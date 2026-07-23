Configurer VPC Peering ou Private Service Connect pour le BYOC sur GCP

Configuration de la connectivité privée BYOC sur GCP

ClickHouse BYOC sur GCP prend en charge deux options de connexion privée : VPC Peering et Private Service Connect. Le trafic circule entièrement au sein du réseau GCP, sans jamais transiter par l’internet public.

Étapes communes nécessaires au VPC peering et à Private Service Connect.

​ Activer le load balancer privé pour ClickHouse BYOC

Contactez le support ClickHouse pour activer le load balancer privé.

​ Configurer le VPC peering

Veuillez vous familiariser avec la fonctionnalité de VPC peering de GCP et tenir compte de ses limites (par exemple, les plages IP des sous-réseaux ne peuvent pas se chevaucher entre des réseaux VPC en peering). ClickHouse BYOC utilise un load balancer privé pour permettre la connectivité réseau via le peering vers les services ClickHouse.

Pour créer ou supprimer un VPC peering pour ClickHouse BYOC, suivez les étapes suivantes :

Les étapes ci-dessous illustrent un scénario simple. Pour des scénarios plus avancés, comme un peering avec une connectivité on-premise, certains ajustements peuvent être nécessaires.

1 Créer une connexion de peering Dans cet exemple, nous mettons en place un peering entre le réseau VPC BYOC et un autre réseau VPC existant. Accédez à « VPC Network » dans le projet Google Cloud ClickHouse BYOC. Sélectionnez « VPC network peering ». Cliquez sur « Create connection ». Renseignez les champs nécessaires selon vos besoins. Vous trouverez ci-dessous une capture d’écran montrant la création d’un peering au sein du même projet GCP. Le VPC peering GCP nécessite 2 connexions entre les 2 réseaux pour fonctionner (c.-à-d. une connexion du réseau BYOC vers le réseau VPC existant, et une connexion du réseau VPC existant vers le réseau BYOC). Vous devez donc créer de la même façon 1 connexion supplémentaire dans le sens inverse. Vous trouverez ci-dessous une capture d’écran de la création de la deuxième connexion de peering : Une fois les deux connexions créées, leur statut devrait passer à « Active » après actualisation de la page du Google Cloud Console : Le service ClickHouse devrait maintenant être accessible depuis le VPC en peering. 2 Accéder au service ClickHouse via une connexion de peering Pour accéder à ClickHouse de manière privée, un load balancer privé et un endpoint sont provisionnés afin de fournir une connectivité sécurisée depuis le VPC en peering de l’utilisateur. Le private endpoint suit le format du public endpoint avec un suffixe -private . Par exemple : Public endpoint : h5ju65kv87.mhp0y4dmph.us-east1.gcp.byoc.clickhouse.cloud

: Private endpoint : h5ju65kv87-private.mhp0y4dmph.us-east1.gcp.byoc.clickhouse.cloud

​ Configurer PSC (Private Service Connect)

GCP PSC (Private Service Connect) fournit une connectivité privée et sécurisée à vos services ClickHouse BYOC, sans nécessiter de VPC peering ni de passerelles Internet.