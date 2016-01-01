Использование MinIO
Not supported in ClickHouse Cloud
примечание
Эта страница не применяется к ClickHouse Cloud. Функция, описанная здесь, недоступна в сервисах ClickHouse Cloud. Смотрите руководство по Cloud Compatibility для получения дополнительной информации.
Все функции и таблицы S3 совместимы с MinIO. Пользователи могут испытывать более высокую пропускную способность на самоуправляемых хранилищах MinIO, особенно в случае оптимальной сетевой локальности.
Настройка для MergeTree также совместима, с некоторыми незначительными изменениями в конфигурации:
подсказка
Обратите внимание на двойной слэш в теге endpoint, это необходимо для указания корня ведра.