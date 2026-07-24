Stocker les journaux d’audit ClickHouse Cloud dans Splunk.

Stocker les journaux d’audit ClickHouse Cloud dans Splunk

Splunk est une plateforme d’analyse de données et de supervision.

Ce module complémentaire ne contient qu’une entrée modulaire et ne fournit pas d’interface utilisateur supplémentaire.

​ Pour Splunk Enterprise

Téléchargez le module complémentaire ClickHouse Cloud Audit pour Splunk sur Splunkbase

Dans Splunk Enterprise, accédez à Apps -> Manage. Cliquez ensuite sur Install app from file.

Sélectionnez le fichier d’archive téléchargé sur Splunkbase, puis cliquez sur Upload.

Si tout se passe bien, vous devriez maintenant voir l’application ClickHouse journaux d’audit installée. Sinon, consultez les logs de Splunkd pour repérer d’éventuelles erreurs.

​ Configuration de l’entrée modulaire

Pour configurer l’entrée modulaire, vous aurez d’abord besoin des informations suivantes concernant votre déploiement ClickHouse Cloud :

L’identifiant de l’organisation

Une clé API d’administrateur

​ Récupérer des informations dans ClickHouse Cloud

Accédez à Organization -> Organization details. Vous pourrez y copier l’Organization ID.

Ensuite, accédez à API Keys dans le menu de gauche.

Créez une clé API, donnez-lui un nom explicite et sélectionnez les privilèges Admin . Cliquez sur Generate API Key.

Enregistrez la clé API et le secret dans un endroit sûr.

​ Configurer l’entrée de données dans Splunk

De retour dans Splunk, accédez à Settings -> Data inputs.

Sélectionnez l’entrée de données ClickHouse Cloud Audit Logs.

Cliquez sur “New” pour configurer une nouvelle instance de l’entrée de données.

Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur Next.

L’entrée de données est configurée, vous pouvez commencer à parcourir les journaux d’audit.

L’entrée modulaire stocke les données dans Splunk. Pour les afficher, vous pouvez utiliser la vue de recherche générale de Splunk.