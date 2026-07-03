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آخر تحديث: استنادًا إلى رؤى لقاءات المجتمع حتى 2024-2025 المساهمة: هل وجدت خطأ أو لديك فائدة جديدة؟ نرحّب بمساهمات المجتمع
|المشكلة
|المستند
|الوصف
|مشكلة في بيئة الإنتاج
|إضاءات حول تصحيح الأخطاء
|نصائح مجتمعية لتصحيح الأخطاء في بيئة الإنتاج
|استعلامات بطيئة
|تحسين الأداء
|حسّن الأداء
|العروض المُجسَّدة
|MV سلاح ذو حدين
|تجنّب زيادة متطلبات التخزين إلى 10 أضعاف
|Too many parts
|Too many parts
|معالجة الخطأ ‘Too Many Parts’ وتراجع الأداء
|تكاليف مرتفعة
|تحسين التكلفة
|حسّن التكلفة
|قصص نجاح
|قصص نجاح
|أمثلة على استخدام ClickHouse في حالات استخدام ناجحة