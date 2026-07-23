Assurez la connectivité réseau

Cloud NAT Gateway Assurez-vous qu’une Assurez-vous qu’une passerelle Cloud NAT est déployée pour le VPC. Les composants ClickHouse BYOC nécessitent un accès Internet sortant pour communiquer avec le plan de contrôle Tailscale. Tailscale est utilisé pour fournir un réseau sécurisé de type zero-trust pour les opérations de gestion privées. La passerelle Cloud NAT fournit cette connectivité sortante aux instances sans adresses IP externes.

Résolution DNS Assurez-vous que votre VPC dispose d’une résolution DNS fonctionnelle et ne bloque pas, ne perturbe pas ou ne remplace pas les noms DNS standard. ClickHouse BYOC s’appuie sur le DNS pour résoudre les serveurs de contrôle Tailscale et les points de terminaison de service ClickHouse. Si le DNS n’est pas disponible ou est mal configuré, les services BYOC risquent de ne pas pouvoir se connecter ou fonctionner correctement.