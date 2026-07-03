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المقدمة

يُعد Amazon Redshift حلاً شائعًا لمستودعات البيانات السحابية، وهو جزء من عروض Amazon Web Services. يقدّم هذا الدليل أساليب مختلفة لترحيل البيانات من مثيل Redshift إلى ClickHouse. وسنغطي ثلاثة خيارات:
خيارات ترحيل Redshift إلى ClickHouse
من منظور مثيل ClickHouse، يمكنك إما:
  1. PUSH إرسال البيانات إلى ClickHouse باستخدام أداة أو خدمة ETL/ELT من جهة خارجية
  2. PULL سحب البيانات من Redshift بالاستفادة من ClickHouse JDBC Bridge
  3. PIVOT استخدام S3 object storage وفق آلية “التفريغ ثم التحميل”
استخدمنا Redshift كمصدر بيانات في هذا الدليل العملي. ومع ذلك، فإن أساليب الترحيل المعروضة هنا لا تقتصر على Redshift، ويمكن استنباط خطوات مماثلة لأي مصدر بيانات متوافق.

إرسال البيانات من Redshift إلى ClickHouse

في سيناريو الإرسال، تتمثل الفكرة في الاستفادة من أداة أو خدمة من جهة خارجية (سواء كانت شيفرة مخصصة أو أداة ETL/ELT) لإرسال بياناتك إلى مثيل ClickHouse لديك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام أداة مثل Airbyte لنقل البيانات بين مثيل Redshift لديك (كمصدر) وClickHouse كوجهة (راجع دليل التكامل الخاص بنا لـ Airbyte)
إرسال Redshift إلى ClickHouse

المزايا

  • يمكنه الاستفادة من فهرس الموصلات الحالي في أدوات ETL/ELT.
  • إمكانات مدمجة للحفاظ على مزامنة البيانات (منطق الإلحاق/الاستبدال/التحديث التزايدي).
  • يتيح سيناريوهات تحويل البيانات (على سبيل المثال، راجع دليل التكامل الخاص بنا لـ dbt).

العيوب

  • تحتاج إلى إعداد بنية تحتية لعمليات ETL/ELT وصيانتها.
  • يضيف عنصرًا من طرف ثالث إلى البنية المعمارية، ما قد يصبح عنق زجاجة محتملًا يحدّ من قابلية التوسع.

سحب البيانات من Redshift إلى ClickHouse

في سيناريو السحب، تعتمد الفكرة على استخدام ClickHouse JDBC Bridge للاتصال مباشرةً بعنقود Redshift من مثيل ClickHouse وتنفيذ استعلامات INSERT INTO ... SELECT:
السحب من Redshift إلى ClickHouse

المزايا

  • ينطبق بشكل عام على جميع الأدوات المتوافقة مع JDBC
  • حل أنيق يتيح الاستعلام عن عدة مصادر بيانات خارجية من داخل ClickHouse

السلبيات

  • يتطلب مثيلًا من ClickHouse JDBC Bridge، مما قد يصبح عنق زجاجة محتملًا من ناحية قابلية التوسع
على الرغم من أن Redshift يستند إلى PostgreSQL، فلا يمكن استخدام دالة الجدول PostgreSQL أو محرك الجدول في ClickHouse، لأن ClickHouse يتطلب PostgreSQL بالإصدار 9 أو أحدث، بينما تستند واجهة برمجة تطبيقات Redshift إلى إصدار أقدم (8.x).

البرنامج التعليمي

لاستخدام هذا الخيار، تحتاج إلى إعداد ClickHouse JDBC Bridge. وClickHouse JDBC Bridge هو تطبيق Java مستقل يتولى اتصال JDBC ويعمل كوكيل بين مثيل ClickHouse ومصادر البيانات. في هذا البرنامج التعليمي، استخدمنا مثيل Redshift مُجهزًا مسبقًا مع قاعدة بيانات تجريبية.
1

نشر ClickHouse JDBC Bridge

قم بنشر ClickHouse JDBC Bridge. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بنا حول JDBC لمصادر البيانات الخارجية
إذا كنت تستخدم ClickHouse Cloud، فستحتاج إلى تشغيل ClickHouse JDBC Bridge في بيئة منفصلة والاتصال بـ ClickHouse Cloud باستخدام الدالة remoteSecure
2

تكوين مصدر بيانات Redshift الخاص بك

كوّن مصدر بيانات Redshift لاستخدامه مع ClickHouse JDBC Bridge. على سبيل المثال: /etc/clickhouse-jdbc-bridge/config/datasources/redshift.json
3

الاستعلام عن مثيل Redshift الخاص بك من ClickHouse

بمجرد نشر ClickHouse JDBC Bridge وتشغيله، يمكنك البدء في الاستعلام عن مثيل Redshift الخاص بك من ClickHouse
4

استيراد البيانات من Redshift إلى ClickHouse

فيما يلي، نعرض كيفية استيراد البيانات باستخدام عبارة INSERT INTO ... SELECT

ترحيل البيانات بأسلوب Pivot من Redshift إلى ClickHouse باستخدام S3

في هذا السيناريو، نُصدِّر البيانات إلى S3 بتنسيق Pivot وسيط، ثم في خطوة ثانية نحمّل البيانات من S3 إلى ClickHouse.
PIVOT من Redshift باستخدام S3

المزايا

  • يتمتع كلٌّ من Redshift وClickHouse بميزات قوية للتكامل مع S3.
  • يستفيد من الميزات الحالية، مثل الأمر UNLOAD في Redshift ودالة الجدول S3 / محرك الجدول في ClickHouse.
  • يتوسع بسلاسة بفضل القراءات المتوازية وإمكانات الإنتاجية العالية من/إلى S3 في ClickHouse.
  • يمكنه الاستفادة من تنسيقات متقدمة ومضغوطة مثل Apache Parquet.

السلبيات

  • خطوتان في العملية (تفريغ البيانات من Redshift ثم تحميلها إلى ClickHouse).

البرنامج التعليمي

1

صدّر البيانات إلى حاوية S3 باستخدام UNLOAD

باستخدام ميزة UNLOAD في Redshift، صدّر البيانات إلى حاوية S3 خاصة موجودة مسبقًا:
UNLOAD من Redshift إلى S3
سينتج عن ذلك ملفات أجزاء تحتوي على البيانات الخام في S3
البيانات في S3
2

أنشئ الجدول في ClickHouse

أنشئ الجدول في ClickHouse:
بدلاً من ذلك، يمكن لـ ClickHouse محاولة استنتاج بنية الجدول باستخدام CREATE TABLE ... EMPTY AS SELECT:
يعمل هذا بشكل جيد خصوصًا عندما تكون البيانات بتنسيق يتضمن معلومات عن أنواع البيانات، مثل Parquet.
3

حمّل ملفات S3 إلى ClickHouse

حمّل ملفات S3 إلى ClickHouse باستخدام عبارة INSERT INTO ... SELECT:
يستخدم هذا المثال CSV كتنسيق Pivot وسيط. ومع ذلك، نوصي في أحمال العمل الإنتاجية باستخدام Apache Parquet باعتباره الخيار الأفضل لعمليات الترحيل الكبيرة، لأنه يدعم الضغط ويمكن أن يوفّر بعض تكاليف التخزين مع تقليل أزمنة النقل. (افتراضيًا، تُضغط كل مجموعة صفوف باستخدام SNAPPY). كما يستفيد ClickHouse من البنية العمودية في Parquet لتسريع إدخال البيانات.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