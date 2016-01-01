JDBC Driver (0.8+)

clickhouse-jdbc реализует стандартный JDBC интерфейс, используя последний java client. Мы рекомендуем использовать последний java client напрямую, если производительность/прямой доступ критичен.

примечание Если вы ищете предыдущую версию документации JDBC драйвера, пожалуйста, смотрите здесь.

В версии 0.8 мы попытались сделать так, чтобы драйвер более строго соответствовал спецификации JDBC, поэтому некоторые функции были удалены, что может на вас повлиять:

Старая функция Примечания Поддержка транзакций Ранние версии драйвера только имитировали поддержку транзакций, что могло привести к неожиданным результатам. Переименование колонок ответа ResultSet был изменяемым - в целях повышения эффективности он теперь только для чтения Поддержка многозначных SQL Поддержка многозначных операторов SQL была только имитирована, теперь она строго следует 1:1 Именованные параметры Не являются частью спецификации JDBC Потоковый PreparedStatement Ранняя версия драйвера позволяла использование PreparedStatement вне JDBC - если вы желаете таких опций, мы рекомендуем обратиться к Java Client и его примером.

примечание Date хранится без временной зоны, тогда как DateTime хранится с временной зоной. Это может привести к неожиданным результатам, если вы не будете осторожны.

версия OpenJDK >= 8

Maven

Gradle (Kotlin)

Gradle

Класс драйвера: com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver

Синтаксис URL: jdbc:(ch|clickhouse)[:<protocol>]://endpoint1[,endpoint2,...][/<database>][?param1=value1¶m2=value2][#tag1,tag2,...] , например:

jdbc:clickhouse:http://localhost:8123

jdbc:clickhouse:https://localhost:8443?ssl=true

Свойства подключения:

Помимо стандартных свойств JDBC, драйвер поддерживает специфические для ClickHouse свойства, предлагаемые подлежащим java client. Где это возможно, методы будут возвращать SQLFeatureNotSupportedException , если функция не поддерживается. Другие пользовательские свойства включают:

Свойство По умолчанию Описание disable_frameworks_detection true Отключить обнаружение фреймворков для User-Agent jdbc_ignore_unsupported_values false Подавляет SQLFeatureNotSupportedException clickhouse.jdbc.v1 false Использовать более старую реализацию JDBC вместо новой JDBC default_query_settings null Позволяет передавать стандартные параметры запросов с операциями запросов

JDBC Driver поддерживает те же форматы данных, что и подлежащий java client.

java.sql.Date , java.sql.Time и java.sql.Timestamp могут усложнить расчеты временных зон - хотя они, конечно, поддерживаются, вы можете рассмотреть возможность использования пакета java.time. ZonedDateTime и OffsetDateTime являются отличными заменами для java.sql.Timestamp, java.sql.Date и java.sql.Time.

Для получения дополнительной информации смотрите наш репозиторий GitHub и документацию Java Client.

Драйвер использует slf4j для ведения журнала и будет использовать первую доступную реализацию в classpath .

При выполнении больших вставок в ClickHouse с длительными временами выполнения вы можете столкнуться с ошибками таймаута JDBC, такими как:

Эти ошибки могут нарушить процесс вставки данных и повлиять на стабильность системы. Чтобы решить эту проблему, вам может понадобиться отрегулировать несколько настроек таймаута в ОС клиента.

В Mac OS можно отрегулировать следующие настройки для решения проблемы:

net.inet.tcp.keepidle : 60000

: 60000 net.inet.tcp.keepintvl : 45000

: 45000 net.inet.tcp.keepinit : 45000

: 45000 net.inet.tcp.keepcnt : 8

: 8 net.inet.tcp.always_keepalive : 1

В Linux эквивалентные настройки могут не разрешить проблему. Потребуются дополнительные шаги из-за различий в том, как Linux обрабатывает настройки keep-alive для сокетов. Следуйте этим шагам:

Отрегулируйте следующие параметры ядра Linux в /etc/sysctl.conf или в связанном конфигурационном файле: net.inet.tcp.keepidle : 60000

: 60000 net.inet.tcp.keepintvl : 45000

: 45000 net.inet.tcp.keepinit : 45000

: 45000 net.inet.tcp.keepcnt : 8

: 8 net.inet.tcp.always_keepalive : 1

: 1 net.ipv4.tcp_keepalive_intvl : 75

: 75 net.ipv4.tcp_keepalive_probes : 9

: 9 net.ipv4.tcp_keepalive_time : 60 (Вы можете рассмотреть возможность снижения этого значения с 300 секунд по умолчанию) После изменения параметров ядра примените изменения, выполнив следующую команду:

После настройки этих параметров вам нужно убедиться, что ваш клиент включает опцию Keep Alive на сокете: