مجموعة البيانات هذه من Foursquare متاحة للتنزيل وللاستخدام المجاني بموجب ترخيص Apache 2.0. وتتضمن أكثر من 100 مليون سجل لنقاط الاهتمام التجارية (POI)، مثل المتاجر والمطاعم والمتنزهات وملاعب الأطفال والمعالم الأثرية. كما تشمل بيانات وصفية إضافية عن هذه الأماكن، مثل الفئات ومعلومات وسائل التواصل الاجتماعي.
مجموعة البيانات
لاستكشاف البيانات، سنستخدم
استكشاف البيانات
clickhouse-local، وهي أداة صغيرة تعمل من سطر الأوامر
وتوفّر محرك ClickHouse الكامل، مع أنه يمكنك أيضًا استخدام
ClickHouse Cloud أو
clickhouse-client أو حتى
chDB.
شغّل الاستعلام التالي لاختيار البيانات من حاوية S3 حيث تُخزَّن البيانات:
Query
SELECT * FROM s3('s3://fsq-os-places-us-east-1/release/dt=2025-04-08/places/parquet/*') LIMIT 1
نرى أن عددًا لا بأس به من الحقول يحتوي على
Response
Row 1:
──────
fsq_place_id: 4e1ef76cae60cd553dec233f
name: @VirginAmerica In-flight Via @Gogo
latitude: 37.62120111687914
longitude: -122.39003793803701
address: ᴺᵁᴸᴸ
locality: ᴺᵁᴸᴸ
region: ᴺᵁᴸᴸ
postcode: ᴺᵁᴸᴸ
admin_region: ᴺᵁᴸᴸ
post_town: ᴺᵁᴸᴸ
po_box: ᴺᵁᴸᴸ
country: US
date_created: 2011-07-14
date_refreshed: 2018-07-05
date_closed: 2018-07-05
tel: ᴺᵁᴸᴸ
website: ᴺᵁᴸᴸ
email: ᴺᵁᴸᴸ
facebook_id: ᴺᵁᴸᴸ
instagram: ᴺᵁᴸᴸ
twitter: ᴺᵁᴸᴸ
fsq_category_ids: ['4bf58dd8d48988d1f7931735']
fsq_category_labels: ['Travel and Transportation > Transport Hub > Airport > Plane']
placemaker_url: https://foursquare.com/placemakers/review-place/4e1ef76cae60cd553dec233f
geom: �^��a�^@Bσ���
bbox: (-122.39003793803701,37.62120111687914,-122.39003793803701,37.62120111687914)
ᴺᵁᴸᴸ، لذا يمكننا إضافة بعض الشروط الإضافية
إلى الاستعلام للحصول على بيانات أكثر فائدة:
Query
SELECT * FROM s3('s3://fsq-os-places-us-east-1/release/dt=2025-04-08/places/parquet/*')
WHERE address IS NOT NULL AND postcode IS NOT NULL AND instagram IS NOT NULL LIMIT 1
نفّذ الاستعلام التالي لعرض المخطّط المُستنتَج تلقائيًا للبيانات باستخدام
Row 1:
──────
fsq_place_id: 59b2c754b54618784f259654
name: Villa 722
latitude: ᴺᵁᴸᴸ
longitude: ᴺᵁᴸᴸ
address: Gijzenveldstraat 75
locality: Zutendaal
region: Limburg
postcode: 3690
admin_region: ᴺᵁᴸᴸ
post_town: ᴺᵁᴸᴸ
po_box: ᴺᵁᴸᴸ
country: ᴺᵁᴸᴸ
date_created: 2017-09-08
date_refreshed: 2020-01-25
date_closed: ᴺᵁᴸᴸ
tel: ᴺᵁᴸᴸ
website: https://www.landal.be
email: ᴺᵁᴸᴸ
facebook_id: 522698844570949 -- 522.70 trillion
instagram: landalmooizutendaal
twitter: landalzdl
fsq_category_ids: ['56aa371be4b08b9a8d5734e1']
fsq_category_labels: ['Travel and Transportation > Lodging > Vacation Rental']
placemaker_url: https://foursquare.com/placemakers/review-place/59b2c754b54618784f259654
geom: ᴺᵁᴸᴸ
bbox: (NULL,NULL,NULL,NULL)
DESCRIBE:
Query
DESCRIBE s3('s3://fsq-os-places-us-east-1/release/dt=2025-04-08/places/parquet/*')
Response
