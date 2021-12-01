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JOIN子句

Join通过使用一个或多个表的公共值合并来自一个或多个表的列来生成新表。 它是支持SQL的数据库中的常见操作，它对应于 关系代数 加入。 一个表连接的特殊情况通常被称为 “self-join”.

语法:

SELECT < expr_list >

FROM < left_table >

[ GLOBAL ] [ INNER | LEFT | RIGHT | FULL | CROSS ] [ OUTER | SEMI | ANTI | ANY | ASOF ] JOIN < right_table >

( ON < expr_list > ) | ( USING < column_list > ) . . .



从表达式 ON 从子句和列 USING 子句被称为 “join keys”. 除非另有说明，加入产生一个 笛卡尔积 从具有匹配的行 “join keys”，这可能会产生比源表更多的行的结果。

所有标准 SQL JOIN 支持类型:

INNER JOIN ，只返回匹配的行。

，只返回匹配的行。 LEFT OUTER JOIN ，除了匹配的行之外，还返回左表中的非匹配行。

，除了匹配的行之外，还返回左表中的非匹配行。 RIGHT OUTER JOIN ，除了匹配的行之外，还返回右表中的非匹配行。

，除了匹配的行之外，还返回右表中的非匹配行。 FULL OUTER JOIN ，除了匹配的行之外，还会返回两个表中的非匹配行。

，除了匹配的行之外，还会返回两个表中的非匹配行。 CROSS JOIN ，产生整个表的笛卡尔积, “join keys” 是 不 指定。

JOIN 没有指定类型暗指 INNER . 关键字 OUTER 可以安全地省略。 替代语法 CROSS JOIN 在指定多个表 FROM 用逗号分隔。

ClickHouse中提供的其他联接类型:

LEFT SEMI JOIN 和 RIGHT SEMI JOIN ,白名单 “join keys”，而不产生笛卡尔积。

和 ,白名单 “join keys”，而不产生笛卡尔积。 LEFT ANTI JOIN 和 RIGHT ANTI JOIN ，黑名单 “join keys”，而不产生笛卡尔积。

和 ，黑名单 “join keys”，而不产生笛卡尔积。 LEFT ANY JOIN , RIGHT ANY JOIN and INNER ANY JOIN , partially (for opposite side of LEFT and RIGHT ) or completely (for INNER and FULL ) disables the cartesian product for standard JOIN types.

, and , partially (for opposite side of and ) or completely (for and ) disables the cartesian product for standard types. ASOF JOIN and LEFT ASOF JOIN , joining sequences with a non-exact match. ASOF JOIN usage is described below.

!!! note "注" 可以使用以下方式复盖默认的严格性值 join_default_strictness 设置。

Also the behavior of ClickHouse server for `ANY JOIN` operations depends on the [any_join_distinct_right_table_keys](/docs/zh/operations/settings/settings#any_join_distinct_right_table_keys) setting.



ASOF JOIN 当您需要连接没有完全匹配的记录时非常有用。

该算法需要表中的特殊列。 该列需要满足:

语法 ASOF JOIN ... ON :

SELECT expressions_list

FROM table_1

ASOF LEFT JOIN table_2

ON equi_cond AND closest_match_cond



您可以使用任意数量的相等条件和一个且只有一个最接近的匹配条件。 例如, SELECT count() FROM table_1 ASOF LEFT JOIN table_2 ON table_1.a == table_2.b AND table_2.t <= table_1.t .

支持最接近匹配的运算符: > , >= , < , <= .

语法 ASOF JOIN ... USING :

SELECT expressions_list

FROM table_1

ASOF JOIN table_2

USING ( equi_column1 , . . . equi_columnN , asof_column )



table_1.asof_column >= table_2.asof_column 中， ASOF JOIN 使用 equi_columnX 来进行条件匹配， asof_column 用于JOIN最接近匹配。 asof_column 列总是在最后一个 USING 条件中。

例如，参考下表:

table_1 table_2

event | ev_time | user_id event | ev_time | user_id

----------|---------|---------- ----------|---------|----------

... ...

event_1_1 | 12:00 | 42 event_2_1 | 11:59 | 42

... event_2_2 | 12:30 | 42

event_1_2 | 13:00 | 42 event_2_3 | 13:00 | 42

... ...



