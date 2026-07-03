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نظرة عامة

تُعدّ ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم آلية تخزين مؤقت جديدة تتيح تخزين البيانات في الذاكرة داخل العملية بدلًا من الاعتماد على ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات نظام التشغيل.
يوفّر ClickHouse بالفعل ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات بوصفها وسيلة للتخزين المؤقت فوق تخزين الكائنات البعيد مثل Amazon S3 وGoogle Cloud Storage (GCS) أو Azure Blob Storage. وقد صُمّمت ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم لتسريع الوصول إلى البيانات البعيدة عندما لا يكون التخزين المؤقت المعتاد في نظام التشغيل كافيًا. وتختلف عن ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات في الجوانب التالية:

إعدادات التهيئة والاستخدام

الاستخدام

لتمكين ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم، اضبطها أولًا على الخادم:
ستستخدم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم حتى المقدار المحدد من الذاكرة، لكن هذا المقدار من الذاكرة ليس محجوزًا. وستُزال هذه الذاكرة المؤقتة عند الحاجة إليها لتلبية احتياجات أخرى للخادم.
بعد ذلك، فعّل استخدامها على مستوى الاستعلام:

الإعدادات

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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