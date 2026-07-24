BYOC sur Azure est en préversion privée. Pour y participer, contactez l’équipe ClickHouse.
BYOC sur Azure vous permet d’exécuter ClickHouse dans votre propre abonnement Azure. L’onboarding s’appuie sur un module Terraform qui met en place l’authentification inter-tenant requise pour que le provisionneur de ClickHouse Cloud puisse créer et gérer des ressources Azure dans votre tenant et votre abonnement. Les autres aspects du déploiement — comme l’architecture, la sécurité réseau, les fonctionnalités et la connectivité — sont globalement similaires aux offres BYOC sur AWS et GCP ; consultez ces pages pour plus de détails.
Vue d’ensemble
Prérequis
- Un abonnement Azure et un tenant dans lesquels vous souhaitez héberger le déploiement BYOC
- L’ID d’abonnement et l’ID du tenant à communiquer à l’équipe ClickHouse
Onboarding
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1. Appliquez le module Terraform
Pour démarrer l’onboarding BYOC sur Azure, appliquez le module Terraform pour Azure fourni par ClickHouse dans votre tenant et abonnement cibles.Consultez la documentation du module pour connaître les variables requises et la procédure d’application. Une fois appliqué, le module aura configuré l’identité et les autorisations nécessaires dans votre environnement Azure.
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2. Fournissez les ID à ClickHouse
Partagez les informations suivantes avec l’équipe ClickHouse :
- ID de l’abonnement cible — L’abonnement Azure dans lequel les ressources BYOC seront créées
- ID du tenant cible — Le tenant Azure AD (Entra) auquel appartient cet abonnement
- Région — Les régions Azure dans lesquelles vous souhaitez déployer vos services ClickHouse.
- Plage CIDR du VNet — La plage d’adresses IP que vous souhaitez utiliser pour le VNet BYOC.
Conformément aux recommandations d’Azure pour l’authentification inter-tenant, le module Terraform :
Comment fonctionne l’authentification inter-tenant
- Crée une application multilocataire sous forme d’Enterprise Application (principal de service) dans votre tenant cible
- Attribue les autorisations requises à cette application, avec une portée limitée à votre abonnement cible