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استخدام عرض ذو معلمات في ClickHouse

قد يكون العرض ذو المعلمات مفيدًا لتجزئة البيانات وتحليلها آنيًا استنادًا إلى معلمات يمكن تمريرها عند تنفيذ الاستعلام. راجع هذا المثال الأساسي:
  1. أنشئ جدولًا
  1. أدرِج بعض البيانات العشوائية التجريبية
  1. أنشئ العرض ذو المعلمات:
  1. استعلم من العرض ذي المعلمات بتمرير المعلمات المتوقعة في عبارة FROM:
لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة https://clickhouse.com/docs/sql-reference/statements/create/view#parameterized-view
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