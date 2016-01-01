Подключение Tableau к ClickHouse

ClickHouse предлагает официальный коннектор для Tableau, представленный на Tableau Exchange. Коннектор основан на продвинутом JDBC драйвере ClickHouse.

С этим коннектором Tableau интегрирует базы данных и таблицы ClickHouse как источники данных. Чтобы включить эту функциональность, следуйте инструкции по настройке ниже.

Соберите данные для подключения Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация: ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования. Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться: Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl . Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse. Скачайте и установите Tableau desktop. Следуйте инструкциям clickhouse-tableau-connector-jdbc , чтобы скачать совместимую версию JDBC драйвера ClickHouse.

примечание Убедитесь, что вы скачали JAR файл clickhouse-jdbc-x.x.x-shaded-all.jar. В настоящее время мы рекомендуем использовать версии 0.8.X .

Поместите JDBC драйвер в следующую папку (в зависимости от вашей ОС, если папка не существует, вы можете создать её): macOS: ~/Library/Tableau/Drivers

Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers Настройте источник данных ClickHouse в Tableau и начните создавать визуализации данных!

Теперь, когда у вас установлен и настроен драйвер clickhouse-jdbc , давайте посмотрим, как определить источник данных в Tableau, который подключается к базе данных TPCD в ClickHouse.

Запустите Tableau. (Если он уже был запущен, перезапустите его.) В левом меню нажмите Еще в разделе К серверу. Найдите ClickHouse by ClickHouse в списке доступных коннекторов:

примечание Не видите коннектор ClickHouse by ClickHouse в списке коннекторов? Это может быть связано со старой версией Tableau Desktop. Чтобы решить эту проблему, рассмотрите возможность обновления приложения Tableau Desktop или установите коннектор вручную.

Нажмите на ClickHouse by ClickHouse и появится следующий диалог:

Нажмите Установить и перезапустить Tableau. Перезапустите приложение. После перезапуска у коннектора будет полное название: ClickHouse JDBC by ClickHouse, Inc. . При его нажатии появится следующий диалог:

Введите данные для подключения: Настройка Значение Сервер Ваш хост ClickHouse (без префиксов или суффиксов) Порт 8443 База данных default Имя пользователя default Пароль ****

примечание При работе с ClickHouse cloud необходимо включить галочку SSL для защищенных соединений.

примечание Наша база данных ClickHouse называется TPCD, но вам нужно установить База данных на default в диалоговом окне выше, а затем выбрать TPCD для Схема в следующем шаге. (Это вероятно связано с ошибкой в коннекторе, поэтому такое поведение может измениться, но сейчас вы должны использовать default как базу данных.)

Нажмите кнопку Войти, и вы должны увидеть новую книжку Tableau:

Выберите TPCD из выпадающего списка Схема, и вы должны увидеть список таблиц в TPCD:

Теперь вы готовы создавать визуализации в Tableau!

Теперь, когда у вас настроен источник данных ClickHouse в Tableau, давайте визуализируем данные...

Перетащите таблицу CUSTOMER на рабочую книгу. Обратите внимание, что столбцы появляются, но таблица данных пустая:

Нажмите кнопку Обновить сейчас, и 100 строк из CUSTOMER заполнят таблицу. Перетащите таблицу ORDERS в рабочую книгу, затем установите Custkey в качестве поля связи между двумя таблицами:

Теперь у вас есть таблицы ORDERS и LINEITEM, связанные друг с другом как ваш источник данных, поэтому вы можете использовать эту связь, чтобы отвечать на вопросы о данных. Выберите вкладку Sheet 1 внизу рабочей книги.

Предположим, вы хотите знать, сколько конкретных предметов заказывалось каждый год. Перетащите OrderDate из ORDERS в раздел Столбцы (горизонтальное поле), затем перетащите Quantity из LINEITEM в Строки. Tableau сгенерирует следующий линейный график:

Не очень захватывающий линейный график, но набор данных был сгенерирован скриптом и создан для тестирования производительности запросов, поэтому вы заметите, что в симулированных заказах данных TCPD не так много вариаций.

Предположим, вы хотите знать среднюю сумму заказа (в долларах) по кварталам и также по способу доставки (воздушная, почтовая, корабль, грузовик и т. д.): Нажмите вкладку Новый лист , чтобы создать новый лист

, чтобы создать новый лист Перетащите OrderDate из ORDERS в Столбцы и измените его с Год на Квартал

из в и измените его с на Перетащите Shipmode из LINEITEM в Строки

Вы должны увидеть следующее:

Значения Abc просто заполняют пространство, пока вы не перетащите метрику на таблицу. Перетащите Totalprice из ORDERS на таблицу. Обратите внимание, что по умолчанию расчет подразумевает SUM Totalprices:

Щелкните SUM и измените Меру на Среднее. Из того же выпадающего меню выберите Формат, измените Числа на Валюта (Стандартная):

Отлично! Вы успешно подключили Tableau к ClickHouse и открыли для себя целый мир возможностей для анализа и визуализации ваших данных ClickHouse.

Если вы используете устаревшую версию Tableau Desktop, в которой коннектор не включен по умолчанию, вы можете установить его вручную, следуя этим шагам:

Скачайте последний файл taco с Tableau Exchange Поместите файл taco в macOS: ~/Documents/My Tableau Repository/Connectors

Windows: C:\Users\[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors Перезапустите Tableau Desktop, если ваша настройка прошла успешно, вы увидите коннектор в разделе Новый источник данных .

Для получения дополнительных рекомендаций по оптимизации интеграции Tableau-ClickHouse, пожалуйста, посетите Советы по подключению и Советы по анализу.

Коннектор тестируется с помощью TDVT framework и в настоящее время поддерживает 97% коэффициент покрытия.

Вы можете подключить Tableau к ClickHouse, используя универсальный ODBC/JDBC драйвер ClickHouse. Однако этот коннектор упрощает процесс настройки подключения. Если у вас есть какие-либо проблемы с коннектором, не стесняйтесь обращаться на GitHub.