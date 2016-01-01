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Подключение Tableau к ClickHouse

ClickHouse предлагает официальный коннектор для Tableau, представленный на Tableau Exchange. Коннектор основан на продвинутом JDBC драйвере ClickHouse.

С этим коннектором Tableau интегрирует базы данных и таблицы ClickHouse как источники данных. Чтобы включить эту функциональность, следуйте инструкции по настройке ниже.

Настройка, необходимая перед использованием

  1. Соберите данные для подключения

    Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

    • ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

    • НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

    • ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

    Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

    Кнопка подключения к службе ClickHouse Cloud

    Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl.

    Детали подключения ClickHouse Cloud через HTTPS

    Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

  2. Скачайте и установите Tableau desktop.

  3. Следуйте инструкциям clickhouse-tableau-connector-jdbc, чтобы скачать совместимую версию JDBC драйвера ClickHouse.

примечание

Убедитесь, что вы скачали JAR файл clickhouse-jdbc-x.x.x-shaded-all.jar. В настоящее время мы рекомендуем использовать версии 0.8.X.

  1. Поместите JDBC драйвер в следующую папку (в зависимости от вашей ОС, если папка не существует, вы можете создать её):
    • macOS: ~/Library/Tableau/Drivers
    • Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers
  2. Настройте источник данных ClickHouse в Tableau и начните создавать визуализации данных!

Настройка источника данных ClickHouse в Tableau

Теперь, когда у вас установлен и настроен драйвер clickhouse-jdbc, давайте посмотрим, как определить источник данных в Tableau, который подключается к базе данных TPCD в ClickHouse.

  1. Запустите Tableau. (Если он уже был запущен, перезапустите его.)

  2. В левом меню нажмите Еще в разделе К серверу. Найдите ClickHouse by ClickHouse в списке доступных коннекторов:

ClickHouse JDBC
примечание

Не видите коннектор ClickHouse by ClickHouse в списке коннекторов? Это может быть связано со старой версией Tableau Desktop. Чтобы решить эту проблему, рассмотрите возможность обновления приложения Tableau Desktop или установите коннектор вручную.

  1. Нажмите на ClickHouse by ClickHouse и появится следующий диалог:
ClickHouse JDBC Connector Details
  1. Нажмите Установить и перезапустить Tableau. Перезапустите приложение.
  2. После перезапуска у коннектора будет полное название: ClickHouse JDBC by ClickHouse, Inc.. При его нажатии появится следующий диалог:
ClickHouse JDBC Connector Details Details

  1. Введите данные для подключения:

    НастройкаЗначение
    СерверВаш хост ClickHouse (без префиксов или суффиксов)
    Порт8443
    База данныхdefault
    Имя пользователяdefault
    Пароль****
примечание

При работе с ClickHouse cloud необходимо включить галочку SSL для защищенных соединений.


примечание

Наша база данных ClickHouse называется TPCD, но вам нужно установить База данных на default в диалоговом окне выше, а затем выбрать TPCD для Схема в следующем шаге. (Это вероятно связано с ошибкой в коннекторе, поэтому такое поведение может измениться, но сейчас вы должны использовать default как базу данных.)

  1. Нажмите кнопку Войти, и вы должны увидеть новую книжку Tableau:
New Workbook
  1. Выберите TPCD из выпадающего списка Схема, и вы должны увидеть список таблиц в TPCD:
Select TPCD for the Schema

Теперь вы готовы создавать визуализации в Tableau!

Создание визуализаций в Tableau

Теперь, когда у вас настроен источник данных ClickHouse в Tableau, давайте визуализируем данные...

  1. Перетащите таблицу CUSTOMER на рабочую книгу. Обратите внимание, что столбцы появляются, но таблица данных пустая:
Tableau workbook

  1. Нажмите кнопку Обновить сейчас, и 100 строк из CUSTOMER заполнят таблицу.

  2. Перетащите таблицу ORDERS в рабочую книгу, затем установите Custkey в качестве поля связи между двумя таблицами:

Tableau workbook
  1. Теперь у вас есть таблицы ORDERS и LINEITEM, связанные друг с другом как ваш источник данных, поэтому вы можете использовать эту связь, чтобы отвечать на вопросы о данных. Выберите вкладку Sheet 1 внизу рабочей книги.
Tableau workbook
  1. Предположим, вы хотите знать, сколько конкретных предметов заказывалось каждый год. Перетащите OrderDate из ORDERS в раздел Столбцы (горизонтальное поле), затем перетащите Quantity из LINEITEM в Строки. Tableau сгенерирует следующий линейный график:
Tableau workbook

Не очень захватывающий линейный график, но набор данных был сгенерирован скриптом и создан для тестирования производительности запросов, поэтому вы заметите, что в симулированных заказах данных TCPD не так много вариаций.

  1. Предположим, вы хотите знать среднюю сумму заказа (в долларах) по кварталам и также по способу доставки (воздушная, почтовая, корабль, грузовик и т. д.):

    • Нажмите вкладку Новый лист, чтобы создать новый лист
    • Перетащите OrderDate из ORDERS в Столбцы и измените его с Год на Квартал
    • Перетащите Shipmode из LINEITEM в Строки

Вы должны увидеть следующее:

Tableau workbook
  1. Значения Abc просто заполняют пространство, пока вы не перетащите метрику на таблицу. Перетащите Totalprice из ORDERS на таблицу. Обратите внимание, что по умолчанию расчет подразумевает SUM Totalprices:
Tableau workbook
  1. Щелкните SUM и измените Меру на Среднее. Из того же выпадающего меню выберите Формат, измените Числа на Валюта (Стандартная):
Tableau workbook

Отлично! Вы успешно подключили Tableau к ClickHouse и открыли для себя целый мир возможностей для анализа и визуализации ваших данных ClickHouse.

Установка коннектора вручную

Если вы используете устаревшую версию Tableau Desktop, в которой коннектор не включен по умолчанию, вы можете установить его вручную, следуя этим шагам:

  1. Скачайте последний файл taco с Tableau Exchange
  2. Поместите файл taco в
    • macOS: ~/Documents/My Tableau Repository/Connectors
    • Windows: C:\Users\[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors
  3. Перезапустите Tableau Desktop, если ваша настройка прошла успешно, вы увидите коннектор в разделе Новый источник данных.

Советы по подключению и анализу

Для получения дополнительных рекомендаций по оптимизации интеграции Tableau-ClickHouse, пожалуйста, посетите Советы по подключению и Советы по анализу.

Тесты

Коннектор тестируется с помощью TDVT framework и в настоящее время поддерживает 97% коэффициент покрытия.

Резюме

Вы можете подключить Tableau к ClickHouse, используя универсальный ODBC/JDBC драйвер ClickHouse. Однако этот коннектор упрощает процесс настройки подключения. Если у вас есть какие-либо проблемы с коннектором, не стесняйтесь обращаться на GitHub.