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هذا الدليل جزء من مجموعة من الخلاصات المستمدة من لقاءات المجتمع. ولمزيد من الحلول العملية والرؤى المستقاة من الاستخدام الفعلي، يمكنك التصفح حسب المشكلة المحددة. هل تحتاج إلى المزيد من نصائح تحسين الأداء؟ اطّلع على دليل رؤى المجتمع حول تحسين الأداء.

فهم المشكلة

سيعرض ClickHouse الخطأ “عدد كبير جدًا من الأجزاء” لمنع التدهور الشديد في الأداء. وتتسبب الأجزاء الصغيرة في عدة مشكلات: تراجع أداء الاستعلامات بسبب قراءة عدد أكبر من الملفات ودمجها أثناء تنفيذ الاستعلامات، وزيادة استخدام الذاكرة لأن كل جزء يتطلب بيانات وصفية في الذاكرة، وانخفاض كفاءة الضغط لأن كتل البيانات الأصغر لا تُضغط بالكفاءة نفسها، وارتفاع العبء على عمليات I/O نتيجة زيادة مقابض الملفات وعمليات seek، وبطء عمليات الدمج في الخلفية مما يضيف مزيدًا من العمل إلى مُجدول الدمج. الوثائق ذات الصلة

التعرّف على المشكلة مبكرًا

يراقب هذا الاستعلام تجزؤ الجداول من خلال تحليل عدد الأجزاء وأحجامها في جميع الجداول النشطة. ويحدّد الجداول التي تحتوي على عدد مفرط من الأجزاء أو على أجزاء أصغر من اللازم، وقد تحتاج إلى تحسين عمليات الدمج. استخدمه بانتظام لاكتشاف مشكلات التجزؤ قبل أن تؤثر في أداء الاستعلامات.
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مصادر الفيديو

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