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PATCH
Update BYOC Infrastructure
Update configuration of the BYOC infrastructure. Returns the modified infrastructure

Autorisations

Authorization
string
header
requis

Use key ID and key secret obtained in ClickHouse Cloud console: https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/openapi

Paramètres de chemin

organizationId
string<uuid>
requis

ID of the requested organization.

byocInfrastructureId
string<uuid>
requis

ID of the requested BYOC Infrastructure

Corps

application/json
displayName
string

Human readable name for infrastructure object

Réponse

Successful response

status
number

HTTP status code.

Exemple:

200

requestId
string<uuid>

Unique id assigned to every request. UUIDv4

result
object
Dernière modification le 25 juillet 2026