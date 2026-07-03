DoubleDelta و
Gorilla أو خوارزميات خاصة بـ ClickHouse مثل
T64.
ثانيًا، غالبًا ما تستهدف استعلامات السلاسل الزمنية البيانات الحديثة فقط، مثل بيانات لا يتجاوز عمرها يومًا أو أسبوعًا. ومن المنطقي استخدام خوادم تحتوي على أقراص NVMe/SSD سريعة وأقراص HDD عالية السعة. تتيح ميزة TTL في ClickHouse تهيئة الاحتفاظ بالبيانات الحديثة والنشطة على الأقراص السريعة، ثم نقلها تدريجيًا إلى أقراص أبطأ مع تقادمها. كما يمكن أيضًا إجراء rollup أو إزالة البيانات الأقدم إذا كانت متطلباتك تستدعي ذلك.
ومع أن هذا يتعارض مع فلسفة ClickHouse في تخزين البيانات الخام ومعالجتها، يمكنك استخدام materialized views لتلبية متطلبات أكثر تشددًا من حيث latency أو التكلفة.