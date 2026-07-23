تخزين التضمينات

بمجرد إنشاء التضمينات، تحتاج إلى تخزينها في ClickHouse. يجب تخزين كل تضمين في صف منفصل، ويمكن أن يتضمن بيانات وصفية لأغراض التصفية أو التجميع أو التحليلات. إليك مثالًا على جدول يمكنه تخزين الصور مع التسميات التوضيحية: