يُعد Amazon Redshift حلاً شائعًا لمستودعات البيانات السحابية، وهو جزء من عروض Amazon Web Services. يقدّم هذا الدليل أساليب مختلفة لترحيل البيانات من مثيل Redshift إلى ClickHouse. وسنغطي ثلاثة خيارات:

من منظور مثيل ClickHouse، يمكنك إما:

PUSH إرسال البيانات إلى ClickHouse باستخدام أداة أو خدمة ETL/ELT من جهة خارجية إرسال البيانات إلى ClickHouse باستخدام أداة أو خدمة ETL/ELT من جهة خارجية PULL سحب البيانات من Redshift بالاستفادة من ClickHouse JDBC Bridge سحب البيانات من Redshift بالاستفادة من ClickHouse JDBC Bridge PIVOT استخدام S3 object storage وفق آلية “التفريغ ثم التحميل” استخدام S3 object storage وفق آلية “التفريغ ثم التحميل”

استخدمنا Redshift كمصدر بيانات في هذا الدليل العملي. ومع ذلك، فإن أساليب الترحيل المعروضة هنا لا تقتصر على Redshift، ويمكن استنباط خطوات مماثلة لأي مصدر بيانات متوافق.

​ إرسال البيانات من Redshift إلى ClickHouse

في سيناريو الإرسال، تتمثل الفكرة في الاستفادة من أداة أو خدمة من جهة خارجية (سواء كانت شيفرة مخصصة أو أداة ETL/ELT ) لإرسال بياناتك إلى مثيل ClickHouse لديك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام أداة مثل Airbyte لنقل البيانات بين مثيل Redshift لديك (كمصدر) وClickHouse كوجهة ( راجع دليل التكامل الخاص بنا لـ Airbyte

يمكنه الاستفادة من فهرس الموصلات الحالي في أدوات ETL/ELT.

إمكانات مدمجة للحفاظ على مزامنة البيانات (منطق الإلحاق/الاستبدال/التحديث التزايدي).

يتيح سيناريوهات تحويل البيانات (على سبيل المثال، راجع دليل التكامل الخاص بنا لـ dbt).

تحتاج إلى إعداد بنية تحتية لعمليات ETL/ELT وصيانتها.

يضيف عنصرًا من طرف ثالث إلى البنية المعمارية، ما قد يصبح عنق زجاجة محتملًا يحدّ من قابلية التوسع.

​ سحب البيانات من Redshift إلى ClickHouse

في سيناريو السحب، تعتمد الفكرة على استخدام ClickHouse JDBC Bridge للاتصال مباشرةً بعنقود Redshift من مثيل ClickHouse وتنفيذ استعلامات INSERT INTO ... SELECT :

ينطبق بشكل عام على جميع الأدوات المتوافقة مع JDBC

حل أنيق يتيح الاستعلام عن عدة مصادر بيانات خارجية من داخل ClickHouse

يتطلب مثيلًا من ClickHouse JDBC Bridge، مما قد يصبح عنق زجاجة محتملًا من ناحية قابلية التوسع

على الرغم من أن Redshift يستند إلى PostgreSQL، فلا يمكن استخدام دالة الجدول PostgreSQL أو محرك الجدول في ClickHouse، لأن ClickHouse يتطلب PostgreSQL بالإصدار 9 أو أحدث، بينما تستند واجهة برمجة تطبيقات Redshift إلى إصدار أقدم (8.x).

