ClickHouse BYOC prend en charge différentes options de réseau privé pour renforcer la sécurité et permettre une connectivité directe pour vos services. Ce guide vous présente les approches recommandées pour connecter en toute sécurité des déploiements ClickHouse Cloud dans votre propre compte AWS ou GCP à d’autres réseaux ou services, tels que vos applications internes ou vos outils d’analytics. Nous y couvrons des options comme le VPC Peering, AWS PrivateLink et GCP Private Service Connect, et décrivons les principales étapes et points à prendre en compte pour chacune d’elles.

Si vous avez besoin d’une connexion via un réseau privé à votre déploiement ClickHouse BYOC, suivez les étapes indiquées dans les guides ou contactez ClickHouse Support pour obtenir de l’aide sur des scénarios plus avancés.