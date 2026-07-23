نعم، يمكن لـ ClickHouse تنفيذ بحث متجهي. تشمل أبرز مزايا استخدام ClickHouse للبحث المتجهي مقارنةً باستخدام قواعد بيانات متجهية أكثر تخصصًا ما يلي:
ClickHouse للبحث المتجهي!
- استخدام إمكانات التصفية والبحث النصي الكامل في ClickHouse لتحسين مجموعة البيانات قبل إجراء البحث.
- إجراء التحليلات على مجموعات البيانات لديك.
- تنفيذ
JOINعلى بياناتك الحالية.
- من دون الحاجة إلى إدارة قاعدة بيانات أخرى تزيد تعقيد بنيتك التحتية.
1
إنشاء التضمينات
يجب تحويل بياناتك (المستندات أو الصور أو البيانات المنظَّمة) إلى تضمينات. نوصي بإنشاء التضمينات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات OpenAI Embeddings أو باستخدام مكتبة بايثون مفتوحة المصدر SentenceTransformers.يمكنك اعتبار التضمين مصفوفة كبيرة من الأعداد ذات الفاصلة العائمة تمثل بياناتك. اطلع على هذا الدليل من OpenAI لمعرفة المزيد عن التضمينات.
2
تخزين التضمينات
بمجرد إنشاء التضمينات، تحتاج إلى تخزينها في ClickHouse. يجب تخزين كل تضمين في صف منفصل، ويمكن أن يتضمن بيانات وصفية لأغراض التصفية أو التجميع أو التحليلات. إليك مثالًا على جدول يمكنه تخزين الصور مع التسميات التوضيحية:
CREATE TABLE images
(
`_file` LowCardinality(String),
`caption` String,
`image_embedding` Array(Float32)
)
ENGINE = MergeTree;
3
البحث عن تضمينات ذات صلة
لنفترض أنك تريد البحث عن صور للكلاب في مجموعة البيانات لديك. يمكنك استخدام دالة مسافة مثل
cosineDistance لأخذ تضمين لصورة كلب والبحث عن الصور ذات الصلة:
يعيد هذا الاستعلام أسماء
SELECT
_file,
caption,
cosineDistance(
-- تضمين لصورة الكلب "المدخلة"
[0.5736801028251648, 0.2516217529773712, ..., -0.6825592517852783],
image_embedding
) AS score
FROM images
ORDER BY score ASC
LIMIT 10
_file و
caption لأفضل 10 صور يُرجَّح أن تكون الأكثر صلة بصورة الكلب التي قدمتها.
للاطلاع على دليل عملي أكثر تفصيلًا حول البحث المتجهي باستخدام ClickHouse، يُرجى مراجعة: