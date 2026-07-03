تُعد جداول النظام هذه ضرورية لتصحيح الأخطاء في بيئة الإنتاج:
جداول النظام الأساسية
يعرض جميع الأخطاء النشطة في مثيل ClickHouse الخاص بك.
system.errors
SELECT name, value, changed
FROM system.errors
WHERE value > 0
ORDER BY value DESC;
يحتوي على معلومات عن حالة النسخ المتماثل ودرجة تأخره لمراقبة صحة العنقود.
system.replicas
SELECT database, table, replica_name, absolute_delay, queue_size, inserts_in_queue
FROM system.replicas
WHERE absolute_delay > 60
ORDER BY absolute_delay DESC;
يوفّر معلومات مفصّلة لتشخيص مشكلات النسخ المتماثل.
system.replication_queue
SELECT database, table, replica_name, position, type, create_time, last_exception
FROM system.replication_queue
WHERE last_exception != ''
ORDER BY create_time DESC;
يعرض عمليات الدمج الحالية، ويمكن من خلاله تحديد العمليات العالقة.
system.merges
SELECT database, table, elapsed, progress, is_mutation, total_size_bytes_compressed
FROM system.merges
ORDER BY elapsed DESC;
ضروري لمراقبة عدد الأجزاء واكتشاف مشكلات التجزؤ.
system.parts
SELECT database, table, count() as part_count
FROM system.parts
WHERE active = 1
GROUP BY database, table
ORDER BY count() DESC;
المشكلات الشائعة في بيئة الإنتاج
يؤدي نفاد مساحة القرص في البيئات المعتمدة على النسخ المتماثل إلى مشكلات متتابعة. فعندما تنفد المساحة في إحدى العُقد، تواصل العُقد الأخرى محاولة المزامنة معها، مما يتسبب في ارتفاع مفاجئ في حركة مرور الشبكة وظهور أعراض مُربِكة. وقد أمضى أحد أفراد المجتمع 4 ساعات في تصحيح الأخطاء لم تكن سوى انخفاض مساحة القرص. اطّلع على هذا الاستعلام لمراقبة تخزين القرص لديك على عنقود معيّن. إذا كنت تستخدم AWS، فاعلم أن وحدات EBS الافتراضية للأغراض العامة لها حد أقصى يبلغ 16 تيرابايت.
مشكلات مساحة القرص
تتسبب عمليات الإدراج الصغيرة والمتكررة في مشكلات بالأداء. وقد تبيّن في المجتمع أن معدلات الإدراج التي تتجاوز 10 مرات في الثانية كثيرًا ما تؤدي إلى ظهور أخطاء «Too many parts»، لأن ClickHouse لا يستطيع دمج الأجزاء بالسرعة الكافية. الحلول:
خطأ «Too many parts»
- اجمع البيانات على دفعات باستخدام حدود 30 ثانية أو 200 ميغابايت
- فعّل async_insert للتجميع التلقائي على دفعات
- استخدم الجداول المؤقتة للتجميع على دفعات على جانب الخادم
- اضبط Kafka للتحكم في أحجام الدفعات
تتسبب التطبيقات التي ترسل بيانات بطوابع زمنية عشوائية في حدوث مشكلات في الأقسام. وينتج عن ذلك أقسام تضم بيانات بتواريخ غير واقعية (مثل 1998 أو 2050)، مما يسبب سلوكًا غير متوقع في التخزين.
مشكلات الطوابع الزمنية غير الصالحة
قد تستهلك عمليات
مخاطر عملية
مخاطر عملية
ALTER
ALTER الكبيرة على الجداول التي تبلغ أحجامها عدة تيرابايت موارد كبيرة، وقد تتسبب في قفل قواعد البيانات. وفي أحد الأمثلة من المجتمع، أدى تغيير النوع من Integer إلى Float على 14 تيرابايت من البيانات إلى قفل قاعدة البيانات بالكامل، واستلزم إعادة بنائها من النسخ الاحتياطية.
راقب عمليات التعديل المكلفة:
اختبر تغييرات المخطط أولًا على مجموعات بيانات أصغر حجمًا.
SELECT database, table, mutation_id, command, parts_to_do, is_done
FROM system.mutations
WHERE is_done = 0;
الذاكرة والأداء
فعِّل التجميع الخارجي للعمليات كثيفة الاستهلاك للذاكرة. يكون أبطأ، لكنه يمنع الأعطال الناتجة عن نفاد الذاكرة عبر تفريغ البيانات إلى القرص. يمكنك إجراء ذلك باستخدام
التجميع الخارجي
max_bytes_before_external_group_by، ما يساعد على منع الأعطال الناتجة عن نفاد الذاكرة في عمليات
GROUP BY الكبيرة. يمكنك معرفة المزيد عن هذا الإعداد هنا.
SELECT
column1,
column2,
COUNT(*) as count,
SUM(value) as total
FROM large_table
GROUP BY column1, column2
SETTINGS max_bytes_before_external_group_by = 1000000000; -- 1GB threshold
يقوم الإدراج غير المتزامن تلقائيًا بتجميع عمليات الإدراج الصغيرة في دفعات على مستوى الخادم لتحسين الأداء. يمكنك ضبط ما إذا كنت تريد انتظار كتابة البيانات إلى القرص قبل إعادة تأكيد الاستلام — فالعودة الفورية أسرع، لكنها أقل متانة. وتدعم الإصدارات الحديثة أيضًا إزالة التكرار للتعامل مع البيانات المكررة داخل الدفعات. الوثائق ذات الصلة
تفاصيل الإدراج غير المتزامن
بشكل افتراضي، تستخدم الجداول الموزّعة عمليات
تهيئة الجدول الموزّع
insert أحادية الخيط. فعِّل
insert_distributed_sync للمعالجة المتوازية والإرسال الفوري للبيانات إلى المقاطع.
راقب تراكم البيانات المؤقتة عند استخدام الجداول الموزّعة.
عتبات المراقبة التي يوصي بها المجتمع:
عتبات مراقبة الأداء
- عدد الأجزاء لكل قسم: يُفضَّل أن يكون أقل من 100
- عمليات الإدراج المتأخرة: يجب أن تبقى عند الصفر
- معدل الإدراج: احصره في نحو عملية واحدة في الثانية للحصول على أفضل أداء
مرجع سريع
|المشكلة
|كيفية الاكتشاف
|الحل
|مساحة القرص
|تحقّق من إجمالي عدد البايتات في
system.parts
|راقب الاستخدام وخطّط للتوسعة
|عدد كبير جدًا من الأجزاء
|احسب عدد الأجزاء لكل جدول
|إدراج البيانات على دفعات، وفعّل
async_insert
|تأخر النسخ المتماثل
|تحقّق من مقدار التأخير في
system.replicas
|راقب الشبكة، وأعد تشغيل النسخ المتماثلة
|بيانات غير سليمة
|تحقّق من صحة تواريخ الأقسام
|طبّق التحقّق من صحة
timestamp
|عمليات التعديل العالقة
|تحقّق من حالة
system.mutations
|اختبر أولًا على كمية صغيرة من البيانات