ASOF JOIN 会从 table_2 中的用户事件时间戳找出和 table_1 中用户事件时间戳中最近的一个时间戳，来满足最接近匹配的条件。如果有得话，则相等的时间戳值是最接近的值。在此例中， user_id 列可用于条件匹配， ev_time 列可用于最接近匹配。在此例中， event_1_1 可以 JOIN event_2_1 ， event_1_2 可以JOIN event_2_3 ，但是 event_2_2 不能被JOIN。

!!! note "注" ASOF JOIN 在 JOIN 表引擎中 不受 支持。

有两种方法可以执行涉及分布式表的join:

当使用正常 JOIN ，将查询发送到远程服务器。 为了创建正确的表，在每个子查询上运行子查询，并使用此表执行联接。 换句话说，在每个服务器上单独形成右表。

，将查询发送到远程服务器。 为了创建正确的表，在每个子查询上运行子查询，并使用此表执行联接。 换句话说，在每个服务器上单独形成右表。 使用时 GLOBAL ... JOIN ，首先请求者服务器运行一个子查询来计算正确的表。 此临时表将传递到每个远程服务器，并使用传输的临时数据对其运行查询。

使用时要小心 GLOBAL . 有关详细信息，请参阅 分布式子查询 科。

在连接表时，可能会出现空单元格。 设置 join_use_nulls 定义ClickHouse如何填充这些单元格。

如果 JOIN 键是 可为空 字段，其中至少有一个键具有值的行 NULL 没有加入。

在指定的列 USING 两个子查询中必须具有相同的名称，并且其他列必须以不同的方式命名。 您可以使用别名更改子查询中的列名。

该 USING 子句指定一个或多个要联接的列，这将建立这些列的相等性。 列的列表设置不带括号。 不支持更复杂的连接条件。

对于多个 JOIN 单个子句 SELECT 查询:

通过以所有列 * 仅在联接表时才可用，而不是子查询。

仅在联接表时才可用，而不是子查询。 该 PREWHERE 条款不可用。

为 ON , WHERE ，和 GROUP BY 条款:

任意表达式不能用于 ON , WHERE ，和 GROUP BY 子句，但你可以定义一个表达式 SELECT 子句，然后通过别名在这些子句中使用它。

当运行 JOIN ，与查询的其他阶段相关的执行顺序没有优化。 连接（在右表中搜索）在过滤之前运行 WHERE 和聚集之前。

每次使用相同的查询运行 JOIN ，子查询再次运行，因为结果未缓存。 为了避免这种情况，使用特殊的 加入我们 表引擎，它是一个用于连接的准备好的数组，总是在RAM中。

在某些情况下，使用效率更高 IN 而不是 JOIN .

如果你需要一个 JOIN 对于连接维度表（这些是包含维度属性的相对较小的表，例如广告活动的名称）， JOIN 由于每个查询都会重新访问正确的表，因此可能不太方便。 对于这种情况下，有一个 “external dictionaries” 您应该使用的功能 JOIN . 有关详细信息，请参阅 外部字典 科。

默认情况下，ClickHouse使用 哈希联接 算法。 ClickHouse采取 <right_table> 并在RAM中为其创建哈希表。 在某个内存消耗阈值之后，ClickHouse回退到合并联接算法。

如果需要限制联接操作内存消耗，请使用以下设置:

max_rows_in_join — Limits number of rows in the hash table.

max_bytes_in_join — Limits size of the hash table.

当任何这些限制达到，ClickHouse作为 join_overflow_mode 设置指示。

示例:

SELECT

CounterID ,

hits ,

visits

FROM

(

SELECT

CounterID ,

count ( ) AS hits

FROM test . hits

GROUP BY CounterID

) ANY LEFT JOIN

(

SELECT

CounterID ,

sum ( Sign ) AS visits

FROM test . visits

GROUP BY CounterID

) USING CounterID

ORDER BY hits DESC

LIMIT 10

