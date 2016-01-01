Подключение ClickHouse к Хэшборду

Хэшборд — это интерактивный инструмент для исследования данных, который позволяет любому сотруднику вашей организации отслеживать метрики и находить практические инсайты. Хэшборд отправляет живые SQL запросы к вашей базе данных ClickHouse и особенно полезен для самообслуживания и спонтанного исследования данных.

Этот гид проведет вас через шаги по подключению Хэшборда к вашему экземпляру ClickHouse. Эта информация также доступна в документации по интеграции ClickHouse Хэшборда.

База данных ClickHouse, размещенная на вашей инфраструктуре или на ClickHouse Cloud.

Учетная запись Хэшборда и проект.

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью нативного TCP, вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно, порт 9440 при использовании TLS или 9000 при отсутствии TLS.

ИМЯ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы хотите подключиться, и нажмите Подключиться:

Выберите Native, и данные будут доступны в примере команды clickhouse-client .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Перейдите к вашему проекту Хэшборда. Откройте страницу настроек, нажав на значок шестеренки в боковой навигационной панели. Нажмите + Новое соединение с базой данных . В модальном окне выберите "ClickHouse". Заполните поля Имя соединения, Хост, Порт, Имя пользователя, Пароль и База данных информацией, собранной ранее. Нажмите "Тест", чтобы проверить, правильно ли настроено соединение. Нажмите "Добавить".

Теперь ваша база данных ClickHouse подключена к Хэшборду, и вы можете продолжить создание м modelos dan datos, исследований, метрик и панелей мониторинга. См. соответствующую документацию Хэшборда для получения дополнительной информации о этих функциях.

Для получения более продвинутых функций и устранения неполадок посетите документацию Хэшборда.