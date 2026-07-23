نظرة عامة صفحة تمهيدية لهذا القسم

ترحيل البيانات الجزء 1 من دليل حول الترحيل من PostgreSQL إلى ClickHouse. ومن خلال مثال عملي، يوضّح هذا الجزء كيفية تنفيذ الترحيل بكفاءة باستخدام نهج النسخ المتماثل في الوقت الفعلي (CDC). كما تنطبق العديد من المفاهيم التي يغطيها أيضًا على عمليات النقل اليدوي المجمّع للبيانات من PostgreSQL إلى ClickHouse.

إعادة كتابة استعلامات PostgreSQL الجزء 2 من دليل حول الترحيل من PostgreSQL إلى ClickHouse. ومن خلال مثال عملي، يوضّح هذا الجزء كيفية تنفيذ الترحيل بكفاءة باستخدام نهج النسخ المتماثل في الوقت الفعلي (CDC). كما تنطبق العديد من المفاهيم التي يغطيها أيضًا على عمليات النقل اليدوي المجمّع للبيانات من PostgreSQL إلى ClickHouse.

تقنيات نمذجة البيانات الجزء 3 من دليل حول الترحيل من PostgreSQL إلى ClickHouse. ومن خلال مثال عملي، يوضّح هذا الجزء كيفية نمذجة البيانات في ClickHouse عند الترحيل من PostgreSQL.