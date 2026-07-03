تمثل هذه الأدلة التفاعلية خلاصة الخبرة الجماعية المستمدة من مئات عمليات النشر في بيئات الإنتاج. ويساعدك كل مثال قابل للتشغيل على فهم أنماط ClickHouse باستخدام بيانات أحداث GitHub الحقيقية - تدرّب على هذه المفاهيم لتتجنب الأخطاء الشائعة وتسرّع نجاحك.

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