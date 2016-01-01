Fivetran и ClickHouse Cloud
Обзор
Fivetran — это платформа автоматизированного перемещения данных, которая перемещает данные из, в и между вашими облачными платформами данных.
ClickHouse Cloud поддерживается как назначение Fivetran, что позволяет пользователям загружать данные из различных источников в ClickHouse.
примечание
Назначение ClickHouse Cloud в настоящее время находится на закрытой предварительной стадии, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой ClickHouse в случае любых проблем.
Назначение ClickHouse Cloud
Смотрите официальную документацию на сайте Fivetran:
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