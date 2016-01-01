Подключение ClickHouse к Хэшборду
Хэшборд — это интерактивный инструмент для исследования данных, который позволяет любому сотруднику вашей организации отслеживать метрики и находить практические инсайты. Хэшборд отправляет живые SQL запросы к вашей базе данных ClickHouse и особенно полезен для самообслуживания и спонтанного исследования данных.
Этот гид проведет вас через шаги по подключению Хэшборда к вашему экземпляру ClickHouse. Эта информация также доступна в документации по интеграции ClickHouse Хэшборда.
Предварительные требования
- База данных ClickHouse, размещенная на вашей инфраструктуре или на ClickHouse Cloud.
- Учетная запись Хэшборда и проект.
Шаги по подключению Хэшборда к ClickHouse
1. Соберите ваши данные для подключения
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью нативного TCP, вам нужна следующая информация:
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ХОСТ и ПОРТ: обычно, порт 9440 при использовании TLS или 9000 при отсутствии TLS.
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ИМЯ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
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ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы хотите подключиться, и нажмите Подключиться:
Выберите Native, и данные будут доступны в примере команды
clickhouse-client.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
2. Добавьте новое соединение с базой данных в Хэшборде
- Перейдите к вашему проекту Хэшборда.
- Откройте страницу настроек, нажав на значок шестеренки в боковой навигационной панели.
- Нажмите
+ Новое соединение с базой данных.
- В модальном окне выберите "ClickHouse".
- Заполните поля Имя соединения, Хост, Порт, Имя пользователя, Пароль и База данных информацией, собранной ранее.
- Нажмите "Тест", чтобы проверить, правильно ли настроено соединение.
- Нажмите "Добавить".
Теперь ваша база данных ClickHouse подключена к Хэшборду, и вы можете продолжить создание м modelos dan datos, исследований, метрик и панелей мониторинга. См. соответствующую документацию Хэшборда для получения дополнительной информации о этих функциях.
Узнайте больше
Для получения более продвинутых функций и устранения неполадок посетите документацию Хэшборда.