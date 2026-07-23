Si vous préférez utiliser un VPC existant pour déployer ClickHouse BYOC au lieu de laisser ClickHouse Cloud provisionner un nouveau VPC, suivez les étapes ci-dessous. Cette approche offre davantage de contrôle sur votre configuration réseau et vous permet d’intégrer ClickHouse BYOC à votre infrastructure réseau existante.
VPC géré par le client (BYO-VPC) pour GCP
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Configurez votre VPC existant
- Allouez au moins 1 sous-réseau privé dans une région prise en charge par ClickHouse BYOC pour le cluster Kubernetes (GKE) de ClickHouse. Assurez-vous que le sous-réseau dispose d’une plage CIDR minimale de
/24(par exemple, 10.0.0.0/24) afin de fournir suffisamment d’adresses IP aux nœuds du cluster GKE.
- Dans le sous-réseau privé, allouez au moins 1 plage IPv4 secondaire qui sera utilisée pour les pods du cluster GKE. Cette plage secondaire doit être d’au moins
/23afin de fournir suffisamment d’adresses IP aux pods du cluster GKE.
- Activez Private Google Access sur le sous-réseau. Cela permet aux nœuds GKE d’accéder aux API et services Google sans nécessiter d’adresses IP externes.
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Assurez la connectivité réseau
Cloud NAT Gateway Assurez-vous qu’une passerelle Cloud NAT est déployée pour le VPC. Les composants ClickHouse BYOC nécessitent un accès Internet sortant pour communiquer avec le plan de contrôle Tailscale. Tailscale est utilisé pour fournir un réseau sécurisé de type zero-trust pour les opérations de gestion privées. La passerelle Cloud NAT fournit cette connectivité sortante aux instances sans adresses IP externes.Résolution DNS Assurez-vous que votre VPC dispose d’une résolution DNS fonctionnelle et ne bloque pas, ne perturbe pas ou ne remplace pas les noms DNS standard. ClickHouse BYOC s’appuie sur le DNS pour résoudre les serveurs de contrôle Tailscale et les points de terminaison de service ClickHouse. Si le DNS n’est pas disponible ou est mal configuré, les services BYOC risquent de ne pas pouvoir se connecter ou fonctionner correctement.
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Configurez l’infrastructure BYOC
Dans la console ClickHouse Cloud, configurez les éléments suivants lors de la mise en place d’une nouvelle infrastructure :
- Sous Configuration du VPC, sélectionnez Use existing VPC.
- Saisissez le nom de votre réseau VPC.
- Saisissez le nom du sous-réseau que vous avez alloué à ClickHouse.
- Cliquez sur Set up Infrastructure pour lancer le provisionnement.