┌─name────────────────┬─type────────────────────────┬
1. │ fsq_place_id │ Nullable(String) │
2. │ name │ Nullable(String) │
3. │ latitude │ Nullable(Float64) │
4. │ longitude │ Nullable(Float64) │
5. │ address │ Nullable(String) │
6. │ locality │ Nullable(String) │
7. │ region │ Nullable(String) │
8. │ postcode │ Nullable(String) │
9. │ admin_region │ Nullable(String) │
10. │ post_town │ Nullable(String) │
11. │ po_box │ Nullable(String) │
12. │ country │ Nullable(String) │
13. │ date_created │ Nullable(String) │
14. │ date_refreshed │ Nullable(String) │
15. │ date_closed │ Nullable(String) │
16. │ tel │ Nullable(String) │
17. │ website │ Nullable(String) │
18. │ email │ Nullable(String) │
19. │ facebook_id │ Nullable(Int64) │
20. │ instagram │ Nullable(String) │
21. │ twitter │ Nullable(String) │
22. │ fsq_category_ids │ Array(Nullable(String)) │
23. │ fsq_category_labels │ Array(Nullable(String)) │
24. │ placemaker_url │ Nullable(String) │
25. │ geom │ Nullable(String) │
26. │ bbox │ Tuple( ↴│
│ │↳ xmin Nullable(Float64),↴│
│ │↳ ymin Nullable(Float64),↴│
│ │↳ xmax Nullable(Float64),↴│
│ │↳ ymax Nullable(Float64)) │
└─────────────────────┴─────────────────────────────┘
إذا كنت تريد الاحتفاظ بالبيانات على القرص، فيمكنك استخدام
تحميل البيانات إلى ClickHouse
clickhouse-server
أو ClickHouse Cloud.
لإنشاء الجدول، شغّل الأمر التالي:
لاحظ استخدام نوع البيانات
Query
CREATE TABLE foursquare_mercator
(
fsq_place_id String,
name String,
latitude Float64,
longitude Float64,
address String,
locality String,
region LowCardinality(String),
postcode LowCardinality(String),
admin_region LowCardinality(String),
post_town LowCardinality(String),
po_box LowCardinality(String),
country LowCardinality(String),
date_created Nullable(Date),
date_refreshed Nullable(Date),
date_closed Nullable(Date),
tel String,
website String,
email String,
facebook_id String,
instagram String,
twitter String,
fsq_category_ids Array(String),
fsq_category_labels Array(String),
placemaker_url String,
geom String,
bbox Tuple(
xmin Nullable(Float64),
ymin Nullable(Float64),
xmax Nullable(Float64),
ymax Nullable(Float64)
),
category LowCardinality(String) ALIAS fsq_category_labels[1],
mercator_x UInt32 MATERIALIZED 0xFFFFFFFF * ((longitude + 180) / 360),
mercator_y UInt32 MATERIALIZED 0xFFFFFFFF * ((1 / 2) - ((log(tan(((latitude + 90) / 360) * pi())) / 2) / pi())),
INDEX idx_x mercator_x TYPE minmax,
INDEX idx_y mercator_y TYPE minmax
)
ORDER BY mortonEncode(mercator_x, mercator_y)
LowCardinality
في عدة أعمدة، إذ يغيّر التمثيل الداخلي للبيانات
بحيث تصبح أنواع البيانات مرمَّزةً باستخدام القاموس. ويسهم التعامل مع البيانات المرمَّزة بالقاموس
في تحسين أداء استعلامات
SELECT بشكل كبير في كثير من التطبيقات.
