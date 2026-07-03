use_page_cache_for_disks_without_file_cache استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم للأقراص البعيدة التي لم تُفعَّل لها ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات. 0

use_page_cache_with_distributed_cache استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم عند استخدام ذاكرة التخزين المؤقت الموزعة. 0

read_from_page_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache استخدم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم في الوضع السلبي، على غرار read_from_filesystem_cache_if_exists_otherwise_bypass_cache . 0

page_cache_inject_eviction ستُبطِل ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم أحيانًا بعض الصفحات عشوائيًا. وهذا مخصّص للاختبار. 0

page_cache_block_size حجم أجزاء الملف التي ستُخزَّن في ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم، بالبايت. ستُقرَّب جميع عمليات القراءة التي تمر عبر ذاكرة التخزين المؤقت إلى أقرب مضاعف لهذا الحجم. 1048576

page_cache_history_window_ms مدة التأخير قبل أن تتمكن ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم من استخدام الذاكرة المُحرَّرة. 1000

page_cache_policy اسم سياسة ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم. SLRU

page_cache_size_ratio حجم الطابور المحمي في ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم نسبةً إلى الحجم الإجمالي لذاكرة التخزين المؤقت. 0.5

page_cache_min_size الحد الأدنى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم. 104857600

page_cache_max_size الحد الأقصى لحجم ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم. اضبطه على 0 لتعطيل ذاكرة التخزين المؤقت. إذا كانت القيمة أكبر من page_cache_min_size، فسيُعدَّل حجم ذاكرة التخزين المؤقت باستمرار ضمن هذا النطاق لاستخدام معظم الذاكرة المتاحة مع إبقاء إجمالي استخدام الذاكرة دون الحد ( max_server_memory_usage [ _to_ram_ratio ]). 0

page_cache_free_memory_ratio النسبة من حد الذاكرة التي يجب إبقاؤها خالية من ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم. وهي مماثلة لإعداد Linux ‏min_free_kbytes. 0.15

page_cache_lookahead_blocks عند تعذّر العثور على البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للصفحات في فضاء المستخدم، اقرأ حتى هذا العدد من الكتل المتتالية دفعةً واحدة من التخزين الأساسي، إذا لم تكن موجودة أيضًا في ذاكرة التخزين المؤقت. حجم كل كتلة هو page_cache_block_size بايت. 16