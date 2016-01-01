Подключение Tableau к ClickHouse
ClickHouse предлагает официальный коннектор для Tableau, представленный на Tableau Exchange. Коннектор основан на продвинутом JDBC драйвере ClickHouse.
С этим коннектором Tableau интегрирует базы данных и таблицы ClickHouse как источники данных. Чтобы включить эту функциональность, следуйте инструкции по настройке ниже.
Настройка, необходимая перед использованием
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Соберите данные для подключения
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:
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ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.
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НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
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ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
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Скачайте и установите Tableau desktop.
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Следуйте инструкциям
clickhouse-tableau-connector-jdbc, чтобы скачать совместимую версию JDBC драйвера ClickHouse.
Убедитесь, что вы скачали JAR файл clickhouse-jdbc-x.x.x-shaded-all.jar. В настоящее время мы рекомендуем использовать версии
0.8.X.
- Поместите JDBC драйвер в следующую папку (в зависимости от вашей ОС, если папка не существует, вы можете создать её):
- macOS:
~/Library/Tableau/Drivers
- Windows:
C:\Program Files\Tableau\Drivers
- macOS:
- Настройте источник данных ClickHouse в Tableau и начните создавать визуализации данных!
Настройка источника данных ClickHouse в Tableau
Теперь, когда у вас установлен и настроен драйвер
clickhouse-jdbc, давайте посмотрим, как определить источник данных в Tableau, который подключается к базе данных TPCD в ClickHouse.
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Запустите Tableau. (Если он уже был запущен, перезапустите его.)
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В левом меню нажмите Еще в разделе К серверу. Найдите ClickHouse by ClickHouse в списке доступных коннекторов:
Не видите коннектор ClickHouse by ClickHouse в списке коннекторов? Это может быть связано со старой версией Tableau Desktop. Чтобы решить эту проблему, рассмотрите возможность обновления приложения Tableau Desktop или установите коннектор вручную.
- Нажмите на ClickHouse by ClickHouse и появится следующий диалог:
- Нажмите Установить и перезапустить Tableau. Перезапустите приложение.
- После перезапуска у коннектора будет полное название:
ClickHouse JDBC by ClickHouse, Inc.. При его нажатии появится следующий диалог:
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Введите данные для подключения:
Настройка Значение Сервер Ваш хост ClickHouse (без префиксов или суффиксов) Порт 8443 База данных default Имя пользователя default Пароль ****
При работе с ClickHouse cloud необходимо включить галочку SSL для защищенных соединений.
Наша база данных ClickHouse называется TPCD, но вам нужно установить База данных на default в диалоговом окне выше, а затем выбрать TPCD для Схема в следующем шаге. (Это вероятно связано с ошибкой в коннекторе, поэтому такое поведение может измениться, но сейчас вы должны использовать default как базу данных.)
- Нажмите кнопку Войти, и вы должны увидеть новую книжку Tableau:
- Выберите TPCD из выпадающего списка Схема, и вы должны увидеть список таблиц в TPCD:
Теперь вы готовы создавать визуализации в Tableau!
Создание визуализаций в Tableau
Теперь, когда у вас настроен источник данных ClickHouse в Tableau, давайте визуализируем данные...
- Перетащите таблицу CUSTOMER на рабочую книгу. Обратите внимание, что столбцы появляются, но таблица данных пустая:
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Нажмите кнопку Обновить сейчас, и 100 строк из CUSTOMER заполнят таблицу.
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Перетащите таблицу ORDERS в рабочую книгу, затем установите Custkey в качестве поля связи между двумя таблицами:
- Теперь у вас есть таблицы ORDERS и LINEITEM, связанные друг с другом как ваш источник данных, поэтому вы можете использовать эту связь, чтобы отвечать на вопросы о данных. Выберите вкладку Sheet 1 внизу рабочей книги.
- Предположим, вы хотите знать, сколько конкретных предметов заказывалось каждый год. Перетащите OrderDate из ORDERS в раздел Столбцы (горизонтальное поле), затем перетащите Quantity из LINEITEM в Строки. Tableau сгенерирует следующий линейный график:
Не очень захватывающий линейный график, но набор данных был сгенерирован скриптом и создан для тестирования производительности запросов, поэтому вы заметите, что в симулированных заказах данных TCPD не так много вариаций.
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Предположим, вы хотите знать среднюю сумму заказа (в долларах) по кварталам и также по способу доставки (воздушная, почтовая, корабль, грузовик и т. д.):
- Нажмите вкладку Новый лист, чтобы создать новый лист
- Перетащите OrderDate из ORDERS в Столбцы и измените его с Год на Квартал
- Перетащите Shipmode из LINEITEM в Строки
Вы должны увидеть следующее:
- Значения Abc просто заполняют пространство, пока вы не перетащите метрику на таблицу. Перетащите Totalprice из ORDERS на таблицу. Обратите внимание, что по умолчанию расчет подразумевает SUM Totalprices:
- Щелкните SUM и измените Меру на Среднее. Из того же выпадающего меню выберите Формат, измените Числа на Валюта (Стандартная):
Отлично! Вы успешно подключили Tableau к ClickHouse и открыли для себя целый мир возможностей для анализа и визуализации ваших данных ClickHouse.
Установка коннектора вручную
Если вы используете устаревшую версию Tableau Desktop, в которой коннектор не включен по умолчанию, вы можете установить его вручную, следуя этим шагам:
- Скачайте последний файл taco с Tableau Exchange
- Поместите файл taco в
- macOS:
~/Documents/My Tableau Repository/Connectors
- Windows:
C:\Users\[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors
- macOS:
- Перезапустите Tableau Desktop, если ваша настройка прошла успешно, вы увидите коннектор в разделе
Новый источник данных.
Советы по подключению и анализу
Для получения дополнительных рекомендаций по оптимизации интеграции Tableau-ClickHouse, пожалуйста, посетите Советы по подключению и Советы по анализу.
Тесты
Коннектор тестируется с помощью TDVT framework и в настоящее время поддерживает 97% коэффициент покрытия.
Резюме
Вы можете подключить Tableau к ClickHouse, используя универсальный ODBC/JDBC драйвер ClickHouse. Однако этот коннектор упрощает процесс настройки подключения. Если у вас есть какие-либо проблемы с коннектором, не стесняйтесь обращаться на GitHub.