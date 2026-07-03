مشكلة حقيقية في بيئة الإنتاج: “كان لدينا عرض مادي. كان حجم جدول السجلات الخام نحو 20 غيغابايت، لكن العرض المادي المبني على جدول السجلات هذا تضخّم إلى 190 غيغابايت، أي ما يقارب 10 أضعاف حجم الجدول الخام. حدث ذلك لأننا كنا ننشئ صفًا لكل سمة، ويمكن أن يحتوي كل سجل على 10 سمات.” القاعدة: إذا كان
النمط المضاد لتضخيم التخزين بمقدار 10x
GROUP BY ينشئ صفوفًا أكثر مما يُلغي، فأنت تبني فهرسًا مكلفًا، لا عرضًا ماديًا.
يساعدك هذا الاستعلام على توقّع ما إذا كان العرض المادي سيضغط بياناتك أو سيتسبب في تضخّمها قبل إنشائه. شغّله على الجدول والأعمدة الفعلية لديك لتجنّب سيناريو “التضخّم إلى 190GB”. ما الذي يوضحه:
التحقق من سلامة العرض المادي في بيئة الإنتاج
- نسبة تجميع منخفضة (<10%) = عرض مادي جيد مع ضغط كبير
- نسبة تجميع مرتفعة (>70%) = عرض مادي سيئ مع خطر تضخّم التخزين
- مضاعِف التخزين = مقدار كِبر/صِغر حجم العرض المادي لديك
-- Replace with your actual table and columns
SELECT
count() as total_rows,
uniq(your_group_by_columns) as unique_combinations,
round(uniq(your_group_by_columns) / count() * 100, 2) as aggregation_ratio
FROM your_table
WHERE your_filter_conditions;
-- If aggregation_ratio > 70%, reconsider your MV design
-- If aggregation_ratio < 10%, you'll get good compression
علامات التحذير التي ينبغي مراقبتها:
عندما تصبح العروض المادية مشكلة
- يزداد زمن استجابة الإدراج (فالاستعلامات التي كانت تستغرق 10ms أصبحت الآن تستغرق 100ms+)
- ظهور أخطاء “Too many parts” بوتيرة أكبر
- ارتفاع مفاجئ في CPU أثناء عمليات الإدراج
- حدوث حالات انتهاء مهلة للإدراج لم تكن تظهر من قبل
system.query_log لتتبّع اتجاهات مدة الاستعلامات.
مصادر الفيديو
- ClickHouse at CommonRoom - Kirill Sapchuk - مصدر دراسة الحالة حول “الحماس المفرط تجاه العروض المادية” و”التضخم من 20GB إلى 190GB”