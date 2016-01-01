Использование MinIO

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

примечание Эта страница не применяется к ClickHouse Cloud. Функция, описанная здесь, недоступна в сервисах ClickHouse Cloud. Смотрите руководство по Cloud Compatibility для получения дополнительной информации.

Все функции и таблицы S3 совместимы с MinIO. Пользователи могут испытывать более высокую пропускную способность на самоуправляемых хранилищах MinIO, особенно в случае оптимальной сетевой локальности.

Настройка для MergeTree также совместима, с некоторыми незначительными изменениями в конфигурации: