JDBC Driver (0.8+)
clickhouse-jdbc реализует стандартный JDBC интерфейс, используя последний java client.
Мы рекомендуем использовать последний java client напрямую, если производительность/прямой доступ критичен.
Если вы ищете предыдущую версию документации JDBC драйвера, пожалуйста, смотрите здесь.
Изменения с 0.7.x
В версии 0.8 мы попытались сделать так, чтобы драйвер более строго соответствовал спецификации JDBC, поэтому некоторые функции были удалены, что может на вас повлиять:
|Старая функция
|Примечания
|Поддержка транзакций
|Ранние версии драйвера только имитировали поддержку транзакций, что могло привести к неожиданным результатам.
|Переименование колонок ответа
ResultSet был изменяемым - в целях повышения эффективности он теперь только для чтения
|Поддержка многозначных SQL
|Поддержка многозначных операторов SQL была только имитирована, теперь она строго следует 1:1
|Именованные параметры
|Не являются частью спецификации JDBC
|Потоковый
PreparedStatement
|Ранняя версия драйвера позволяла использование
PreparedStatement вне JDBC - если вы желаете таких опций, мы рекомендуем обратиться к Java Client и его примером.
Date хранится без временной зоны, тогда как
DateTime хранится с временной зоной. Это может привести к неожиданным результатам, если вы не будете осторожны.
Требования к среде
- версия OpenJDK >= 8
Настройка
- Maven
- Gradle (Kotlin)
- Gradle
Конфигурация
Класс драйвера:
com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver
Синтаксис URL:
jdbc:(ch|clickhouse)[:<protocol>]://endpoint1[,endpoint2,...][/<database>][?param1=value1¶m2=value2][#tag1,tag2,...], например:
jdbc:clickhouse:http://localhost:8123
jdbc:clickhouse:https://localhost:8443?ssl=true
Свойства подключения:
Помимо стандартных свойств JDBC, драйвер поддерживает специфические для ClickHouse свойства, предлагаемые подлежащим java client.
Где это возможно, методы будут возвращать
SQLFeatureNotSupportedException, если функция не поддерживается. Другие пользовательские свойства включают:
|Свойство
|По умолчанию
|Описание
disable_frameworks_detection
true
|Отключить обнаружение фреймворков для User-Agent
jdbc_ignore_unsupported_values
false
|Подавляет
SQLFeatureNotSupportedException
clickhouse.jdbc.v1
false
|Использовать более старую реализацию JDBC вместо новой JDBC
default_query_settings
null
|Позволяет передавать стандартные параметры запросов с операциями запросов
Поддерживаемые типы данных
JDBC Driver поддерживает те же форматы данных, что и подлежащий java client.
Обработка дат, времени и временных зон
java.sql.Date,
java.sql.Time и
java.sql.Timestamp могут усложнить расчеты временных зон - хотя они, конечно, поддерживаются,
вы можете рассмотреть возможность использования пакета java.time.
ZonedDateTime и
OffsetDateTime являются отличными заменами для java.sql.Timestamp, java.sql.Date и java.sql.Time.
Создание подключения
Передача учетных данных и настроек
Простой оператор
Вставка
HikariCP
Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации смотрите наш репозиторий GitHub и документацию Java Client.
Устранение неполадок
Ведение журнала
Драйвер использует slf4j для ведения журнала и будет использовать первую доступную реализацию в
classpath.
Решение проблемы с таймаутом JDBC при больших вставках
При выполнении больших вставок в ClickHouse с длительными временами выполнения вы можете столкнуться с ошибками таймаута JDBC, такими как:
Эти ошибки могут нарушить процесс вставки данных и повлиять на стабильность системы. Чтобы решить эту проблему, вам может понадобиться отрегулировать несколько настроек таймаута в ОС клиента.
Mac OS
В Mac OS можно отрегулировать следующие настройки для решения проблемы:
net.inet.tcp.keepidle: 60000
net.inet.tcp.keepintvl: 45000
net.inet.tcp.keepinit: 45000
net.inet.tcp.keepcnt: 8
net.inet.tcp.always_keepalive: 1
Linux
В Linux эквивалентные настройки могут не разрешить проблему. Потребуются дополнительные шаги из-за различий в том, как Linux обрабатывает настройки keep-alive для сокетов. Следуйте этим шагам:
-
Отрегулируйте следующие параметры ядра Linux в
/etc/sysctl.confили в связанном конфигурационном файле:
net.inet.tcp.keepidle: 60000
net.inet.tcp.keepintvl: 45000
net.inet.tcp.keepinit: 45000
net.inet.tcp.keepcnt: 8
net.inet.tcp.always_keepalive: 1
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl: 75
net.ipv4.tcp_keepalive_probes: 9
net.ipv4.tcp_keepalive_time: 60 (Вы можете рассмотреть возможность снижения этого значения с 300 секунд по умолчанию)
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После изменения параметров ядра примените изменения, выполнив следующую команду:
После настройки этих параметров вам нужно убедиться, что ваш клиент включает опцию Keep Alive на сокете: