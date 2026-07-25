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PATCH
Update organization details
Updates organization fields. Requires ADMIN auth key role.

Autorisations

Authorization
string
header
requis

Use key ID and key secret obtained in ClickHouse Cloud console: https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/openapi

Paramètres de chemin

organizationId
string<uuid>
requis

ID of the organization to update.

Corps

application/json
name
string

Name of the organization.

privateEndpoints
object
enableCoreDumps
boolean

Whether crash reports (core dumps) collection is enabled for services in the organization. When disabled at the organization level, individual services cannot enable crash reports.

Réponse

Successful response

status
number

HTTP status code.

Exemple:

200

requestId
string<uuid>

Unique id assigned to every request. UUIDv4

result
object
Dernière modification le 25 juillet 2026