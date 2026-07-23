Assurez la connectivité réseau

Accès sortant à internet Votre VPC doit au minimum autoriser l’accès sortant à internet afin que les composants BYOC de ClickHouse puissent communiquer avec le plan de contrôle Tailscale. Tailscale est utilisé pour fournir un réseau privé sécurisé de type zero trust pour les opérations de gestion. L’enregistrement initial et la configuration avec Tailscale nécessitent une connectivité à l’internet public, obtenue soit directement, soit via une NAT gateway. Cette connectivité est nécessaire pour préserver à la fois la confidentialité et la sécurité de votre déploiement BYOC. Résolution DNS Assurez-vous que votre VPC dispose d’une résolution DNS fonctionnelle et qu’il ne bloque pas, ne perturbe pas et ne remplace pas les noms DNS standard. ClickHouse BYOC s’appuie sur DNS pour résoudre les serveurs de contrôle Tailscale et les points de terminaison de service ClickHouse. Si DNS n’est pas disponible ou est mal configuré, les services BYOC risquent de ne pas pouvoir se connecter ou fonctionner correctement.