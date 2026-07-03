​ النمط المضاد لتضخيم التخزين بمقدار 10x

مشكلة حقيقية في بيئة الإنتاج: “كان لدينا عرض مادي. كان حجم جدول السجلات الخام نحو 20 غيغابايت، لكن العرض المادي المبني على جدول السجلات هذا تضخّم إلى 190 غيغابايت، أي ما يقارب 10 أضعاف حجم الجدول الخام. حدث ذلك لأننا كنا ننشئ صفًا لكل سمة، ويمكن أن يحتوي كل سجل على 10 سمات.”

القاعدة: إذا كان GROUP BY ينشئ صفوفًا أكثر مما يُلغي، فأنت تبني فهرسًا مكلفًا، لا عرضًا ماديًا.

​ التحقق من سلامة العرض المادي في بيئة الإنتاج

يساعدك هذا الاستعلام على توقّع ما إذا كان العرض المادي سيضغط بياناتك أو سيتسبب في تضخّمها قبل إنشائه. شغّله على الجدول والأعمدة الفعلية لديك لتجنّب سيناريو “التضخّم إلى 190GB”.

ما الذي يوضحه:

نسبة تجميع منخفضة (<10%) = عرض مادي جيد مع ضغط كبير

(<10%) = عرض مادي جيد مع ضغط كبير نسبة تجميع مرتفعة (>70%) = عرض مادي سيئ مع خطر تضخّم التخزين

(>70%) = عرض مادي سيئ مع خطر تضخّم التخزين مضاعِف التخزين = مقدار كِبر/صِغر حجم العرض المادي لديك

-- Replace with your actual table and columns SELECT count () as total_rows, uniq(your_group_by_columns) as unique_combinations, round (uniq(your_group_by_columns) / count () * 100 , 2 ) as aggregation_ratio FROM your_table WHERE your_filter_conditions; -- If aggregation_ratio > 70%, reconsider your MV design -- If aggregation_ratio < 10%, you'll get good compression

​ عندما تصبح العروض المادية مشكلة

علامات التحذير التي ينبغي مراقبتها:

يزداد زمن استجابة الإدراج (فالاستعلامات التي كانت تستغرق 10ms أصبحت الآن تستغرق 100ms+)

ظهور أخطاء “Too many parts” بوتيرة أكبر

ارتفاع مفاجئ في CPU أثناء عمليات الإدراج

حدوث حالات انتهاء مهلة للإدراج لم تكن تظهر من قبل

يمكنك مقارنة أداء الإدراج قبل إضافة MVs وبعدها باستخدام system.query_log لتتبّع اتجاهات مدة الاستعلامات.

​ مصادر الفيديو