بالإضافة إلى ذلك، يُنشأ عمودان
UInt32 من نوع
MATERIALIZED، هما
mercator_x و
mercator_y،
لربط إحداثيات خط العرض/خط الطول بإسقاط Web Mercator
لتسهيل تقسيم الخريطة إلى مربعات:
دعونا نفصّل ما يحدث أعلاه لكل عمود. mercator_x يحوّل هذا العمود قيمة خط الطول إلى إحداثي X في إسقاط ميركاتور:
mercator_x UInt32 MATERIALIZED 0xFFFFFFFF * ((longitude + 180) / 360),
mercator_y UInt32 MATERIALIZED 0xFFFFFFFF * ((1 / 2) - ((log(tan(((latitude + 90) / 360) * pi())) / 2) / pi())),
longitude + 180يزيح نطاق خط الطول من [-180, 180] إلى [0, 360]
- تؤدي القسمة على 360 إلى تطبيع هذه القيمة لتصبح بين 0 و1
- يؤدي الضرب في
0xFFFFFFFF(تمثيل سداسي عشري لأقصى عدد صحيح غير موقّع من 32 بت) إلى تحجيم هذه القيمة المُطبَّعة إلى النطاق الكامل لعدد صحيح من 32 بت
latitude + 90يزيح خط العرض من [-90, 90] إلى [0, 180]
- تؤدي القسمة على 360 ثم الضرب في pi() إلى التحويل إلى راديان من أجل الدوال المثلثية
- يمثّل الجزء
log(tan(...))جوهر صيغة إسقاط ميركاتور
- يؤدي الضرب في
0xFFFFFFFFإلى التحجيم إلى النطاق الكامل لعدد صحيح من 32 بت
MATERIALIZED أن يحسب ClickHouse قيم هذه
الأعمدة عند
INSERT البيانات، من دون الحاجة إلى تحديد هذه الأعمدة (التي لا تُعدّ
جزءًا من مخطط البيانات الأصلي) في تعليمة `INSERT.
يُرتَّب الجدول بحسب
mortonEncode(mercator_x, mercator_y)، الذي يُنتج
منحنى Z-order لملء الفراغ لـ
mercator_x و
mercator_y من أجل تحسين
أداء الاستعلامات الجغرافية المكانية بشكل كبير. ويضمن هذا الترتيب وفق منحنى Z-order أن تكون البيانات
منظَّمة فعليًا بحسب التقارب المكاني:
كما يُنشأ مؤشرا
ORDER BY mortonEncode(mercator_x, mercator_y)
minmax لتسريع البحث:
كما ترى، يوفّر ClickHouse كل ما تحتاجه بالفعل لتطبيقات الخرائط في الزمن الحقيقي! نفّذ الاستعلام التالي لتحميل البيانات:
INDEX idx_x mercator_x TYPE minmax,
INDEX idx_y mercator_y TYPE minmax
INSERT INTO foursquare_mercator
SELECT * FROM s3('s3://fsq-os-places-us-east-1/release/dt=2025-04-08/places/parquet/*')
للتعرّف على ما يمكن فعله باستخدام مجموعة البيانات هذه، ألقِ نظرة على adsb.exposed. صُمّم adsb.exposed في الأصل على يد الشريك المؤسس والمدير التقني Alexey Milovidov لعرض بيانات رحلات ADS-B (البث التلقائي للمراقبة التابعة) بصريًا، والتي يزيد حجمها بمقدار 1000 مرة. وخلال هاكاثون أُقيم داخل الشركة، أضاف Alexey بيانات Foursquare إلى الأداة. فيما يلي بعض تصوّراتنا المفضلة لتستمتع بها.