataStore from file 'data.csv'
DEBUG - Building filter: age > 25
DEBUG - Building groupby: city
DEBUG - Building aggregation: sum
DEBUG - Generated SQL:
SELECT city, SUM(*)
FROM file('data.csv', 'CSVWithNames')
WHERE age > 25
GROUP BY city
Depurar la selección del motor
Salida del log:
config.enable_debug()
result = ds.filter(ds['x'] > 10).apply(custom_func)
DEBUG - filter: selecting engine (eligible: chdb, pandas)
DEBUG - filter: using chdb (SQL-compatible)
DEBUG - apply: selecting engine (eligible: pandas)
DEBUG - apply: using pandas (custom function)
Depuración de operaciones de caché
config.enable_debug()
# Primera ejecución
result1 = ds.filter(ds['age'] > 25).to_df()
# DEBUG - Fallo de caché para el hash de consulta abc123
# DEBUG - Ejecutando consulta...
# DEBUG - Almacenando resultado en caché (key: abc123, size: 1.2MB)
# Segunda ejecución (misma consulta)
result2 = ds.filter(ds['age'] > 25).to_df()
# DEBUG - Acierto de caché para el hash de consulta abc123
# DEBUG - Devolviendo resultado en caché
Solucionar problemas de rendimiento
Salida del log:
config.enable_debug()
config.enable_profiling()
# Los registros mostrarán el tiempo de cada operación
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100)
.groupby('region')
.agg({'amount': 'sum'})
.to_df()
)
DEBUG - filter: 0.002ms
DEBUG - groupby: 0.001ms
DEBUG - agg: 0.003ms
DEBUG - SQL generation: 0.012ms
DEBUG - SQL execution: 89.456ms <- Aquí es donde se concentra el tiempo
DEBUG - Result conversion: 2.345ms
Configuración de producción
Configuración recomendada
import logging
from chdb.datastore.config import config
# Producción: logging mínimo
config.set_log_level(logging.WARNING)
config.set_log_format("simple")
config.set_profiling_enabled(False)
Rotación de logs
import logging
from logging.handlers import RotatingFileHandler
# Crear manejador de archivo rotativo
handler = RotatingFileHandler(
'datastore.log',
maxBytes=10*1024*1024, # 10MB
backupCount=5
)
handler.setLevel(logging.WARNING)
# Agregar al logger de DataStore
logging.getLogger('chdb.datastore').addHandler(handler)
También puedes configurar el logging mediante variables de entorno:
Variables de entorno
# Establecer el nivel de log
export CHDB_LOG_LEVEL=DEBUG
# Establecer el formato de log
export CHDB_LOG_FORMAT=verbose
import os
import logging
# Leer desde el entorno
log_level = os.environ.get('CHDB_LOG_LEVEL', 'WARNING')
config.set_log_level(getattr(logging, log_level))
Resumen
|Tarea
|Comando
|Activar depuración
config.enable_debug()
|Configurar nivel
config.set_log_level(logging.DEBUG)
|Configurar formato
config.set_log_format("verbose")
|Registrar en un archivo
|Usar controladores de logging de Python
|Suprimir logs
config.set_log_level(logging.CRITICAL)