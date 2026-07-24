Installation
Téléchargez le module complémentaire ClickHouse Cloud Audit pour Splunk sur Splunkbase. Dans Splunk Enterprise, accédez à Apps -> Manage. Cliquez ensuite sur Install app from file. Sélectionnez le fichier d’archive téléchargé sur Splunkbase, puis cliquez sur Upload. Si tout se passe bien, vous devriez maintenant voir l’application ClickHouse journaux d’audit installée. Sinon, consultez les logs de Splunkd pour repérer d’éventuelles erreurs.
Pour Splunk Enterprise
Pour configurer l’entrée modulaire, vous aurez d’abord besoin des informations suivantes concernant votre déploiement ClickHouse Cloud :
Configuration de l’entrée modulaire
- L’identifiant de l’organisation
- Une clé API d’administrateur
Connectez-vous à la console ClickHouse Cloud. Accédez à Organization -> Organization details. Vous pourrez y copier l’Organization ID. Ensuite, accédez à API Keys dans le menu de gauche. Créez une clé API, donnez-lui un nom explicite et sélectionnez les privilèges
Récupérer des informations dans ClickHouse Cloud
Admin. Cliquez sur Generate API Key.
Enregistrez la clé API et le secret dans un endroit sûr.
De retour dans Splunk, accédez à Settings -> Data inputs. Sélectionnez l’entrée de données ClickHouse Cloud Audit Logs. Cliquez sur “New” pour configurer une nouvelle instance de l’entrée de données. Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur Next. L’entrée de données est configurée, vous pouvez commencer à parcourir les journaux d’audit.
Configurer l’entrée de données dans Splunk
L’entrée modulaire stocke les données dans Splunk. Pour les afficher, vous pouvez utiliser la vue de recherche générale de Splunk.