​ البرنامج التعليمي

لاستخدام هذا الخيار، تحتاج إلى إعداد ClickHouse JDBC Bridge. وClickHouse JDBC Bridge هو تطبيق Java مستقل يتولى اتصال JDBC ويعمل كوكيل بين مثيل ClickHouse ومصادر البيانات. في هذا البرنامج التعليمي، استخدمنا مثيل Redshift مُجهزًا مسبقًا مع قاعدة بيانات تجريبية

1 نشر ClickHouse JDBC Bridge قم بنشر ClickHouse JDBC Bridge. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بنا حول JDBC لمصادر البيانات الخارجية إذا كنت تستخدم ClickHouse Cloud، فستحتاج إلى تشغيل ClickHouse JDBC Bridge في بيئة منفصلة والاتصال بـ ClickHouse Cloud باستخدام الدالة remoteSecure 2 تكوين مصدر بيانات Redshift الخاص بك كوّن مصدر بيانات Redshift لاستخدامه مع ClickHouse JDBC Bridge. على سبيل المثال: /etc/clickhouse-jdbc-bridge/config/datasources/redshift.json { "redshift-server" : { "aliases" : [ "redshift" ], "driverUrls" : [ "https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.4/redshift-jdbc42-2.1.0.4.jar" ], "driverClassName" : "com.amazon.redshift.jdbc.Driver" , "jdbcUrl" : "jdbc:redshift://redshift-cluster-1.ckubnplpz1uv.us-east-1.redshift.amazonaws.com:5439/dev" , "username" : "awsuser" , "password" : "<password>" , "maximumPoolSize" : 5 } } 3 الاستعلام عن مثيل Redshift الخاص بك من ClickHouse بمجرد نشر ClickHouse JDBC Bridge وتشغيله، يمكنك البدء في الاستعلام عن مثيل Redshift الخاص بك من ClickHouse SELECT * FROM jdbc( 'redshift' , 'select username, firstname, lastname from users limit 5' ) Query id: 1b7de211-c0f6-4117-86a2-276484f9f4c0 ┌─username─┬─firstname─┬─lastname─┐ │ PGL08LJI │ Vladimir │ Humphrey │ │ XDZ38RDD │ Barry │ Roy │ │ AEB55QTM │ Reagan │ Hodge │ │ OWY35QYB │ Tamekah │ Juarez │ │ MSD36KVR │ Mufutau │ Watkins │ └──────────┴───────────┴──────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.438 sec. SELECT * FROM jdbc( 'redshift' , 'select count(*) from sales' ) Query id: 2d0f957c-8f4e-43b2-a66a-cc48cc96237b ┌──count─┐ │ 172456 │ └────────┘ 1 rows in set. Elapsed: 0.304 sec. 4 استيراد البيانات من Redshift إلى ClickHouse فيما يلي، نعرض كيفية استيراد البيانات باستخدام عبارة INSERT INTO ... SELECT # إنشاء TABLE بثلاثة columns CREATE TABLE users_imported ( `username` String, `firstname` String, `lastname` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY firstname Query id: c7c4c44b-cdb2-49cf-b319-4e569976ab05 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.233 sec. INSERT INTO users_imported ( * ) SELECT * FROM jdbc( 'redshift' , 'select username, firstname, lastname from users' ) Query id: 9d3a688d-b45a-40f4-a7c7-97d93d7149f1 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 4.498 sec. Processed 49.99 thousand rows, 2.49 MB (11.11 thousand rows/s., 554.27 KB/s.)

​ ترحيل البيانات بأسلوب Pivot من Redshift إلى ClickHouse باستخدام S3

في هذا السيناريو، نُصدِّر البيانات إلى S3 بتنسيق Pivot وسيط، ثم في خطوة ثانية نحمّل البيانات من S3 إلى ClickHouse.

يتمتع كلٌّ من Redshift وClickHouse بميزات قوية للتكامل مع S3.

يستفيد من الميزات الحالية، مثل الأمر UNLOAD في Redshift ودالة الجدول S3 / محرك الجدول في ClickHouse.

في Redshift ودالة الجدول S3 / محرك الجدول في ClickHouse. يتوسع بسلاسة بفضل القراءات المتوازية وإمكانات الإنتاجية العالية من/إلى S3 في ClickHouse.

يمكنه الاستفادة من تنسيقات متقدمة ومضغوطة مثل Apache Parquet.

خطوتان في العملية (تفريغ البيانات من Redshift ثم تحميلها إلى ClickHouse).

​ البرنامج التعليمي